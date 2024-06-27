Байден готовится перейти ко второй части плана Трампа

Москва, вызовом посла США к Лаврову из-за взрыва на пляже, похоже, таки достала своей наглостью и ложью не только Белый дом, но и европейцев.

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Трамп и Байден / Коллаж: Главред, фото: Офис Президента Украины, flickr

Действия кремлёвцев после саммита мира в Швейцарии, включая поездку "путина" в КНДР и Вьетнам, похожи на рефлексы собачек Павлова. Но есть отличие, кремлёвцы знают, что с 9 по 11 июля на саммите НАТО им выдадут новую порцию информации для размышления, и знают какую.

На саммите НАТО в Вашингтоне будет завершено формирование десятилетнего плана снабжения Украины вооружениями с росписью, кто из членов Альянса и какие его типы будет передавать. Контролировать выполнение этих графиков будет Марк Рютте, новый генсек Альянса. Аналитики справедливо писали, что на саммите завершится марафон с подписанием Украиной договоров о гарантиях безопасности с теми членами Альянса, которые его ещё не подписали.

Десять лет – стандартный срок, заявленный в них. Это серьёзная информация для размышлений кремлёвцам в ответ на инаугурацию "путина". Вы хотите "путина" и войну до 2030 г. – получите план обеспечения Украины оружием до 2034 г. При этом США и другие члены Альянса с 2022 г. не делают секретов из таких поставок. Публикуют число гаубиц, снарядов, дронов, ракет и всего остального, с указанием типов и ориентировочных сроков. Более того, подолгу публично обсуждали передачу многих типов вооружений, чем вынуждали кремлёвских собачек подавать голос.

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Разительный контраст с ничейными "зелёными человечками", захватившими Крым в феврале 2014 г., и "шахтёрами" с "трактористами", которые то покупали танки и пушки в "военторге", то находили их сотнями в угольных шахтах.

В итоге ложь о трактористах на танках в шахтах встревожила даже самих кремлёвцев, и гиркин был уполномочен в ноябре 2014 г. заявить, что это он нажал спусковой крючок войны. Их беспокоило то, что больше половина обитателей РФ осенью 2014 г. продолжали верить в "нас там нет", а первое сентябрьское минское соглашение о перемирии нужно было разорвать, чтобы захватить Дебальцево. Гиркин сделал это заявление именно в тот момент, когда на восток Украины уже заезжали танкисты-буряты, умилившие Кобзона. Поэтому надо было срочно объяснить верующим в "нас там нет", что символ веры теперь другой – "мы там есть" и по законному праву защиты российского языка от геев.

Кремлёвцам нужна была популяризация войны, нужны были добровольцы и посылки им с носками и детскими рисунками. Кремлёвцы ещё были не готовы объявить, что дадут по миллиону рублей каждому, кто согласится без вопросов убивать украинцев. Платить были готовы, но не миллион, не каждому и не в открытую, – под влиянием Майдана в РФ был в моде альтруизм. Поэтому пропаганда делала десятки интервью с "ополченцами", у которых нет денег на сапоги, зарплату они не получают, а еду им приносят сердобольные старушки.

С 2015 г. эта мифология стала сыпаться, когда "ополченцы" запричитали, что зарплаты зажимают, за ранения не платят, командиры понабрали "мёртвых душ", а воевать некому. Кремль отправил разобраться с этим гоголевским сюжетом два ГРУ – одно ревизионное управление, другое разведывательное. По итогам разбирательства главным героям этой отечественной войны Донбасса с НАТО выдали билеты на бессрочный концерт Кобзона. Захарченко до Лондона так и не дошёл. Впрочем, шойгу тоже.

А начиналось всё с "нас в Украине нет". У НАТО наоборот – нас в Украине нет, но если РФ не выведет войска, то мы в Украине появимся и в количестве большем, чем две сотни бойцов Интернационального легиона на 500 км фронта. Грузин, чеченцев и беларусов, тем более русских, назвать войсками НАТО не рискнул даже соловьёв. У латышей, литовцев и эстонцев как бывших членов СССР есть законное право на участие в этой войне, которое Москва не может оспорить. У венгров, поляков, чехов, словаков и бывших немцев ГДР, где СССР в 1953 г. подавил восстание, тоже есть законное право на ответ за эти интервенции и украденные 40 лет жизни. У других наций тоже есть что предъявить Москве, и не только с ссылкой на историю.

Поэтому Макрон в марте официально поднял вопрос, – пора прекращать многовековое расширение Московии на запад. Хватит терпеть, уговаривать и умиротворять агрессора. Поставок только вооружений Украине недостаточно, тем более, когда армией командует Безуглая, а у власти экзистенциальные проблемы. Но экзистенциальное отличие от РФ тоже есть. Топ-менеджмент Украины приватизировал в 2020 г. часть тюрем с целью обустроить их под себя, а топ-менеджмент РФ третий год ведёт беседы о восстановлении ГУЛАГА. Всё как всегда. В Украине слуги народа заботятся сначала о себе, а на расеи о народе и только о народе, ничего для себя.

Предложение Макрона об отправке войск появилось за месяц до окончания марафона в США с голосованием о выделении денег Украине на оружие. Возможно, экономика США живёт и без плана, как уверяли всегда в Москве, но у её политики всегда есть план. Может не лучший и неправильный, как утверждал Черчилль, но есть.

По сути, Байден с октября по апрель реализовывал фразу Трампа как быстро прекратить войну – сказать Банковой, что не даст оружия, а Кремлю сказать, что даст много оружия Украине, если РФ не начнёт немедленно переговоры о выводе оккупационных войск. Теперь в США вторую неделю критикуют этот план Трампа, любезно предоставленный двум его советниками. Кремлёвские собачки в лёгкой растерянность – они не знают, что надо выделять в таких случаях – слюну или мочу, поскольку этот план Трампа превратится на саммите НАТО в новый план Макрона и Байдена.

Так как Байден и НАТО намерены после 9 июля перейти ко второй части плана Трампа и сообщить в деталях Москве, как много оружия они дадут Украине, то кремлёвцы узрели уже "стратегическое поражение" и "конец "россии". Поэтому "путин" в Ханое обещал 20 июня "идти до конца". На следующий день вышел песков и привычно уточнил "путина". На этот раз по поводу того, чей конец тот имел ввиду. Оказалось, что конец "сво", то есть достижение его целей, а их в кремле всё никак не могут сформулировать так, чтобы прямо сказать – хотим отнять у Украины пять регионов. Когда Украина на это согласится, тогда и закончим "сво".

У кремлёвцев такой сильный комплекс "голубого воришки", что даже в стамбульском коммюнике они не осмелились об этом написать. Поэтому стыдливо написали в статьях 8 и 9, что всё, о чем идёт речь в коммюнике, не касается, города Севастополя и Крыма, а также "территорий, обозначенных на карте". Эта карта, названная "Приложение № 6", не опубликована до сих пор в Америке и Европе. В Украине ничего из стамбульских встреч не опубликовано, за исключением реплики Арахамии, что приехал Борис Джонсон и всё изменил. Похоже, публикацию карты берегу "на сладкое". Карта – это очень наглядно, чего по-настоящему хочет расея в своей очередной "оборонительной и справедливой войне".

Песков, после того как разобрался 21 июня с концом у "путина", много наговорил о ядерном оружии. В итоге, всё свелось к тому, что Украину "нельзя вырывать из этого контекста", а следовательно РФ не может ничего обещать США и другим членам ядерного клуба, пока не решит вопрос с Украиной. Де-факто песков повторил вступительные статьи стамбульского коммюнике, что Украина не должна иметь, размещать и хранить ядерное оружие под подушкой и тому подобное. Это называется – здравствуй, будапештский меморандум, который по заверениям лаврова в 2014 г. не стоил бумаги, на которой был написан.

По сути, Кремль предлагает Белому дому опять подписать будапештский меморандум, но уменьшив размеры Украины, согласно карте из Приложения № 6. В контексте этого, можно шире взглянуть на обещание Трампа дать много оружия Украине. Много оружия может означать и ядерное.

Похоже, Байден попросил директора ЦРУ Уильяма Бёрнса узнать у нарышкина и других его визави по консультациям, как в кремле отреагируют, если США вернут что-то Украине из ядерного оружия, раз уже будапештский меморандум не стоит выеденного яйца и так далее по лаврову. Если не стоит, то какие проблемы? Для Белого дома, и не только его, так даже удобней. Можно не возиться с производством миллионов снарядов. Достаточно сотни, но с небольшой ядерной начинкой, как это любят на расеи и третий год обещают кого-нибудь ими угостить. Ракета АТАКАМС с такой начинкой тоже должна прийтись по вкусу россиянам.

Кстати, если бы АТАКАМС даже без ядерной начинки, действительно упала бы на пляже, то в образовавшейся воронке смогли бы искупаться все кремлёвские детки, а не только дочь мэра Магадана. Посла США в Москве 24 июня вызвали к лаврову, чтобы твёрдо заявить, американцы убивают российских детей. Через два дня русский Ваня сбросил с дрона взрывчатку в пригороде Херсона на двух девочек 12 и 15 лет. Сбросил прицельно и дистанционно.

Москва, вызовом посла США к Лаврову из-за взрыва на пляже, похоже, таки достала своей наглостью и ложью не только Белый дом, но и европейцев. В результате в этот день Международный уголовный суд в Гааге выписал ордера на арест шойгу и герасимова за ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины с осени 2022 г. и по текущий момент. Видеть в этом "руку Вашингтона" сложно, так как Белый дом серьёзно поругался с МУС из-за ордера на арест Нетаньяху, а Байден не склонен к решительным действиям раньше, чем через после полугода лекций и бесед. Очевидно, европейцы подсчитали во сколько им обойдётся генерация электроэнергии для Украины, если РФ продолжит во взятом ей темпе обстрелы.

Москва не может совсем игнорировать тему ядерки не только потому, что регулярно ею грозит, но и потому, что это первый пункт в решениях саммита мира в Швейцарии. Стоит в одной связке с Запорожской АЭС. Под его впечатлением ра**исту уже отключали свет в Энергодаре и опять обстреливали город. В результате МАГАТЭ вынесла предупреждение. Так что, всё вместе, как и хочется пескову, – Украина совсем не вырвана из контекста.

Кто такой Сергей Климовский Сергей Климовский – украинский историк и блогер, кандидат исторических наук, известный археолог. Долгое время занимался раскопками на территории украинской столицы. Является создателем киевского общественного музея "Замкова Гора". В блоге на своей странице в Facebook анализирует вопросы политики, геополитики, российско-украинской войны.

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