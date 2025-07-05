Он пахнет предательством и коррупцией. Деньги для него всегда были главной целью.

https://opinions.glavred.info/aromaty-trampa-seychas-vdyhaet-ves-mir-10678649.html Ссылка скопирована

/ Колаж: Главред, фото: ДСНС України, Главред, facebook.com/WhiteHouse

Ароматы Трампа.

Президент США ещё и немного приторговывает барахлишком, дешевой цыганщиной: золотыми кроссовками, китайскими смартфонами (тоже естественно золотыми), именными библиями. Недавно начал продавать духи. Рекламируют их так: "Получите ароматы Трампа!". Да уж, мы каждый день получаем его "ароматы", трудно удержаться, чтобы не сблевать.

Последние ароматы Трампа:

видео дня

1. Пентагон приостановил поставки Украине наиболее важных видов боеприпасов и оружия, передачу которых ранее одобрил Джо Байден.

2. Антироссийские санкции со стороны США ослабли из-за отсутствия новых ограничений. Россия может покупать военные товары и чипы.

3. Министерство финансов США выдало генеральную лицензию, которая приостанавливает санкции против крупнейших российских банков, предоставляя им возможность финансировать "мирные" проекты в ядерной энергетике.

О снятии санкций с Кирсана Илюмжинова и других "мелочах" я даже не говорю.

Ароматы Трампа сейчас вдыхает весь мир. Он пахнет предательством и коррупцией. Деньги для него всегда были главной целью. Если он не стесняется позорить должность президента США, занимаясь спекуляцией дешевым барахлом, что ему мешает ради гораздо больших денег продавать интересы свободного мира Путину.

Я думаю, что наиболее вероятная причина предательства Трампа - корыстные интересы. Еще в 2008 году Трамп-младший говорил об их семейном бизнесе: "Мы видим много денег, текущих к нам из России". За это время поток мог только усилиться.

Трамп протух и ни какой парфюм для покойников не в состоянии отбить исходящий от него запах коррупционной гнили.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред