Бедным украинцам придется жить еще тяжелее, средний класс тоже заплачет / УНИАН

Обвал украинских рынков будет катастрофичным, ускорится падение качества жизни простых людей и среднего класса, а налоги и штрафы продолжат расти с устрашающей скоростью. И всё это ради наполнения госбюджета и обесценивания стоимости труда украинцев.

Надвигающийся глобальный кризис будет в нашей стране выдаивать бедных и средний класс до предела. И причин для этого уже предостаточно, выводы делайте сами:

1. Невероятный рост цен на энергоресурсы и тарифы ЖКХ.

2. Колоссальный по размерам мировой долг и, в частности, постоянно увеличивающийся государственный и корпоративный долг в Украине.

3. Растущее число убыточных госкорпораций и банкротств закредитованных украинских предприятий и компаний.

Реклама

4. Страх перед уже объявленными повышениями налогов и штрафов.

5. Лавинообразный рост коррупционных составляющих практически во всех объектах государственного финансирования.

6. Перегретость мировых рынков, и особая обеспокоенность финансовой пирамидой на рынке украинских облигаций внутреннего госзайма.

7. В мировой экономике запущен мощный инфляционный виток, и мы в Украине ожидаем новый инфляционный шок.

8. Масштабные геополитические риски и на их фоне продолжающийся вооруженный конфликт на востоке Украины.

9. Не утихающие волны коронакризиса с новыми штаммами Ковида.

Читайте такжеТак жить дальше нельзя: верхи не могут, низы не хотятМожно и далее перечислять причины предстоящего обвала рынков и грядущего апокалипсиса. Ясно одно – уже сейчас всё чаще ряд нардепов, министров и других топ-чиновников в своих заявлениях отмечают о снятии государством с себя социальной ответственности – пенсий, пособий, качественного медобслуживания и прочее. То есть быть бедным в Украине – опасно для здоровья.

Правда, богатые топ-чиновники напрасно забывают, что когда бедным украинцам становится голодно, туго и скверно на душе – они озлобляются, а затем агрессивно ищут виноватых в их бедах.