Атака биологическим оружием или случайность: как связаны война в Украине и вспышка обезьяньей оспы

Эпидемия в Европе для Кремля была бы очень кстати / GettyImages

Минутка старой доброй конспирологической вирусологии.

Когда в сети появились заголовки о какой-то "обезьяньей оспе", я как-то не сфокусировался. Ибо мало ли там всякой заразы по европам ходит. А потом в какой-то из публикаций увидел странненькие слова monkeypox и smallpox. И начал вспоминать, где они мелькали. И вспомнил.

Еще в начале ковидной пандемии в СМИ было полно материалов на тему возможного использования природных и рукотворных вирусов в качестве биологического оружия. Тема оспы тоже звучала в контексте, что 1) оспа 40 лет назад побеждена, поэтому 2) прививки уже не делаются, что 3) в случае начала эпидемии может иметь неожиданные последствия. В публикациях аккуратно упоминали, что вирусы оспы хранятся в России и США.

И вот в октябре 2020 года на сайте Института Роберта Лэнсинга появилась статья, в которой утверждалось, что научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" продолжает опыты с вирусом натуральной оспы. И делались намёки, что если Россия решит скрытно применить этот вирус для атаки, то быстро купировать эпидемию может быть нечем.

Нынешние случаи (их пока несколько десятков) могут к России никакого отношения не иметь. Но. Конспирология базируется на таком домысле.

Кремлю сейчас как воздух нужны какие-то катаклизмы для переключения внимания западных обществ с темы войны. В идеале для Кремля – чтобы Европу поразил какой-то недуг пострашнее ковида, к которому уже привыкли. Ибо надеяться на масштабное землетрясение не приходится.

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Россия уже намекнула, что будет переключать внимание. В частности, помахала перед носом европейских лидеров угрозой новой войны на Балканах путём развала Боснии и Герцеговины, втягивания Сербии и разрастания замеса.

Некоторые социально-экономические проблемы в связи с вводом санкций против России – это небыстрая история. А вот старая добрая эпидемия была бы Москве очень кстати.

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В целом мы сейчас мониторим темы-"переключатели". Веер публикаций о том, что "Запад скоро устанет или уже устал от войны" – это жжжжж неспроста.

Алексей Копытько, блогер, советник министра обороны Украины