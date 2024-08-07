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"Атака" на Курск не рейд, это довольно серьезно

Юрий Богданов
7 августа 2024, 19:10
229
Война это дело крайне нелинейное. И с точки зрения непосредственно боевых действий, и с точки зрения политической и информационной логики.
курск
Курск и атака / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, google.com

Про Курск.

Я бы сказал, что мне смешно читать тех, кто без доступа к военной информации высокого уровня (разве что к слухам об этой информации) наделяет себя правом писать или говорить что-то вроде "ЗАЧЕМ НАМ ТОТ КУРСК, КОГДА НА ДОНБАССЕ СРАКА".

Поэтому людям, которые дают советы нашему военному командованию как ему воевать, хочу напомнить о следующих фактах, которые можно установить при довольно поверхностном изучении истории войн.

видео дня

Война это дело крайне нелинейное. И с точки зрения непосредственно боевых действий, и с точки зрения политической и информационной логики. Поэтому не всегда надо бросать все свои силы туда, где идет самая большая битва. Особенно если там противник имеет преимущество. Потому что мы, напомню, только сейчас начали получать снаряды и помощь, которую утвердили только в апреле, не может материализоваться на фронте как из телепорта.

Поэтому атака (судя по всему) довольно масштабная на территорию непосредственно России может сломать баланс сил РФ, и - в том числе - замедлить их движение на Донбассе. Расцепить их оборону, растянуть силы, заставить оттянуть часть авиации и тяжелой техники - это сама по себе довольно обоснованная цель. Но при этом Украина (из-за меньшей готовности россиян встречать наши силы там) достигнет этих целей относительно меньшей кровью.

Кроме того, есть еще куча возможных мотивов осуществлять эту операцию именно там и именно сейчас. От дезорганизации сил россиян, которыми они могли броситься на Сумщину так, как на Харьковщину в мае до экстравагантных версий, которых вы можете прочитать кучу в этих ваших интернетах.

Да, у нас уже были примеры, когда ВСУ действовало нелинейно и очень успешно. Например, 2 года назад контрнаступление на Харьковщине началось как раз тогда, когда россияне уже штурмовали Бахмут. Тогда за 2 недели было освобождено больше земли, чем россияне оккупировали за все свое проклятое наступление, которое длится уже 10 месяцев, за которое они сожгли кучу людей и техники.

И нет, я понимаю что свидетелям "преступной власти и предательских генералов" хочется свою аудиторию разогреть тупыми тезисами "отвлекают внимание", "пиар Зеленского (Сырского, нужное вставить)" и прочей на самом деле уже тупо вражеской пропагандой. Но ВСУ о подробностях операции на Курщине молчит. То есть это не рейд, это довольно серьезно. Реакция россиян - испуганная. И не просто так. Доверяйте своей армии, и меньше слушайте тех, кто гоняет вражеские нарративы.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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