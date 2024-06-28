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Байден хочет быть жестким с Россией и Ираном?

Юрий Богданов
28 июня 2024, 06:10
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Администрация Байдена пытается расширить доступ к рынку и санкционной нефти из Венесуэлы.
Байден хочет быть жестким с Россией и Ираном?
Байден и война / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com, Белый дом

Выборы, нефть, санкции. Сюжет получил очередное развитие.

WSJ пишет, что Байден хочет быть жестким с Россией и Ираном, но также хочет низких цен на газ и нефть. Поэтому против России, Ирана и Венесуэлы вводятся более мягкие, чем ожидалось, санкции. Такие шаги президента разочаровали некоторых сотрудников Министерства финансов США.

Чем вызвана такая взволнованность Байдена? Согласно данным Управления энергетики США, в начале этой недели средняя цена галлона бензина составляла 3,44 доллара, примерно на том же уровне, что и год назад, но значительно выше, чем четыре года назад.

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О каких санкциях речь?

1. Санкции против России от 12 июня оставили нефтяную отрасль страны почти нетронутой, хотя мощно ударили по финансовому сектору.

2. 25 июня США ввели новые санкции против Ирана. По словам аналитиков, эти меры влияют лишь на незначительную часть экспорта нефти из страны и вряд ли повлияют на мировые рынки. Экспорт из Ирана превысил 1,5 миллиона баррелей в день, что значительно больше, чем в начале президентства Байдена. Большую часть этой нефти закупает Китай.

3. К тому же, администрация Байдена пытается расширить доступ к рынку и санкционной нефти из Венесуэлы. Они не ввели заново все санкции, отмененные в прошлом году, хотя Венесуэла не придерживалась соглашения.

4. Некоторые сотрудники Министерства финансов США разочарованы тем, что США не приняли меры против сетей торговли нефтью, которые перевозят российскую и иранскую нефть.

Сторонники этой политики в администрации заявили, что эти шаги хорошо сбалансированы, чтобы удерживать цены на низком уровне, но создают препятствия механизму экспорта нефти России и Ирана, то есть они зарабатывают меньше с каждого проданного барреля. Национальный экономический совет США и другие чиновники администрации Байдена обеспокоены тем, что более широкие меры приведут к логистическим проблемам на рынке нефти и усилят инфляцию. По словам аналитиков, рост добычи нефти в странах, попавших под санкции, является одной из причин падения цен на нефть со своих максимумов в начале 2024 года.

Кроме ограниченных санкций правительство США пытается обеспечить дополнительный поток нефти из Ирака. В прошлом месяце делегация Госдепа посетила Северный Курдистан чтобы попытаться вновь открыть трубопровод, который соединяет богатую нефтью территорию с Турцией. Политический спор между Турцией, Ираком и полуавтономным регионом Курдистан заблокировал трубу с начала 2023 года. Сам трубопровод на 60% принадлежит контролируемой Россией "Роснефть Ойл", и компания получает деньги, когда через него проходит нефть. В конце прошлого года "Роснефть" отправила группу трейдеров в Курдистан с аналогичной задачей.

От себя могу лишь напомнить несколько важных моментов.

Я много раз писал, что большинство наших партнеров не заинтересованы в том, чтобы российские ресурсы исчезли с рынка. Потому что это очень болезненно для мировой экономики.

Именно из-за цен на нефть и нефтепродукты Вашингтон попросил Украину прекратить атаковать некоторые российские НПЗ. Хорошо, что мы отказались выполнять эту просьбу.

Энергетическая политика Байдена часто вступает в противоречие с экологической. Нефтегазовая промышленность США сейчас находится на пике. Добыча - более 13 млн барр в сутки (рекорд за все времена). Экспорт резко вырос, как и прибыли. Но игроки нефтяного рынка видят в экологической повестке дня администрации угрозу для себя. Трамп использует ситуацию в своей политической агитации.

Байдену трудно дается лавирование между важной для многих его избирателей экологической повесткой дня, необходимостью держать приемлемые цены на топливо и интересами избирателей в разных регионах. В итоге приходится искать внешние инструменты, которые будут держать цены на нефть на приемлемом уровне.

Идеального сценария нам не подвезли, поэтому должны работать с тем, что есть.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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санкции война в Украине Джо Байден Юрий Богданов
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