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Бахмут: нужен уход - но организованный и своевременный

Александр Кочетков

политический аналитик

4 марта 2023, 18:09
На ход военной кампании оставление Бахмута после почти года его обороны не повлияет.
Бахмут
Украинские бойцы в Бахмуте / Фото: Facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Имею не самое популярное мнение по поводу происходящего и предстоящего в Бахмуте. Для меня свидетельством стойкости и владения военным искусством является не столько героическая оборона города, сколько уход наших войск из него. Да-да, уход — но организованный и своевременный.

Военно-тактического гения для того, чтобы угробить живую силу и технику в котле, не требуется. Мы это знаем из советских времен: приказ Сталина №227 "Ни шагу назад!" и заградотряды НКВД за спиной красноармейцев. А почему "ни шагу"? В чем смысл этого самопожертвования?

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Рабски покорным могилизованным из недоимперии такие вопросы категорически запрещены, их гонят на наши позиции, как отару на бойню. А украинские воины действуют сознательно, они должны знать свой маневр и боевую задачу. И не должны погибать бессмысленно и глупо. Да и украинское общество не согласится с такими потерями.

Поэтому когда в районе Бахмута происходило обнуление наступательного потенциала недоимперии и выигрыш времени для подготовки резервов, то героизм его защитников был оправдан. Но эта задача уже решена, наши оборонительные позиции большей частью разрушены, и совершенно целесообразно отходить за реку Бахмутку на новый рубеж, сохраняя силы для дальнейших боевых действий.

На ход военной кампании оставление Бахмута после почти года его обороны не повлияет. Весь этот бред, что семидесятитысячный райцентр как бы является Сталинградом этой войны, прокатывает только для малограмотных россиян. Во время Второй Мировой взятие Сталинграда обеспечивало немецким фашистам выход к нефтяным месторождениям Азербайджана и перерезание Волги — одной из основным транспортных артерий СССР.

А Бахмут ничего не прикрывает. Его защита вместе с обороной Соледара, Угледара и других крепостей позволило остановить наступательные потуги недоимперии и нейтрализовать ее, пожалуй, нынче самое боеспособное подразделение — ЧВК "Вагнер".

В Бахмуте в соляных шахтах находились склады вооружения. Но это было стрелковое оружие советских времен. Все работоспособное оттуда давно вывезено. На территории одного из бахмутских промышленных предприятий были склады современных боеприпасов. Но, полагаю, они уже исчерпаны в боях.

При оставлении Бахмута Украина не останется без соли. Как не осталась без бензина и дизельки с началом военных действий и как не осталась без света и тепла после атак на критическую инфраструктуру. Тем более, что производство соли там остановлено полгода назад.

Прилагать сверхусилия для обороны Бахмута лично я смысла больше не вижу. При этом, если наше военное командование (именно военное, а не политическое!) имеет соображения и возможности для продолжения обороны при минимизации потерь — то ему, разумеется, виднее.

Кстати, уже появились соображения, что странная партизанщина в Брянской области и возникла именно для того, чтобы отвлечь внимание от потенциального отхода из Бахмута. Я так не думаю. Потому что ВСУ безо всякого информационного тумана отходили, например, из Северодонецка и Лисичанска, и никаких потрясений возмущенной общественности это не вызвало. Потому что у нас есть доверие профессионализму военных, которые делают то, что должны.

Война — это не сплошной победный марш колонн под развернутыми знаменами. Главное, чего мы ожидаем — подготовленного наступления ВСУ весной-летом. А бои тактического значения, при всей их напряженности, являются лишь эпизодом масштабной военной кампании.

Как говорится, цыплят по осени считают. Так оно и будет. Таков наш украинский путь. Путь к победе.

Источник

Бахмут
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