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Авдеевка и план "Б"

Александр Коваленко
10 декабря 2023, 08:10
Ведётся тщательная перегруппировка и доукомплектация подразделений после безумных, самоубийственных волн наступления.
Авдеевка и план
ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони, Facebook

В районе Авдеевки в последние дни отмечается интересное явление, а именно, по большинству направлений атак, РОВ применяют в основном подразделения из состава 1 АК (так называемого "ДНР"). В свою очередь, регуляры, которых в районе Авдеевки большинство и они куда более боеспособные, не так часто участвуют в боевых действиях.

Например, в районе Весёлого, используются исключительно тушки из состава 114 ОМСБр. Та же 114 ОМСБр при поддержке 1454 МСП 1 АК вела штурмовые действия в направлении Камянка-Авдеевка, Каштановое, Минеральное. Эта же бригада оперирует в районе Коксохима.

Российские регуляры отмечаются в районе Водяного, это 55-я и 74-я ОМСБр 41 ОВА, но в основном на убой там идут тушки 1-й ОМСБр 1 АК. Так же, в районе Славное-Новомихайловка отсвечивает 39-я ОМСБр 68 АК, а Луганское-Новомихайловка 255 МСП 20 МСД 8 ОВА.

видео дня

При этом, наиболее боеспособные 15-я, 21-я, 30-я ОМСБр 2 ОВА, не проявляют особой активности. Разве, что в районе Степового вынырнула 30-я ОМСБр и то, без особо размаха на широкую ногу. Аналогично и 239-й ТП 90 ТД сидит ниже травы, тише воды.

Собственно о чём это всё говорит? Ведётся тщательная перегруппировка и доукомплектация подразделений после безумных, самоубийственных волн наступления. Причём подготовка основательная, с учётом известного потенциала, собранного РОВ за последний месяц у Авдеевки и того, что последние недели применяется преимущественно пехотная компонента 1 АК, с ограниченным задействованием механизированной компоненты.

Соответственно, третья волна наступления, куда более мощная, чем предыдущие две, может состояться до конца декабря, уже в течение ближайших недели – двух.

Это вполне логично с учётом известных дедлайнов взятия Авдеевки, установленных российским командованием, а именно, первый – до Нового года, второй – до проведения так называемых выборов, так называемого президента россии.

В этой свези, на себя обращает внимание и чрезмерная активизация россиян по всей восточной линии фронта. Лимано-Купянская ось, Бахмут, Авдеевка, сама собою как разумеющееся, Марьинка, а так же, более чем уверен, в скором времени начнётся повышенная активизация РОВ в районе Угледара.

В некотором смысле, вся эта активизация не имеет какого-то глобального тактического, и тем более, стратегического смысла и это так. Смысл этого всего кровавого перформенса – реализация плана "Б", на случай провала оккупации Авдеевки до выборов в россии.

Дело в том, что командование РОВ на случай провала оккупации Авдеевки до выборов, то есть, крайнего дедлайна, за невыполнение которого могут полететь головы, решило испытать удачу по другим направлениям как запасной вариант. Авось удастся захватить Марьинку? Чем не альтернатива Авдеевке? Или Угледар? Вернуть под контроль РОВ Клещиевку или Андреевку? Захватить Синьковку и обещать россиянам захватить Купянск, а оттуда и до Харькова же рукой подать!

То есть, вместо экономии сил, в связи с высокими потерями в районе Авдеевки, командование РОВ выбрало вариант рассредоточения и траты ресурса везде, где они видят перспективу, что-либо урвать.

В целом, это истощение их ресурса, рассредоточение по очень широкому фронту, без какого либо определённого результата, но главное даже не это. Главное то, что они сами не верят в то, что им удастся в короткосрочной перспективе оккупировать маленький городок, у которого сконцентрировано несколько общевойсковых армий и более 40 тысяч людского ресурса.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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война в Украине Авдеевка Александр Коваленко
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