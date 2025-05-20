Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Авиация против Shahed-136: почему не рассматривался вариант с AMX?

Александр Коваленко
20 мая 2025, 06:10
94
Примечательно то, что сбивать Shahed-136 из авиационной автоматической пушки реактивного истребителя это так же запредельный героизм пилота.
дрон, Шахед, ВСУ
Шахед / Коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, ua.depositphotos.com

На фоне того, как РОВ пытаются найти решение для повышения показателей сбития украинских ударных дронов, в том числе используя опыт одесского – именно одесского Як-52, поскольку по другим областям этот опыт не был перенят, по непонятным мне причинам, следует отметить, что это не оптимальный вариант воздушного перехвата самолётом, того же Shahed-136.

Причина тому, что использование таких лёгких поршневых аппаратов, для перехвата Shahed-136 с боевой частью 50-90 кг, особенно начинённых шрапнелью это запредельный риск, как для пилота, так и для самолёта.

Примечательно то, что сбивать Shahed-136 из авиационной автоматической пушки реактивного истребителя это так же запредельный героизм пилота и абсолютная "гениальность" командования… которое отправляет сбивать на ближних дистанциях реактивный самолёт дозвуковую цель. Особо радует реакция наших очень му-у-удрых "военкоров" и СМИ, которые публикуют кадры того как МиГ-29 или F-16 сбивают из автоматических пушек на сближении Shahed-136… и никто не осмеливается комментировать того, какой это на самом деле… трындец.

видео дня

Но, не о том речь.

Я неоднократно говорил и в целом с 2019 года говорю о необходимости для Украины турбо-винтовой штурмовой авиации. И если в 2019 на меня ополчились за мою поддержку Embraer EMB 314 Super Tucano, когда у Украины была выозможность приобрести эти штурмовики, то сегодня эти "эксперты" средней ноги в рот воды понабирали. А страна страдает… благодаря таким как они…

И всё же, не только на одном Embraer EMB 314 Super Tucano мир клином сошёлся, но, как оказывается, есть вариант реактивного штурмовика, о крайне интересных свойствах, которого ранее не так часто вспоминали.

Я имею ввиду итальянские International AMX.

Кто-то скажет мне сразу – стоп, так ты же сам говорил, что на реактивных истребителях и штурмовиках сбивать Shahed-136 – это самоубийство. ДА, именно так и от своих слов я не отказываюсь. Но у AMX есть удивительное свойство… он способен сбрасывать скорость и без нарушения аэродинамических свойств идти на пониженной скорости до 160 км/ч!

То есть, пилот способен выровнять самолёт по отношению к цели на крейсерской скорости 200-250 км/ч +/- 20% и на безопасном расстоянии нейтрализовать цель, ракетным, либо пушечным вооружением. При этом, на перехват самой цели машина выходит оперативно на скорости в 3-4 раза превышающей крейсерскую скорость Shahed-136.

Я задаюсь вопросом, почему мы не рассматривали AMX в качестве пополнения наших ВС, или просто об этом не говорилось в СМИ, но... Факт остаётся фактом.

Понятное дело, что F-16 были выбраны потому, что их в мире достаточно много, а потому, имеется более широкая возможность получения, как боевых единиц, так и запчастей и боекомплекта к ним. Но реальность демонстрирует то, что в нынешних геополитических и прочих реалиях, это ничуть не проще, чем получить эскадрилью AMX, обучить пилотов, обустроить инфраструктуру, и применять их более эффективно и универсально с куда меньшими рисками.

Между тем, широкий спектр вооружений AMX и многофункциональность их применения, мог бы позволить их использовать как общевойсковых, так и тыловых задач.

Но, это мысли вслух, наподобие тех, что звучат в отношении утраченных возможностей… Или, ещё не утраченных?

Понятное дело от Бразилии, мы не то, что AMX , но и банально Super Tucano не получим, а вот если говорить с Италией? Особенно с учётом их снятия с вооружения с прошлого года…

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Трамп назвал условие выхода из мирных переговоров по войне в Украине

Трамп назвал условие выхода из мирных переговоров по войне в Украине

07:24Война
"Две-четыре недели": Трамп сказал, когда можно будет оценить мирные усилия Киева

"Две-четыре недели": Трамп сказал, когда можно будет оценить мирные усилия Киева

06:43Война
Трамп не исключил наращивание поставок Украине и рассказал о "красных линиях"

Трамп не исключил наращивание поставок Украине и рассказал о "красных линиях"

01:46Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Нам нужно время": Зеленская призналась, на каком языке говорят ее дети и муж

"Нам нужно время": Зеленская призналась, на каком языке говорят ее дети и муж

Надо ли класть покойнику в гроб расческу: священник ответил

Надо ли класть покойнику в гроб расческу: священник ответил

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 мая (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 мая (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 20 мая: Быкам - лень, Кроликам - болезнь

Китайский гороскоп на завтра 20 мая: Быкам - лень, Кроликам - болезнь

"Начала деградировать": что произошло с Софией Ротару на самом деле

"Начала деградировать": что произошло с Софией Ротару на самом деле

Последние новости

07:24

Трамп назвал условие выхода из мирных переговоров по войне в Украине

06:43

"Две-четыре недели": Трамп сказал, когда можно будет оценить мирные усилия Киева

06:10

Авиация против Shahed-136: почему не рассматривался вариант с AMX?мнение

05:41

Как правильно варить картофель на пюре: шеф-повар поделился важным секретом

05:00

Тест на IQ для гениев: найдите 3 отличия на картинках с мужчиной за столом за 25 с

Война продлится еще год, а на переговорах РФ больше будет интересовать судьба Белгородщины – ПалийВойна продлится еще год, а на переговорах РФ больше будет интересовать судьба Белгородщины – Палий
04:35

Почему нельзя говорить "давайте підемо": как правильно употреблять это выражениеВидео

03:30

Волосы встают дыбом: разоблачен шокирующий эксперимент ученых СССР с шимпанзеВидео

02:13

Сколько должен стоить киловатт: Попенко сказал, убыточны ли тарифы на самом деле

01:46

Трамп не исключил наращивание поставок Украине и рассказал о "красных линиях"

Реклама
01:00

Шанс начать с чистого листа: какие знаки ждут большие перемены до конца мая

00:39

Трамп одобрил после разговора с Путиным: Мерц анонсировал новый "удар" по РФ

19 мая, понедельник
23:54

Украинцам засчитают стаж работы за границей до 1992 года для пенсии

23:41

После разговора с Трампом Зеленский назвал главное условие прекращения войны

22:51

"Теперь нас трое": предательница Украины Мари Краймбрери родила ребенка

22:20

Вывода войск не будет: громкое заявление Зеленский после переговоров с Трампом

22:18

"Мне больно": Татьяна Овсиенко публично рассказала о своем несчастье

22:18

"Я стану частью армии": судья МастерШеф в военной форме сообщил о важном решенииВидео

22:12

Растения-агрессоры: 8 цветов, которые лучше не сажать возле дома

21:55

От Беларуси до Оскола: ВСУ начали разворачивать новый "Северный фронт"

21:42

Согласован пошаговый план обмена пленными - Умеров

Реклама
21:39

"Маленькая наша": что произошло в семье Лилии Подкопаевой

21:37

РФ проигрывает войну: СМИ раскрыли ключевой признак

21:21

Кто такой Рюрик: князь-легенда или исторический правитель

20:55

РФ и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении войны - Трамп

20:51

Что не так со сценой под дождем: тест, где надо найти ошибку за 6 секунд

20:34

Переговоры Зеленского с Трампом: СМИ узнали, о чем шла речь

20:22

Действительно ли в РФ: экс-участник "ВИА Игры" раскрыла, где живет Константин Меладзе

20:15

РФ готова работать с Киевом над мирным договором - Путин после разговора с Трампом

19:43

Гривна стремительно теряет позиции: каким будет курс доллара и евро 20 мая

19:42

"Риск окружения" на востоке: подполковник ВСУ сообщил о смене командира 59 ОШБр

19:40

Почему кот отказывается от еды и корма: все сложнее, чем кажется

19:27

ЕС предложит G7 еще больше снизить предельную цену на российскую нефть – СМИ

19:00

Мыть авто самостоятельно на улице больше нельзя: какие штрафы ждут украинцев

18:58

Возможен ли штраф за пересечение стертой разметки на дороге: водителям стоит знать

18:40

У Трампа пригрозили новым санкционным "ударом" по РФ и назвали условие

18:34

"Сам наступаю себе на горло": Цимбалюк открыл фанатам личную тайну

18:31

Трамп поговорил с Зеленским и начал разговор с Путиным: что обсуждали

18:04

Путин может "править пожизненно": в РФ готовят население к изменению конституции

17:53

55 лет посвятила сцене: умерла известная украинская актриса

17:30

"Я с другой планеты": Данилко честно ответил, почему он без детей и жены

Реклама
17:15

После перемирия: РФ может использовать 800 тысяч солдат для нового удара

17:10

Трамп звонит Путину: на пути к правильным решенияммнение

17:02

Это уже новая война, армия РФ изменила тактику своих атак - NYT

16:54

"Зашли в тупик": Вэнс допустил выход США из переговорного процесса

16:50

Шикарный рецепт быстрого салата за 5 минут, от которого пальчики все оближут - просто и вкусно

16:44

"Нам нужно время": Зеленская призналась, на каком языке говорят ее дети и муж

16:30

Сколько клубники можно есть без вреда для фигуры: нутрициолог объяснил

16:24

Когда Путин прекратит массовые обстрелы Украины: названа дата окончания войны

16:20

Цены удивляют: в Украине подорожали сразу несколько популярных продуктов

16:19

Почему нельзя лениться и скучать 20 мая: какой праздник и день ангела

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное меню
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Переговоры с Россией
Трамп сделал заявление о Зеленском и ПутинеКремль поставил еще более жесткий ультиматум УкраинеВстреча Зеленского с Путиным и переговоры: в Кремле сделали заявление
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять