УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Байрактари - это выход ведения войны на совершенно другой уровень

Роман Доник

волонтер

28 октября 2021, 18:32

То что Залужный открыл новую страницу российско-украинской войны, это уже всем ясно.

байрактар
ВСУ задействовали Байрактар в войне на Донбассе / usm.media

Спасибо тебе Боже, что я не эксперт. Потому что я тут посмотрел на количество специалистов по "байрактарам" и боеприпасам, на "аналитегов" и мне поплохело. Плохо что контракты с ВСУ такие профессиональные люди не спешат подписывать.

Поэтому я не буду загружать вам мозги аббревиатурами ракет, и их ТТХ, пытаясь угадать, что именно прилетело по наемникам из "Байрактара". Потому что я сам их толком не знаю, а лезть в Википедию ради того, чтобы поразить вас эрудицией, мне лень. Да и это, на самом деле, в данном случае не существенно.

Я просто вообще опишу ситуацию, как ее вижу я. Без всяких высокомерных раздуваний щек.

То, что Залужный открыл новую страницу российско-украинской войны, это уже всем ясно. Так как пылает зарево за болотами, то уже давно такого не видел. И, пожалуй, если бы оккупанты не дали такой повод для применения нового оружия, его следовало бы выдумать. Но они все сделали сами. Потому что война, как показали 7 лет, это не только пиу пиу, но и фищ фищ. Это шахматная доска с применением очень богатого количества составляющих. И ВСУ отыграли очень мощно.

Читайте такжеПочему Москва паникует из-за турецких Байрактаров для УкраиныБатарея гаубиц Д-30 в нарушение минских соглашений мало того, что находится там, где их не должно быть по правилам отвода, но еще и обстреливают мирное село Гранитное с максимального расстояния. Вчера кроме наглого применения 122 мм пушек по Гранитному, обстрелы были еще на некоторых участках фронта. Или это было какое-то спланированное мероприятие с почти трехдневной информационной подготовкой, я не знаю. Но кроме артиллерии запрещенных калибров, было отмечено передвижение танков в сторону Старомарьевки. И какими потерями могла бы закончиться та ночь, можно только предполагать. Но один пуск из Байрактара все это прекратил. Вот просто взял и выключил. Не знаю, как надолго. Не знаю, чем ответит Россия. Но пока мы перебрали инициативу в свои руки.

Реклама

По поводу разномастных "икзпердов", которым попадание не такое, ракета не такая, повреждения не такие. Я тоже больше бы радовался, если бы там было больше двухсотых. Но я не уверен, было ли бы от этого больше пользы. Серьезно. Ибо я рассматриваю не только физические потери. Но и психологическое давление.

Для начала - масса гаубицы Д-30 3200 кг в боевом положении. Три тонны двести килограмм. Ее перевернуло взрывом.

Какие там повреждения пушки, я не знаю. Но перебросить три тонны - это надо немалое усилие. Я также не знаю, смогут ли восстановить ту пушку. Но я знаю, что пушка стоит гораздо больше, чем ракета. А еще очень важная деталь. Стволы для пушек - это довольно ограниченный ресурс. А вот ракеты для "байрактаров" ограничены только наличием денег. И при применении этого оружия только вопрос времени, когда пушек станет гораздо меньше. Есть такой термин "принуждение к миру". Это когда уничтожают инфраструктуру для того, чтобы остановить обстрелы. Просто обваливают по запланированным целям не малым количеством боеприпасов. Довольно затратный способ. Так вот, этот единственный пуск сработал эффективнее, чем работа артиллерии. Я не берусь считать разницу в деньгах. Но уверен, что она есть.

А еще больше стоит тот факт, что каждый наемник не будет чувствовать себя в безопасности. Они услышали свист ракеты и разбежались? Те кто не успел очень долго не будут слышать. И остальным расскажут. А те, кто успел сбежать, теперь очень долго будут реагировать на любые звуки в небе. Теперь мы можем сбрасывать пустые бутылки, или банки из под пива со свистками. Наемники, услышав это, будут разбегаться. Потому что уже имеют опыт. Свист - взрыв - перевернутая Д-30.

Это выход ведения войны на совершенно другой уровень. Совсем.

А еще меня радует, что применение этого оружия стало возможно благодаря только одному назначению. Все должностные лица на свои местах. Верховный, министр обороны, глава СНБО. Сменился только главком. И оружие, которое почти два года стояло в ангарах "на материке", применяется на фронте. Я не питаю иллюзий по поводу политической обстановки в стране. И в экономике "благодаря" этой власти. Но я понимаю, что у нас война. И у нас есть большая ценность - люди, которые воевали до этой власти, воюют сейчас и будут воевать после нее. Если не просрем выборы пророссийским силам. И поэтому ВСУ надо сохранить способными и готовыми к войне

А еще, я получаю чисто моральное удовлетворение, когда холуи, которые поддерживали и продвигали капитулянта Хомчака, сейчас переобуваются в воздухе. Как кто-то написал - При Хомчаке платили премии за то, чтобы не стреляли, а сейчас просто подняли "байрактары".

И напоследок. Я имею очень большую надежду, что у нынешнего главкома не повиснут на руках "миротворцы" и он сможет доказывать и в дальнейшем аргументы, которые будут позволять ВСУ получать инициативу над врагом.

Доверяйте ВСУ. Помогайте ВСУ. Они делают двести.

viber
ВСУ война на Донбассе
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на 25 октября 2021 для всех знаков Зодиака: влиятельные покровители или проблемы с деньгамиГороскоп на 25 октября 2021 для всех знаков Зодиака: влиятельные покровители или проблемы с деньгами Геомагнитная буря атакует сегодня, 25 октября 2021: как справиться с ударомГеомагнитная буря атакует сегодня, 25 октября 2021: как справиться с ударом Лунный календарь стрижек на ноябрь 2021: лучшие дни для новой прически и маникюраЛунный календарь стрижек на ноябрь 2021: лучшие дни для новой прически и маникюра 16-летний устроил смертельную аварию: что известно о подростке и масштабном ДТП в Харькове16-летний устроил смертельную аварию: что известно о подростке и масштабном ДТП в Харькове Беларусы делают ещё одну попытку борьбы с тираниейБеларусы делают ещё одну попытку борьбы с тиранией

Последние новости

18:49

Роналду станет отцом близнецов: невероятное фото с невестой футболиста

18:38

30% новых признаков: медики назвали симптомы коронавируса

18:32

Байрактари - это выход ведения войны на совершенно другой уровень мнение

18:31

Анна Седокова в леопардовом платье поманила соблазнительными изгибами и ушла в отрыв

18:30

Гороскоп на 29 октября 2021 для всех знаков Зодиака: зависть недругов или денежное везение Видео

Реклама
18:22

Возвращение Донбасса в Украину "военным путем": в России разразились угрозой в адрес Киева

18:03

Приметы на 29 октября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

17:58

Кафе, рестораны и транспорт под запретом, но не для всех: Киев официально в красной зоне с 1 ноября Видео

17:32

В Хмельницкой области осужденный скрылся из колонии и жестоко изнасиловал 12-летнюю девочку Видео

17:07

Абракадабра! ТОП-6 знаменитостей, которые верят в мистику и сверхъествественное

16:33

Пенсии в Украине повысят 12 раз: в Минсоцполитики рассказали кому и когда

16:17

"В больницу попадают в состоянии бешеной интоксикации": инфекционист о ситуации с COVID в Украине Видео

16:14

Украшение дома на Хэллоуин 2021: оригинальные идеи декора

16:01

Транспорт и кафе – только с ПЦР-тестом или прививкой: Кличко объявил о жестком карантине в Киеве Видео

15:59

Врач предупредил о новых симптомах Дельты: "Люди воспринимают как ОРВИ"

15:53

"Никакого бесплодия не будет": главный санврач Украины разнес популярный миф о вакцинах от COVID-19

15:29

Киев усиливает карантин: все школы отправили на дистанционку Видео

15:24

Когда Дмитриевская суббота 2021: как правильно поминать усопших

15:13

"Уже все решено": Усик готовится к завершению карьеры

15:00

Экватор президента Зеленского: результаты теста для постмайданной Украины мнение

Реклама
14:58

Самая вкусная лазанья из лаваша: восхитительный рецепт за 15 минут Видео

14:56

"Продолжение следует": Сериал Моя улюблена Страшко продлили на второй сезон Видео

14:43

Купил прививку – остался без COVID-сертификата: в Кабмине разберутся с махинациями по вакцинации Видео

14:40

Министра финансов и его зама обвинили в лоббировании интересов "Киевгорстроя" - СМИ

14:36

Катастрофическая нехватка кислорода в больницах: в Верховной раде подозревают диверсию

14:36

Топ-7 продуктов, которые помогут быстрее выздороветь

13:59

В Минсоцполитики рассказали, что нужно срочно делать украинцам с долгами по коммуналке

13:53

"Какие могут быть претензии?": Повалий пожаловалась на травлю в Украине

13:51

Макияж на Хэллоуин: ведьмочка, вампирша, зомби, грим для мужчин – страшный образ на вечеринку

13:47

Мечтает о встрече с семьей донора: во Львове выписали пациента, которому пересадили легкие Видео

13:33

Арахамия перепутал Сковороду с Ди Каприо и стал героем курьезных мемов и фотожаб Видео

13:24

"Без кислорода Ваша мама умрет через два часа": в Сети рассказали о кризисе с кислородом в больнице

13:11

Хюррем примерила латекс: звезда Великолепного века подразнила фанатов соблазнительным образом

12:44

Костюм на Хэллоуин по знаку зодиака: как нарядиться на вечеринку

12:36

Когда день автомобилиста и дорожника 2021 в Украине: дата, поздравления и картинки к празднику

12:16

Украина может получить право совещательного голоса при сертификации "Северного потока-2" Видео

12:15

Горит, но не греет: украинцы жалуются на "холодный" газ, в чем проблема

11:44

"Королева Ольга": украинская девушка Бонда Ольга Куриленко показала шикарное тело на отдыхе в Дубае

11:26

ДТП в Харькове: 16-летнего водителя Инфинити отправили в СИЗО на 60 суток

11:25

В Украине новый рекорд по вакцинации: сколько именно прививок и какими вакцинами

Реклама
11:13

"Вы не на российском канале": Савченко поругалась со "слугой" из-за фейкового COVID-сертификата Видео

10:43

"Люди не верят статистике": эксперт заявила, что в Украине смертей от COVID-19 намного больше

10:42

Декабрьское повышение пенсий: кто получит не меньше 2,6 тысячи гривен

10:20

Тариф на доставку газа рискует серьезно вырасти: в Минэнерго назвали причину

10:11

Как правильно хранить молоко, чтобы увеличить срок его годности

10:01

Реанимации загружены на 300%, все чаще умирают молодые люди - инфекционист Михаил Ричняк

09:53

Крым – это Украина: Apple исправила в своем приложении карту с "российским" полуостровом Видео

09:52

Тысячи протоколов и 17-тысячные штрафы: украинцев массово наказывают за нарушение карантина Видео

09:30

Недорого, вкусно и полезно: диетолог дала советы, как питаться правильно с ограниченным бюджетом

09:14

"Привет!" - прикольные картинки для настроения на весь день

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять