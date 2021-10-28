Байрактари - это выход ведения войны на совершенно другой уровень

ВСУ задействовали Байрактар в войне на Донбассе / usm.media

Спасибо тебе Боже, что я не эксперт. Потому что я тут посмотрел на количество специалистов по "байрактарам" и боеприпасам, на "аналитегов" и мне поплохело. Плохо что контракты с ВСУ такие профессиональные люди не спешат подписывать.

Поэтому я не буду загружать вам мозги аббревиатурами ракет, и их ТТХ, пытаясь угадать, что именно прилетело по наемникам из "Байрактара". Потому что я сам их толком не знаю, а лезть в Википедию ради того, чтобы поразить вас эрудицией, мне лень. Да и это, на самом деле, в данном случае не существенно.

Я просто вообще опишу ситуацию, как ее вижу я. Без всяких высокомерных раздуваний щек.

То, что Залужный открыл новую страницу российско-украинской войны, это уже всем ясно. Так как пылает зарево за болотами, то уже давно такого не видел. И, пожалуй, если бы оккупанты не дали такой повод для применения нового оружия, его следовало бы выдумать. Но они все сделали сами. Потому что война, как показали 7 лет, это не только пиу пиу, но и фищ фищ. Это шахматная доска с применением очень богатого количества составляющих. И ВСУ отыграли очень мощно.

Читайте такжеПочему Москва паникует из-за турецких Байрактаров для УкраиныБатарея гаубиц Д-30 в нарушение минских соглашений мало того, что находится там, где их не должно быть по правилам отвода, но еще и обстреливают мирное село Гранитное с максимального расстояния. Вчера кроме наглого применения 122 мм пушек по Гранитному, обстрелы были еще на некоторых участках фронта. Или это было какое-то спланированное мероприятие с почти трехдневной информационной подготовкой, я не знаю. Но кроме артиллерии запрещенных калибров, было отмечено передвижение танков в сторону Старомарьевки. И какими потерями могла бы закончиться та ночь, можно только предполагать. Но один пуск из Байрактара все это прекратил. Вот просто взял и выключил. Не знаю, как надолго. Не знаю, чем ответит Россия. Но пока мы перебрали инициативу в свои руки.

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По поводу разномастных "икзпердов", которым попадание не такое, ракета не такая, повреждения не такие. Я тоже больше бы радовался, если бы там было больше двухсотых. Но я не уверен, было ли бы от этого больше пользы. Серьезно. Ибо я рассматриваю не только физические потери. Но и психологическое давление.

Для начала - масса гаубицы Д-30 3200 кг в боевом положении. Три тонны двести килограмм. Ее перевернуло взрывом.

Какие там повреждения пушки, я не знаю. Но перебросить три тонны - это надо немалое усилие. Я также не знаю, смогут ли восстановить ту пушку. Но я знаю, что пушка стоит гораздо больше, чем ракета. А еще очень важная деталь. Стволы для пушек - это довольно ограниченный ресурс. А вот ракеты для "байрактаров" ограничены только наличием денег. И при применении этого оружия только вопрос времени, когда пушек станет гораздо меньше. Есть такой термин "принуждение к миру". Это когда уничтожают инфраструктуру для того, чтобы остановить обстрелы. Просто обваливают по запланированным целям не малым количеством боеприпасов. Довольно затратный способ. Так вот, этот единственный пуск сработал эффективнее, чем работа артиллерии. Я не берусь считать разницу в деньгах. Но уверен, что она есть.

А еще больше стоит тот факт, что каждый наемник не будет чувствовать себя в безопасности. Они услышали свист ракеты и разбежались? Те кто не успел очень долго не будут слышать. И остальным расскажут. А те, кто успел сбежать, теперь очень долго будут реагировать на любые звуки в небе. Теперь мы можем сбрасывать пустые бутылки, или банки из под пива со свистками. Наемники, услышав это, будут разбегаться. Потому что уже имеют опыт. Свист - взрыв - перевернутая Д-30.

Это выход ведения войны на совершенно другой уровень. Совсем.

А еще меня радует, что применение этого оружия стало возможно благодаря только одному назначению. Все должностные лица на свои местах. Верховный, министр обороны, глава СНБО. Сменился только главком. И оружие, которое почти два года стояло в ангарах "на материке", применяется на фронте. Я не питаю иллюзий по поводу политической обстановки в стране. И в экономике "благодаря" этой власти. Но я понимаю, что у нас война. И у нас есть большая ценность - люди, которые воевали до этой власти, воюют сейчас и будут воевать после нее. Если не просрем выборы пророссийским силам. И поэтому ВСУ надо сохранить способными и готовыми к войне

А еще, я получаю чисто моральное удовлетворение, когда холуи, которые поддерживали и продвигали капитулянта Хомчака, сейчас переобуваются в воздухе. Как кто-то написал - При Хомчаке платили премии за то, чтобы не стреляли, а сейчас просто подняли "байрактары".

И напоследок. Я имею очень большую надежду, что у нынешнего главкома не повиснут на руках "миротворцы" и он сможет доказывать и в дальнейшем аргументы, которые будут позволять ВСУ получать инициативу над врагом.

Доверяйте ВСУ. Помогайте ВСУ. Они делают двести.