Если Джо Байден действительно намерен в будущем году выиграть выборы, то ему нужна победа Украины. Или, как минимум, решающий перелом в этой войне.

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Байдену нужна победа Украины до конца текущего года, говорит Альфред Кох / president.gov.ua

Прошел один год и девяносто дней войны. На фронте все без изменений. Но ВСУ наносят удары по тылам противника. Были сообщения про атаку аэродрома в Ростовской области РФ и про взрывы на складах во временно оккупированном Бердянске. Это все сильно дальше той дистанции, на которую бьет HIMARS, а значит это либо какие-то беспилотники, либо Storm Shadow.

Партизаны РДК опять появились на российской территории и снова кошмарили там местных силовиков и региональные власти. Этих несчастных толстопузых белгородских казнокрадов мне даже жалко: они точно под такое не подписывались.

Все это напоминает мне старый анекдот про чувака, который устроившись работать пожарником, жаловался друзьям, что "все вроде хорошо: зарплата нормальная, кормят от пуза, обмундирование дают, отпуск большой. Но как пожары - хоть увольняйся!"

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Эти ребята выпрашивали и покупали себе должности не для того, чтобы ловить партизанов по лесам. Они собирались всю жизнь бизнесменов обезжиривать и гешефты своим детям устраивать. А оно вон как получилось: бери ружжо - иди воевать! Экая оказия, право… На старости-то лет…

Хочешь - не хочешь, а крамольные мысли сами в голову лезут. Вот, например, такая: царь-то - спятил! Ей-ей, спятил. Разве нормальному человеку придет в голову ни с того, ни с сего (от скуки ли, еще от чего) такую войну начать? Да с кем! С Украиной! Это ж додуматься надо! Мы сроду в Харьков за покупками ездили. Какие там нацисты? Они и по-украински-то толком не знают… Точно белены объелся. Хоть бы его там кто-нибудь пристукнул, что ли? Это ж нет никакой мочи больше терпеть такое!

А тем временем прошел "Рамштайн-12" в режиме телеконференции. Прежде всего была уже официально принята программа обучения украинских пилотов на F-16. Определены страны, которые будут реализовывать эту программу (начнут ее Нидерланды и Дания, а чуть позже к ним присоединяться Норвегия, Польша, Бельгия и Португалия). Помимо этого были приняты решения по совершенствованию ПВО и обсуждены многие другие вопросы. Объявлено, что общая сумма запланированной союзниками помощи Украине составит 65 млрд. долларов.

Кто такой Альфред Кох Альфред Рейнгольдович Кох (28 февраля 1961 г., Алтай, Восточноказахстанская область) — бывший российский государственный деятель. В 1990-х годах был председателем Госкомимущества России и заместителем председателя правительства Российской Федерации, с 2014 года проживает в Германии. Поддержал Украину и раскритиковал действия Владимира Путина за российское вторжение в Украину, пишет Википедия.

Выступивший на совещании с традиционно-осторожной речью генерал Марк Милли тем не менее твердо заявил: Россия не имеет возможности выиграть эту войну. (Генерал Милли всегда был чересчур деликатен при обсуждении украинских шансов на победу в этой войне).

Вопреки занимаемой должности он был ярким представителем партии "голубей" в администрации Байдена (наряду с директором ЦРУ Робертом Бернсом и советником Байдена по национальной безопасности Джеком Салливаном). Он много раз говорил, что предпочел бы, чтобы этот конфликт решался за столом переговоров и не исключал территориальных уступок со стороны Украины.

И вот, буквально через несколько часов, выяснилось, что это было его прощальное выступление: вечером Байден сменил генерала Марка Милли на посту председателя объединенного комитета начальников штабов армии США на генерала Чарльза Брауна, который до этого командовал штабом ВВС США. Генерал Браун приступит к своим обязанностям после утверждения его кандидатуры Конгрессом.

Безусловно, партия "голубей" понесла серьезную потерю. Теперь "ястребы" в лице министра обороны Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена воспрянут духом и, возможно, американская военная помощь Украине станет еще весомее.

И то верно: если Байден действительно намерен в будущем году выиграть выборы, то ему нужна победа Украины. Или, как минимум, решающий перелом в этой войне, который не оставит сомнений в том, что Украина ее выиграет. Причем это должно случиться еще до конца текущего года.

В противном случае, ему будет нечего предъявить избирателям. И тогда "афганское бегство" будет лежать на нем вечным клеймом. А с таким багажом идти на выборы - это значит обречь себя на поражение.И да: сегодня публике был наконец предъявлен главком ВСУ Валерий Залужный. Выглядел он абсолютно невредимым, улыбался и излучал совершеннейшую безмятежность. Не знаю как у вас, а у меня отлегло на сердце. Каюсь, я переживал за него.

Итак, сегодня был хороший день. В Бердянске продолжают детонировать склады БК. Эти звуки помогут мне лучше уснуть. А перед тем как лечь спать, я напомню вам, что наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

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