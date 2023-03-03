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Бахмут: миссия перевыполнена

Виктор Андрусив

Исполнительный директор Украинского института будущего, общественный деятель, кандидат политических наук, аналитик и публицист, автор книги «Изменить Будущее»

3 марта 2023, 20:22
Бахмут уже перевыполнил свою миссию, то есть в битве за этот город мы смогли получить больше, чем могли ожидать. К сожалению дорогой ценой.
Бахмут: миссия перевыполнена
Украинские бойцы в Бахмуте/Фото: Facebook / 93-я ОМБр Холодный Яр

Ситуация в Бахмуте на грани. На самом деле, она такая уже две недели. Тем не менее, пока Бахмут не сдают и не планируют. По этому поводу возникает много вопросов: стоило ли держать Бахмут, не стоит ли? И стоит ли продолжать?

Военные эксперты неоднократно повторяют, что Бахмут не представляет стратегической ценности. Что это значит? По-простому, если русские захватят Бахмут, то это примерно так же, как захватили Соледар. Очень не приятно, но никаких катастрофических изменений для фронта не происходит. Поэтому содержание Бахмута сразу имело другую цель и ценность. Ситуация с Бахмутом очень-очень напоминает Северодонецк.

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Что нам дала битва за Бахмут?

Во-первых, мы выиграли время. Январь стал для нас месяцем прорыва в поставках техники - наконец решили дать танки. Но чтобы все это заработало - нужно было очень много времени. На прошлой неделе Резников залез в леопард на нашей территории. Это достижение Бахмута. Когда вы видите, как наши воины учатся в Британии - это достижение Бахмута. Мы также выиграли время для формирования и мобилизации новых бригад. И сейчас эта мощь сильнее с каждым днем.

Во-вторых, Бахмут сломал крупное наступление россиян. Очевидно, что они даже представить себе не могли, что город может держаться так долго, и что за него придется столько положить. Как я уже писал - ЧВК Вагнер фактически прекратило свое существование как отдельная сила. Остатки еще бродят рядом с Бахмутом, но как с отдельной единицей с ними покончено. Фактически, на штурм Бахмута россиянам пришлось бросить десятки тысяч солдат, сотни единиц техники и тысячи снарядов. Битва сделала невозможным осуществление мощного наступления на других участках фронта, поскольку забирала постоянно все возможные резервы. Наконец, Бахмут продержался до теплых дней. Любое наступление в следующие две недели будет просто самоубийственным. Техника застрянет в болотах, и наши будут расстреливать ее как в тире. Все это не значит, что наступления уже не будет. Но встречать это наступление будут совсем другие силы, и совсем на других позициях чем до этого.

В-третьих, Бахмут деморализует россиян. По состоянию на сегодня последняя их достойная победа была в июле - Лисичанск. За 8 месяцев "вторая армия мира" не смогла ничего достойного захватить. Российские пропагандисты раскрутили Бахмут, поскольку думали, что его захватят еще в январе. Теперь же выглядит, что вся "хваленая" армия до сих пор не достигла результата. Это порождает деморализацию, недоверие среди российских генералов и конфликты. Сейчас погода может дать нам дополнительный шанс удержать город, и в очередной раз деморализовать российскую армию. И это очень важная причина продолжать его держать.

По моему мнению, Бахмут уже перевыполнил свою миссию, то есть в битве за этот город мы смогли получить больше чем могли ожидать. К сожалению дорогой ценой. Бахмут - крепость нашей гордости. И ВСУ сейчас делают все, чтобы его отстоять.

Но не забывайте: нам надо выиграть войну, а не конкретный город.

Источник

Бахмут Виктор Андрусив
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