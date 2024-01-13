Атака на хуситов перед праймериз в США: что произошло?

Первые праймериз в США в понедельник и здесь можно запасаться попкорном.

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Теперь ответ за Ираном и его прокси, и она не замедлит / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Defense.gov/John Хэмилтон

Этот год только начался, но события уже зашкаливают. Удар по хуситам был очевидным, его все ожидали. Не нанести его для США значило проявить слабость, ведь хуситы угрожают стабильности мировой экономики из-за атак на торговые суда. Пираты по сравнению с ними просто дошкольники. Атака на американский военный корабль была сознательной, последствия были понятны всем. Последние "американские предупреждения" также не сработали. Теперь ответ за Ираном и его прокси, и он не заставит себя ждать.

А РФ его поддержит, хоть и конечно не прямо. Основной вопрос - по чьему сценарию пойдет Ближний Восток и это будет сценарий вообще. Пока ситуация не выглядит для Запада достаточно оптимистичной, а вероятность эскалации значительно возросла. И одновременно имеем президентские выборы на Тайване. Главная ставка и главное разногласие там не "независимость против воссоединения с Китаем", а разное видение, как сохранить сегодняшний статус-кво. Никто не хочет быстро двигаться к независимости или объединению с Китаем, все хотят петлять, но по-разному, глядя, либо больше на США, либо на Китай, который хорошо понимает политический и общественный пасьянс на острове. Там умеют ждать и вряд ли начнут поднимать ставки военным путем - радикальное ухудшение отношений с США на фоне старта там предвыборной кампании Си не нужно.

Первые праймериз в США в понедельник и тут можно запасаться попкорном. Трамп точно не фанат ни Китая, ни Ирана и они это понимают, а вот Путин может быть "в восторге". Так что у демократов и республиканцев даже среди автократий разные фанаты. Этим, кстати, стоит воспользоваться. А для нас задача "не потеряться" в этом торнадо событий и вызовов на глазах становится задачей номер один на международной арене.

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Перспектив, что большинство на Западе будет просыпаться или завершать день с мыслями об Украине, больше нет, а выборы в более чем 70 странах создадут отдельную какофонию. Началась жесткая конкуренция за внимание и в начале 2024 года у нас здесь не первая позиция. Хотя и довольно неплохая, нужно только продумать стратегию. То, что работало в 2022, не работало в 2023, а в 2024 не будет работать то, что было в 2023. Этот год будет самым непредсказуемым с недавнего прошлого. Китайцы говорят, что когда ветер, то нужно строить ветряные мельницы, а не ограждения. В этом к ним стоит прислушаться.

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Кто такой Павел Климкин? Павел Анатольевич Климкин - украинский государственный деятель и дипломат российского происхождения, Чрезвычайный и Полномочный Посол, с 19 июня 2014 по 29 августа 2019 года - министр иностранных дел Украины в первом и втором правительствах Арсения Яценюка и в правительстве Владимира Гройсмана, пишет Википедия.

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