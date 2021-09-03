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Байден вам этого не скажет: почему Украина до сих пор не в НАТО

Аркадий Бабченко

Российский журналист, военный репортер

3 сентября 2021, 20:05

Украина будет в НАТО тогда, когда политическим строем Украины будет устойчивая европейская демократия.

НАТО
Украина будет в НАТО тогда, когда политическим строем Украины будет устойчивая европейская демократия / УНИАН

Опять двадцать пять. Ну, окей. Давайте еще раз. Байден Вам этого не скажет, Владимир Александрович, а я не политик, не дипломат - я скажу, мне плевать. Я-то своими именами вещи называю. Так вот. В последний раз. На пальцах. Совсем уж откровенно. Всего одним абзацем. Это просто.

Владимир Александрович. Мы не в НАТО до сих пор потому, что НАТО - это не военный блок.

НАТО - это военно-политический блок.

Союз (коалиция) государств с целью совместных действий для решения общих политических, экономических, военных и других задач - как сказано в Википедии.

Так вот. Представим, что НАТО за пять лет видит невероятный прорыв Украины в строительстве собственной армии, видит, насколько эта армия стала обученной, боеспособной, какие уникальные приемы и средства противостояния гибридной агрессии она разработала за годы войны, какой фантастический опыт получила. Видит, что Украина встала на путь реформ. Видит, что её президент, Кабинет министров, гражданское общество жопу рвут, чтобы стать европейской страной.

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И принимает Украину в свои распростертые объятия.

Читайте такжеПутин накалил градус борьбы с НАТО до пределаА потом фигак - и смотрит, как семьдесят три процента избирателей голосуют за комика, который выигрывает выборы с абсолютно малоросскими, капитуляционными лозунгами, лепечет что-то про глаза, отводит армию, устраивает зайчика с ушками на день Независимости, доводит президента США до импичмента, назначает руководителем спецслужбы продюсера КВН, своим серым кардиналом человека, которого европейские партнеры чуть не напрямую уже обвиняют в шпионаже в пользу России, сливает совместную операцию по вагнеровцам, ворует судью в Молдове и прочая, и прочая, и прочая - вот это весь летающий цирк зеленых соплей, который мы имели счастье наблюдать все эти два года - а в стране уже вовсю, на полном серьезе, зреет новый Майдан. И, соответственно, новая эскалация.

И вот НАТА сидит, смотрит на все это дело, разводит руками и такая - ну етит вашу мать, ну Раис Семенна…

Когда разведка страны понимает, что развединформация, которой она делится с Украиной, утекает напрямую в Кремль - это как-то не очень способствует её рекомендациям политическому руководству своей страны включить Украину в НАТО.

Господин президент Украины Владимир Александрович Зеленский. Украина до сих пор не в НАТО потому, что президентом Украины является господин Владимир Александрович Зеленский.

Это я сейчас как бы очень аккуратно намекаю, ага?

Как объяснить понятнее, я не знаю.

Читайте такжеПрорывов нет: каковы итоги встречи Зеленского и БайденаИдем дальше. Вот, например, случается чудо. И вам, Владимир Александрович, удается убедить Байдена своим вопросом, который вы, как второклассник учителю, перед всеми телекамерами мира задали ему на пресс-конференции, и, в ответ, естественно, получили абсолютно предсказуемое - макание мордочкой в лужу коррупции, как щеночка. Но, допустим, Байден разжалобился, расплакался, заломил руки к небу, и тут же включил Украину в НАТО.

И вот НАТА сидит и смотрит, как по опросам центра Разумкова рейтинги товарища Бойко колеблются в районе второго места, рейтинги ОПЗЖ колеблются в районе второго места, чешет репу, разводит руками - Раис Семенна, ну, вы поняли…

Украина будет в НАТО тогда, когда политическим строем Украины будет устойчивая европейская демократия. Устойчивая, понимаете? Европейская, понимаете? Просто смены одного на другого недостаточно. Когда вопроса, будет ли следующий президент пророссийским, или олигархическим, или марионеточным - не будет существовать вообще. Вот его в природе просто не будет.

Когда "Армия. Мова. Вера" будет уже точно навсегда. Без всяких колебаний.

А после того, как в Украине будет устойчивая демократия - еще испытательный срок лет в десять.

В пару каденций хотя бы. Ну, чтобы уж точно убедиться.

И вот только после этого…

На этом месте, конечно, придут люди, которые напишут комментарий про Северную Македонию. Про её армию, про её вклад в укрепление Альянса и вообще.

Так вот. Дело не в том, что никаких плюшек Северная Македония в НАТО, конечно же, не принесла. Вы не с того конца смотрите в этот телескоп.

Дело в том, что Северная Македония не принесла в НАТО никаких проблем.

Пользы никакой, вреда никакого, сальдо нулевое - ай, какая милая собачка, най буде.

Читайте такжеТри с плюсом: почему Зеленский не привез от Байдена "плюшек" для УкраиныА Украина сейчас - не милая собачка со счастливого средиземноморского побережья. Ну, вот так вышло. Украина сейчас - так вот на данном этапе получилось - принесет с собой просто огромный ворох проблем. Соотвественно, чтобы этот ворох проблем перевесить - Украина должна принести с собой еще более гигантский ворох плюшек. Чтобы плюшки перевешивали проблемы. Элементарные же вещи, по-моему.

Вот тогда да. Тогда ворота в волшебный сад открываются.

Здравствуй, Алиса.

Все ровно то же самое касается и Евросоюза.

Ну и раз уж мы заговорили про Керсти. Двадцать лет Эстония делала все, чтобы вступить в НАТО. С тысяча девятьсот девяносто первого - по, какой там, две тысячи седьмой. И вступила. И это была работа. Которая была поставлена с самого начала. И которая заняла семнадцать лет.

Все эти двадцать лет Украина рассуждала про внеблоковый статус, про партнерские отношения, про русский как второй государственный, просила Путина со сцены взять его к себе, а потом, когда петух уже не просто клюнул, а дырищу проклевал, один там комик очухался, проснулся, сладко потянулся, зевнул, и очень удивился - ой, а почему мы до сих пор не в НАТО?

Доброе утро, Владимир Александрович.

Я ж говорил, что своими именами всё назову.

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НАТО Владимир Зеленский вступление в НАТО Джо Байден Аркадий Бабченко
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