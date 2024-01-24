Авиакатастрофа Ил-76: почему не видно разбросанных тел?

Вместе с экипажем - 74 человека на борту по версии мо рф, но на поле не единого тела.

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Место крушения Ил-76 / Фото: Телеграм-канал 112

Первые фото с места падения Ил-76 в Белгородской области.

На себя обращает внимание то, что по полю нет признаков разбросанных тел.

Напомню, что мо рф, сразу после падения Ил-76 запустило фейк о том, что самолёт перевозил 65 украинских пленных для обмена, хотя, пленных самолётами не перевозят! Тем более, по заявлению мо рф, на 65 пленных было всего 3 (!!!) сопровождающих!

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Вместе с экипажем - 74 человека на борту по версии мо рф, но на поле не единого тела. То есть, на борту были 6 членов экипажа, в кабине.

В свою очередь, было известно, что грузом на борту самолёта были ЗУР для ЗРК С-300.

Эту версию подтверждает то, что от самолёта после падения ничего не осталось, а части его фюзеляжа разбросало по полю, то есть, после падения и удара о землю, была и ещё мощная детонация боекомплекта.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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