После выступлений Путина стало понятно, что дата взятия Бахмута для него не имеет большого значения.

Бахмут важен для Пригожина, но не для Путина, считает Денисенко / скриншот

В течение последних двух дней прочитал много о бессодержательных выступлениях Путина. Тем не менее, позволю себе не согласиться и попытаюсь кратко выделить ряд важных для нашего понимания аспектов того, что сейчас реально происходит в РФ.

1. Выборы, возможно, важнее, за войну

Это, на первый взгляд, парадоксальное утверждение является одним из определяющих для будущего анализа всего того, что уже происходит и будет происходить в РФ. Путин, в своей психологии, человек-процесс, а не человек-импульс и действие. Для него самыми важными являются те процессы, которые обеспечивают его комфорт во власти. Нынешняя, санкционированная им война с Пригожиным и загон Кадырова в Чечню, без права участвовать во всероссийской повестке дня (как минимум в ближайшей перспективе) - это самое важное на сегодняшний день.

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Путин, еще со времен противостояния Ельцин-Горбачев, осознал, что человек с мандатом доверия избирателя всегда имеет более высокую легитимность чем человек с мандатом доверия от элит. Избиратель дает ему возможность манипулировать элитами. И поэтому ему нужно относительно честно выигрывать в 2024 году. Война, в контексте выборов, не будет такой страшной, если он в зародыше не задушит правую фронду, которая съедает его ядерный электорат. При чем это не просто ядерный электорат – это наиболее радикальный электорат, чья идеология стала основой для всей нынешней пропагандистской машины.

2. Бахмут - это важно для Пригожина, но не для Путина

Пригожин попал в ловушку Бахмута, на взятие которого он поставил все. Для Путина более важно вернуться к формуле "У России есть два союзника – армия и флот". Пригожин в эту формулу не вписывается. Что для нас более важно, так это то, что после выступлений Путина, дата взятия Бахмута для него не имеет большого значения. Он считает, что новое переформатирование армейских округов и новая модель управления армией наконец наведут там порядок (возвращаемся к теме процесса, как основы мышления Путина) и постепенно российская армия будет двигаться вперед. При этом, мы любим зацикливаться на датах (приказал взять Донбасс до 1 мая, например). Ему все равно, когда это будет, ему важно в своей голове представлять, что все идет по плану.

3. Ставка на накопление боезапасов или блиц-криг?

Когда мы говорим о большом наступлении, то должны понимать: россияне действительно к нему готовятся и действительно накапливают живую силу и технику. Короче говоря, у них дилемма. Начать наступление сейчас, пока нам еще не дали достаточно оружия, но и они не до конца готовы, или сделать это в мае-июне, когда они будут более готовыми, но и мы получим многое. Пока выглядит так, что более вероятен второй вариант.

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