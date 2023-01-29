"Бавовна" в Иране: почему произошли взрывы на иранских военных объектах и при чем тут Россия

Взрывы в Иране сократят возможности его промышленности производить беспилотники в достаточном количестве, в том числе для России.

Раз по Ирану был нанесен такой удар, значит, туда стали поступать ядерные технологии из России, считает Загородний / Коллаж Главред, pixabay.com, kremlin.ru, mil.in.ua

В Иране на военных объектах прогремели взрывы, однако пока что никто не взял на себя ответственности за эти удары. Израиль свою причастность отрицает, однако в данном случае все как в старом советском анекдоте. Диссидент разбрасывает листовки на Красной площади, его ловит КГБ, увозит в отделение милиции, но там обнаруживается, что разбрасывал он чистые листки. У него спросили, почему листовки пустые. И он отвечает: "А что писать? Ведь и так все ясно". Вот и тут понятно, что на такую операцию способны только Израиль и США, но Штаты напрямую этого делать не будут. Израиль – партнер США, и его функция на Ближнем Востоке как раз и заключается в выполнении таких деликатных дел.

Открытый удар по Ирану говорит о том, что происходит что-то очень серьезное. Израиль давно предлагал США ударить по Ирану, пока у него нет ядерного оружия, и эти просьбы продолжались последние лет 15-20. Но Штаты не соглашались. Если сейчас такие массовые взрывы происходят, не исключено, то причина более чем весомая: не исключено, что Иран в обмен на предоставление России беспилотников сумел получить от нее либо ядерные технологии, которые позволили ему ускорить развитие ядерной программы и получить ядерное оружие, либо ему удалось существенно увеличить свою мощь, в частности, благодаря российским самолетам Су-35.

В любом случае, без отмашки США никаких взрывов в Иране не было бы.

Нанося такие удары по Ирану, в первую очередь, Израиль действует в своих собственных интересах, но попутно решается вопрос, связанный с Украиной. Израиль, наверное, увидел эффективность работы иранских "шахедов" и понял, что эти беспилотники вскоре могут полететь в него. Риски для Израиля очевидны, учитывая его очень небольшую территорию.

Впрочем, скорее всего, это были только пробные удары по иранским военным объектам, которые показывают уязвимость Ирана.

Кроме того, накануне была атака на посольство Азербайджана, который фактически является союзным государством Турции. Треть населения Ирана составляют азербайджанцы, и в последнее время у них очень обострились отношения, связанные с вопросами преподавания азербайджанского языка в Иране, а также с тем, что Иран фактически стал союзником Армении, то есть врага Азербайджана.

Думаю, следующим этапом станет усиление атак на Иран с целью прекращения его ядерной программы. На мой взгляд, это основная причина, почему была дана отмашка на проведение такой операции. Раз США решились на такой шаг, значит, происходит что-то серьезное.

Что касается последствий прогремевших взрывов, не думаю, что в результате этого сильно пострадает промышленность Ирана, поскольку заводов по производству тех же беспилотников несколько. Многие производственные мощности находятся в горах, и, чтобы их уничтожить, необходимо более мощное вооружение.

Конечно, эти взрывы сократят возможности иранской промышленности производить беспилотники в достаточном количестве, для России в том числе. Ведь Ирану бы сейчас закрыть свои собственные потребности...

Кроме того, Иран всегда держал в уме возможность подобной атаки на его военную инфраструктуру, а потому, по крайней мере, все то, что касается ядерной программы, размещал под землей.

Конечно, теперь у России станет меньше "шахедов", а, соответственно, меньше ударов ими по Украине. Да и Иран будет осторожнее, ведь мощностей станет меньше, но как он будет себя вести – большой вопрос.

В любом случае, Иран получил серьезное предупреждение. Он и до этого начала действовать аккуратнее, в частности, поставок иранских баллистических ракет в Россию пока нет. Во-первых, Иран вообще отрицал, что он что-либо поставляет России. Во-вторых, он официально заявил, что не признает аннексию Россией оккупированных украинских территорий. То есть Иран чувствует, что ходит по очень тонкой грани. Еще чуть-чуть – и может быть совместная операция, например, Турции и Израиля против Ирана, не исключено, что присоединятся и США. Тем более, что вопрос о ядерной программе открыт, не понятно, в каком состоянии у Ирана ядерное оружие.

А то, что Россия в обмен на беспилотники может помогать Ирану в разработке его ядерной программы, вполне возможно. Ведь до того шла речь о снятии санкций с Ирана, в частности, о предоставлении ему возможности продавать нефть на миллиарды долларов. Сколько Иран заработает на тех "шахедах"? Пусть 100-200 миллионов долларов. Если иранцы согласились на это, значит, им в обмен было обещано Россией усиление военной мощи, а главное, что их интересует, конечно же, ядерное оружие. Иран пошел ва-банк, потому что с ядерным оружием будет чувствовать себя намного увереннее.

Так или иначе, вероятнее всего, раз сейчас была отмашка нанести удар по Ирану, значит, туда стали поступать ядерные технологии.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда