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Бандитская разводка Путина-Орбана: на что пытаются вынудить Украину

Игорь Эйдман
10 июля 2024, 06:10
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Орбан, претворяясь, что он за немедленный мир, пытается запугать европейцев, мол, не пойдете Путину на уступки, не согласитесь на его условия.
Путин, Орбан и Зеленский
Путин встретился с Орбаном / Коллаж Главред, фото скриншот с видео, Офис президента

Бандитская разводка Путина-Орбана.

Атака на мирных жителей Украины, включая варварский удар по крупнейшей детской больнице, была сознательным политическим ходом Путина. Кремль вместе со своими агентами и доброхотами разыгрывает трагифарс, цель которого принудить Украину к капитуляции. Орбан в этой постановке играет роль добрового следователя, а Путин - злого.

Орбан, претворяясь, что он за немедленный мир, пытается запугать европейцев, мол, не пойдете Путину на уступки, не согласитесь на его условия - будет ещё хуже, еще больше крови. Действительно, не успел Орбан сказать в интервью Bild - "И поверьте мне, следующие два-три месяца будут гораздо более жестокими, чем мы думаем" - как Путин устроил украинским городам кровавую баню. Дальше Орбан начнёт скулить: "смотрите, я же предупреждал, надо идти Путину на уступки".

видео дня

Никакой мир ни Путину, ни его венгерскому клеврету, много лет связанному с российской мафией (Семеном Могилевичем и др.), не нужен. Им нужна капитуляция Украины. Для этого они и имитируют "мирный процесс", часть которого - убийства мирных жителей украинских городов. Таким образом они пытаются вынудить Украину пойти по пути самосдачи, а Запад - предать ее интересы.

Все, кто говорит сейчас о каких-то неизбежных уступках ради мифического соглашения с Путиным, подыгрывают ему. Стоит только сделать хоть малейшую уступку бандитам и они будут нагибать тебя всё ниже и ниже.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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война в Украине Игорь Эйдман война России и Украины
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