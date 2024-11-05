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Атлантида Западной цивилизации: чего ждать после выборов в США?

Михаил Сидоржевский
5 ноября 2024, 06:29
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Не хочу верить, что Запад, достигнув фантастических высот в сфере цивилизационного развития, так бесславно сдуется, позволив новейшим вандалам утопить мир в вакханалии зла и террора.
Атлантида Западной цивилизации: чего ждать после выборов в США?
Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: видео

Пугливое стремление Запада во что бы то ни стало избежать "эскалации" уже привело к значительному усилению этой самой "эскалации". По сути, ось зла, внимательно наблюдая за демонстрацией немощи Запада в ходе российско-украинской войны, "делегировала" одного из своих прокси (Северную Корею) на войну против Украины с тем, чтобы прощупать Запад на предмет его перспективной вшивости. Если Запад в очередной раз отделается беспомощными месседжами о том, что это "опасно, очень опасно", ось зла непременно будет двигаться дальше.

Ведь цель - не просто поиграть мышцами или напугать угрозами, а - как минимум передел мира с отводом для Запада места в резервации. Максимум - полное доминирование на планете Китая и России; условный раздел мира на сферы влияния между этими странами. Почему условное? Потому что, учитывая аппетиты "старшего брата" и его реальную силу, для России в этом дуэте будет отведена роль этакого геополитического вертухая на китайских побегушках: следить, чтобы арестанты не бунтовали и не разбежались.

При таких условиях ослабленная и пугливая Европа, оставшись без американского "зонтика", рухнет гарантированно быстро - под тяжестью спровоцированных осью зла межэтнических и межконфессиональных конфликтов, неконтролируемого наплыва мигрантов с глобального Юга, а также за счет провокативной деятельности идеологических леваков и праворадикалов, а еще - активизации проплаченных агентов и просто полезных идиотов в массмедиа и властях европейских стран и т. д.

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Соединенные Штаты, если учитывать их военную, технологическую и экономико-финансовую мощь, могут сохраниться и даже сохранить свое влияние. В пределах своих границ. Возможно.

Но в любом случае щупальца оси зла будут неуклонно и постепенно разрывать Америку изнутри. Потому что для Китая 10, 20, 50 или 100 лет - историческое мгновение. Он будет терпеливо ждать, пока костлявая рука неизбежности все сильнее будет сжимать горло "цитадели демократии" - Штатов.

Учтем, что Трамп с его крайне губительной и крайне опасной для США и всего мира идеей изоляционизма - это еще только цветочки на американской клумбе. Дело Трампа независимо от результатов выборов 5 ноября продолжат его последователи. Ведь бациллы турбулентности уже по-взрослому колбасят Америку. При этом, заглотив Европу, ось зла все свои колоссальные разрушительные силы направит непосредственно на Штаты, которые к тому времени, воплотив "американскую мечту" Трампа об изоляционизме, ожидаемо окажутся наедине с миром варваров.

"Мы на горе всем буржуям // Мировой пожар раздуем, // Мировой пожар в крови - // Господи благослови!"

Это уже не Оруэлл, у которого, помним, мир был поделен на три примерно равные основные части - Океанию, Евразию и Остазию, которые перманентно воевали между собой, поочередно привлекая на свою сторону маргинальное геополитическое "болото".

Это даже не двухполюсный мир ХХ-го века (США и СССР).

Это будет мир, накрытый колпаком "Поднебесной".

Есть ли какая-то надежда, что Америка начнет делать что-то реальное для Украины, а не только чиркать пипеткой помощь и сто пятьдесят раз выражать обеспокоенность и беспокойство? Есть ли в Америке осознание, что именно в Украине решается судьба западной цивилизации и фактически судьба мира по крайней мере на ближайшие десятилетия?

Вероятность значительного увеличения американской помощи, к сожалению, невысока. Похоже, что американцы действительно боятся китайцев больше, чем россиян. А значит, боятся украинской победы, которая может привести к расчленению России и переходу каких-то ее частей в Китай, что превратит Поднебесную в мирового мегамонстра.

Стоит ли надеяться, что Запад наконец, перед падением в пропасть, поймет степень смертельной угрозы для него и для всего мира и начнет действовать реально и кардинально, пока имеет военное, технологическое и экономическое преимущество над осью зла?

Да.

Очевидно должен сработать инстинкт самосохранения, хотя создается впечатление, что Запад (за незначительными исключениями, например Израиль) до сих пор живет в парадигме конца ХХ-го века с его крахом коммунистического блока и торжеством фукуямовской теории о "конце истории".

На самом деле мир кардинально изменился. Запад с его слепой и анемичной политикой допустил (более того - он часто этому способствовал и поочередно "подкармливал" то одного, то другого, то третьего хищника) консолидацию стран, которые являются его врагами. Некоторые из этих стран являются чрезвычайно мощными, другие - агрессивными. Степень ненависти подавляющего большинства населения этих стран к Западу зашкаливает и является неслыханной в истории. Надеяться, что эта ненависть куда-то "рассосется" - наивно и смертельно опасно.

Что будет после выборов 5 ноября? Для нас, украинцев.

При условии, что победит Харрис, шансы на увеличение помощи со стороны США практически нулевые. Будет примерно такая же тягомотина, как и при пугливом grandfather Байдене. То есть - война на истощение, пока р**ня будет иметь ресурсы для ее ведения. А это может продолжаться еще несколько лет...

А если Трамп? Непредсказуемость этого гротескного персонажа не позволяет прогнозировать его действия. Впрочем, нельзя исключать сценария, по которому он начнет действовать агрессивно по отношению к России, и Америка значительно увеличит объемы помощи для Украины.

Однако, к сожалению, более вероятно, что Трамп будет все-таки заставлять Украину отказаться от захваченных ра**истами территорий. Это может быть своеобразный ультиматум. Украине, а не России. Мол, или соглашайтесь, или полностью прекращаем любую поддержку. Мы о таком сценарии догадываемся, а в Москве о такой вероятности наверняка знают. Нельзя исключать, что Трамп, как ему кажется, выгодно сторговавшись (и не догадываясь, что россияне все равно обманут его), уже пообещал украинские территории бункерному маньяку. И именно поэтому наблюдаем бешеное форсирование наступательных действий врага в течение последних недель накануне американских выборов: заглотить, не считаясь с огромными потерями ("бабы ишшо нарожают") как можно больше украинской территории, прежде чем "Трампушка" объявит свой ультиматум...

Что делать украинцам?

У нас нет альтернативы: только уничтожать фашистскую нечисть и отстаивать свободу и независимость родной земли.

И на самом деле судьба мира решается не в Вашингтоне или Москве, а - на полях сражений украинцев с врагом.

Запад должен осознать: мир будет спасен от катастрофы только если будет уничтожена фашистская Россия.

Между тем вступление в войну Северной Кореи опасно и уже непосредственно угрожает интересам и позиции США в Юго-Восточной Азии - чрезвычайно важном для Штатов геополитическом регионе. Под угрозой оказывается здешний ключевой союзник США - Южная Корея. Участие Северной Кореи в российско-украинской войне бесспорно усилит ее армию, обогатив не только военным опытом. Поэтому абсолютно реальной видится перспектива спровоцированной Пхеньяном большой войны на Корейском полуострове. И Америка здесь уже не ограничится "обеспокоенностью". Скорее всего, ей придется делать свое участие в этой войне значительно более предметным... Что будут делать при таком повороте дел Китай и Россия - тут и к гадалке не ходи.

И при этом не будем забывать, что рядом находится Тайвань как еще один союзник Вашингтона и объект очень плотной геополитической "заинтересованности" Китая. Официальный Пекин неоднократно заявлял, что рано или поздно Тайвань вернется в "родную гавань". Как может происходить процесс "возвращения" - здесь есть варианты, в том числе - тот, которого боятся американцы. Потому что, похоже, не знают, как реагировать.

Так, все-таки, как в таком случае будут действовать Штаты?

Не знаю. И не хочу прогнозировать, потому что страшно.

Потому что довести ситуацию до подобного развития - значит признать, что ты геополитический лох...

Не хочу осознавать, что живем во время сумерек евроатлантической цивилизации. Не хочу верить, что Запад, достигнув фантастических высот в сфере цивилизационного развития, так бесславно сдуется, позволив новейшим вандалам утопить мир в вакханалии зла и террора...

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