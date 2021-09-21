Байден потерял доверие к Европе и идет по стопам Трампа

Президент США Джо Байден анонсировал создание союза AUKUS для борьбы с влиянием Китая / Getty Images

Создание США союза совместно с Великобританией и Австралией демонстрирует то, что Байден потерял доверие к европейским союзникам и НАТО начинает терять свою субъектность. Это началось еще при Трампе, когда НАТО начал переживать кризис, а позиции, с которых стартовал военно-политический блок - вооружения Австралии ядерными подводными лодками - четко указывает на направленность против Китая. Соответственно, те страны, которые ориентируются в своем внешнеполитическом курсе на США, должны будут определиться и заявить о своих намерениях.

Самой собой, AUKUS будет расширяться. Уже известно о том, что правительство Новой Зеландии заявило протест и резко выступают против создания союза, понимая последствия, но в будущем к организации могут присоединиться и другие страны - в частности, Канада. Также этот блок со временем может включить в себя Южную Корею и Японию (тем более, что у Штатов существует созданная в 2007 году организация Quad, которая включает в себя Штаты, Австралию, Индию и Японию).

Безусловно, любое сотрудничество Украины с Китаем и развитие совместных программ с ним будут болезненно восприниматься в Вашингтоне и рано или поздно возникнет вопрос - для чего оказывается поддержка Украине, если она усиливает связи с коммунистическим Китаем? Это, в свою очередь, приведет к потере экономической помощи, политической поддержки. А поскольку американская политика инерционная, эти решения, как правило, принимаются в течение года -полутора. Соответственно, если Украиной будут продемонстрированы дальнейшие шаги по сближению с Китаем, охлаждение отношений с Вашингтоном начнется приблизительно с весны-лета 2022 года.

Напомню, что Франция отсутствовала в военной организации НАТО с 1966 по 2009 год, оставаясь только в политическом блоке. Начиная с 2009 года, Франция вновь начала участвовать в военных кампаниях и учениях. Поэтому сейчас, на фоне обострения и ввиду того, что они предприняли беспрецедентный шаг, отозвав послов из Канберры и Вашингтона, повторный выход из военной структуры НАТО вполне предсказуем.

Читайте такжеБайден вам этого не скажет: почему Украина до сих пор не в НАТОТем более, что в преддверии выборов во Франции в апреле следующего года, Макрону надо демонстрировать решительность. Поскольку антиамериканские настроения растут везде в Европе и явно вырастут во Франции, на волне этой истории Макрон может объявить о выходе, если не полностью из НАТО, то, как минимум, из военной организации и заявить о полном прекращении сотрудничества, как уже было в свое время, когда военные силы французской республики не находились в распоряжении командования НАТО в Европе.

Мало того, ранее был отказ от продажи двух Мистралей, потому сейчас, на фоне потери австралийского контракта, Макрон может заявить о заказе России новой постройки. Это приведет к сближению как с Москвой, так и с Пекином, поскольку он основной политический противник США и логично, что Макрон, пытаясь компенсировать финансовые потери, попытается получить новые контракты (на что с удовольствием согласится Китай, ведь ему выгодно раскалывать единство Штатов и Евросоюза). А это, в свою очередь, напрямую отразится на интересах Украины, ведь если Франция возобновит сотрудничество и продаст России вертолетоносцы, это поставит под угрозу безопасность Украины, так как это изменит баланс сил в Черноморском регионе.

Тарас Березовец, соучредитель Украинского института будущего, директор компании BertaCommunications, специально для Главреда