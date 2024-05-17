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Атаки украинских дронов на Крым и Россию становятся интереснее

Игорь Романенко
17 мая 2024, 12:40
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Возможности Украины бить дронами по военным и промышленным объектам России стремительно возрастают.
Атака украинских дронов по Крыму и РФ 17 мая была беспрецедентной по своей массовости - генерал Романенко
Украинские атаки дронами становятся более массированными и эффективными, считает генерал Романенко / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Атака украинских дронов 17 мая по оккупированному Севастополю, а также по российским Туапсе и Новороссийску была особенной своей массовостью: Украина одновременно задействовала более сотни дронов. Такое количество одновременно запущенных дронов по объектам врага отражает рост возможностей Украины. Причем увеличиваются наши возможности и выпускать дроны, и умело их использовать, точно поражая цели.

Примечательно, что Украина нанесла удары не только по оккупированному Крыму, но по территории Российской Федерации. Ведь несмотря на то, что россияне, не стесняясь, бьют не только по военным, но и по гражданским объектам, и по жилой застройке на территории Украины, западные союзники все еще запрещают нам наносить удары по военным объектам на территории России, особенно западным вооружением. Однако такой запрет противоречит законам ведения войны, потому Украина наносит удары по промышленным и военным объектам в России, и их количество перерастает в качество, но делает она это дронами собственного производства.

Впрочем, следует отметить, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время недавнего визита в Украину не только играл на гитаре в киевских пабах, но и сделал некоторые важные заявления. Среди прочего он сказал о том, что США не рекомендуют использовать американское оружие по территории РФ, однако считают, что решение должна принимать Украина.

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Эффективность атаки украинских беспилотников 17 мая была достаточно высока, поскольку был поражен Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, портовая инфраструктура Новороссийска и Севастополь, как основная база россиян в Крыму, что стало прекрасным дополнением к недавним эффективным атакам на аэродром Бельбек под Севастополем.

Подобные удары имеют серьезные последствия для России, ведь мы сокращаем нефтеперерабатывающие возможности врага, что ведет к перебоям поставок топлива российским войскам, вводу запрета на экспорт бензина, росту цен на тот же бензин в РФ. А прекратив продавать бензин за рубеж, РФ осталась без доходов, которые тоже пошли бы на войну против нас.

Причем, как известно, Туапсинский НПЗ только в начале мая возобновил работу после январской атаки украинских беспилотников, и вот теперь он вновь оказался под ударом. То есть мы реализуем один из главных принципов войны – непрерывное воздействие на противника. Цели уже определены: НПЗ, нефтебазы и нефтехранилища, аэродромы, заводы по производству вооружений. Удары по этим целям снижают потенциал врага.

Кроме того, атака украинских дронов была результативной, даже несмотря на систему российской ПВО. А ведь Россия имеет серьезные возможности противовоздушной и противоракетной обороны, но, как мы увидели, эффективность этих систем далека от рекламных характеристик, о которых рассказывает российская пропаганда.

В любом случае, это не последняя подобная атака украинских дронов, ведь Украина продолжает наращивать свои возможности в этой сфере.

Игорь Романенко, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, специально для Главреда

Кто такой Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) – украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

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