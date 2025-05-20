Авиация против Shahed-136: почему не рассматривался вариант с AMX?

Примечательно то, что сбивать Shahed-136 из авиационной автоматической пушки реактивного истребителя это так же запредельный героизм пилота.

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Шахед / Коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, ua.depositphotos.com

На фоне того, как РОВ пытаются найти решение для повышения показателей сбития украинских ударных дронов, в том числе используя опыт одесского – именно одесского Як-52, поскольку по другим областям этот опыт не был перенят, по непонятным мне причинам, следует отметить, что это не оптимальный вариант воздушного перехвата самолётом, того же Shahed-136.

Причина тому, что использование таких лёгких поршневых аппаратов, для перехвата Shahed-136 с боевой частью 50-90 кг, особенно начинённых шрапнелью это запредельный риск, как для пилота, так и для самолёта.

Примечательно то, что сбивать Shahed-136 из авиационной автоматической пушки реактивного истребителя это так же запредельный героизм пилота и абсолютная "гениальность" командования… которое отправляет сбивать на ближних дистанциях реактивный самолёт дозвуковую цель. Особо радует реакция наших очень му-у-удрых "военкоров" и СМИ, которые публикуют кадры того как МиГ-29 или F-16 сбивают из автоматических пушек на сближении Shahed-136… и никто не осмеливается комментировать того, какой это на самом деле… трындец.

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Но, не о том речь.

Я неоднократно говорил и в целом с 2019 года говорю о необходимости для Украины турбо-винтовой штурмовой авиации. И если в 2019 на меня ополчились за мою поддержку Embraer EMB 314 Super Tucano, когда у Украины была выозможность приобрести эти штурмовики, то сегодня эти "эксперты" средней ноги в рот воды понабирали. А страна страдает… благодаря таким как они…

И всё же, не только на одном Embraer EMB 314 Super Tucano мир клином сошёлся, но, как оказывается, есть вариант реактивного штурмовика, о крайне интересных свойствах, которого ранее не так часто вспоминали.

Я имею ввиду итальянские International AMX.

Кто-то скажет мне сразу – стоп, так ты же сам говорил, что на реактивных истребителях и штурмовиках сбивать Shahed-136 – это самоубийство. ДА, именно так и от своих слов я не отказываюсь. Но у AMX есть удивительное свойство… он способен сбрасывать скорость и без нарушения аэродинамических свойств идти на пониженной скорости до 160 км/ч!

То есть, пилот способен выровнять самолёт по отношению к цели на крейсерской скорости 200-250 км/ч +/- 20% и на безопасном расстоянии нейтрализовать цель, ракетным, либо пушечным вооружением. При этом, на перехват самой цели машина выходит оперативно на скорости в 3-4 раза превышающей крейсерскую скорость Shahed-136.

Я задаюсь вопросом, почему мы не рассматривали AMX в качестве пополнения наших ВС, или просто об этом не говорилось в СМИ, но... Факт остаётся фактом.

Понятное дело, что F-16 были выбраны потому, что их в мире достаточно много, а потому, имеется более широкая возможность получения, как боевых единиц, так и запчастей и боекомплекта к ним. Но реальность демонстрирует то, что в нынешних геополитических и прочих реалиях, это ничуть не проще, чем получить эскадрилью AMX, обучить пилотов, обустроить инфраструктуру, и применять их более эффективно и универсально с куда меньшими рисками.

Между тем, широкий спектр вооружений AMX и многофункциональность их применения, мог бы позволить их использовать как общевойсковых, так и тыловых задач.

Но, это мысли вслух, наподобие тех, что звучат в отношении утраченных возможностей… Или, ещё не утраченных?

Понятное дело от Бразилии, мы не то, что AMX , но и банально Super Tucano не получим, а вот если говорить с Италией? Особенно с учётом их снятия с вооружения с прошлого года…

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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