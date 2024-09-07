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Байден и Украина: какая стратегия США

Виктор Небоженко
7 сентября 2024, 08:10
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Президенту Байдену кажется мудрым, чтобы Украина не проиграла, а Россия не выиграла.
Байден, Белый дом
Байден и помощь Украине / Коллаж: Главред, фото: Белый дом

Байден и Украина.

Мы удивляемся, как противоречиво ведет себя президент Байден в отношении российско-украинской войны. То он судорожно бросается помогать Украине, то затихает на полгода, объясняя это опасностью для США и всего мире, которая исходит от путинской России. Он постоянно меняет сроки кардинальной помощи и мотивы своих действий относительно Украины, указывая, то на чудовищную коррупцию, то крайне низкую компетенцию политического руководства Украины. Что не мешает политикам США регулярно встречаться с теми, кого они так яростно критикуют и кому они явно не доверяют свои планы и помощь.

Президенту Байдену кажется мудрым, чтобы Украина не проиграла, а Россия не выиграла. Отсюда видна стратегия США мелких порций военной помощи Украины при постоянном стирании "красных линий" путинской России. Другое дело, что эта старческая политическая мудрость не плодотворна, не имеет перспектив, ибо Вашингтон не знает, что делать с Украиной или Россией после перемирия или окончания войны.

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Президент США Байден не скрывает, что главная его забота это президентский выборы в США, а не страдания Украины. Поэтому нам следует признать, что если президент США Байден верит в победу кандидата от демократической партии на выборах 2024 года Харрис, то он до окончания своей каденции не будет делать резкого усиления помощи Украины, оставляя Харрис, с одной стороны, трудную "проблему Украины", с другой стороны, свободу маневра и ответственность перед США.

Кто такой Виктор Небоженко

Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия.

Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины.

В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы.

С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

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