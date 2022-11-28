Байден не дает Украине оружие победы: что сдерживает американцев?

Америка должна прекратить сдерживать Украину в ответе на ракетные обстрелы / Коллаж Reuters

Администрация Байдена явно не желает обеспечить Украину оружием победы. Война, наверное, уже близилась бы к завершению, если бы американцы прекратили все эти стенания по поводу эскалации и закулисные разговоры с Патрушевыми - Нарышкиными, а поставляли бы Украине то оружие, которое бы им позволило перейти в решающее наступление — в первую очередь танки, самолеты F-16, дроны, ракеты большей дальности, которые с легкостью смогут достать все российские базы. Существует довольно большая номенклатура вооружений, которая позволяет изменить ситуацию на фронте кардинально. Уничтожить можно все основные опорные пункты российской армии на территории Украины.

Более того, Америка должна прекратить сдерживать Украину в ответе на ракетные обстрелы. Мы имеем дело с терроризмом. Даже в отличие от террористов из ХАМАС или Хезболлы, кремлевские террористы даже не скрывают того, что они целят по гражданской инфраструктуре. Не прекращается попытка столкнуть Украину в каменный век, в тотальную гуманитарную катастрофу. Российские ракеты нацелены исключительно на гражданскую инфраструктуру. И в этих условиях все разговоры про возможную эскалацию в случае ответа Украины мне представляются и аморальными, и абсолютно неразумными, близорукими, поскольку они лишь отодвигают сроки окончания войны.

Базы, с которых ведутся обстрелы, находятся не только на оккупированных территориях Украины, но и на территории России и лукашенковской Беларуси. С моей точки зрения, Запад должен предоставить Украине оружие и дать карт-бланш на его использование для ликвидации этих баз. Чтобы спасти жизни мирных жителей, чтобы спасти инфраструктуру. Технически все это осуществимо, и в течение недели - двух ход войны изменится кардинально.

И тут мы подходим к главному вопросу — что сдерживает американцев? И понятно, что это никакой не риск применения ядерного оружия. Ни один российский генерал или адмирал к ядерной кнопке не приблизится, так как знает, что прилет американского "Томагавка" в течение 10 минут закончит его никчемную жизнь. Все, что в действительности беспокоит США — это военный разгром России, крах путинского режима и Россия, погруженная в хаос. Совершенно очевидно, что именно эта идея, которая пришла к нам и далекого 91 года, является сегодня камнем преткновения. Только она тормозит предоставление Украине того оружия, которое позволило бы ей завершить войну в кратчайшие сроки.

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