Авиакатастрофа Ил-76: почему не видно разбросанных тел?

Первые фото с места падения Ил-76 в Белгородской области.
На себя обращает внимание то, что по полю нет признаков разбросанных тел.
Напомню, что мо рф, сразу после падения Ил-76 запустило фейк о том, что самолёт перевозил 65 украинских пленных для обмена, хотя, пленных самолётами не перевозят! Тем более, по заявлению мо рф, на 65 пленных было всего 3 (!!!) сопровождающих!
Вместе с экипажем - 74 человека на борту по версии мо рф, но на поле не единого тела. То есть, на борту были 6 членов экипажа, в кабине.
В свою очередь, было известно, что грузом на борту самолёта были ЗУР для ЗРК С-300.
Эту версию подтверждает то, что от самолёта после падения ничего не осталось, а части его фюзеляжа разбросало по полю, то есть, после падения и удара о землю, была и ещё мощная детонация боекомплекта.
Кто такой Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".