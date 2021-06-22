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Армяне устали быть "маленьким, но гордым народом"

Александр Ольшанский

Президент в Imena.ua и Mirohost

22 июня 2021, 06:45

Всех оставшихся в мире сторонников отдельного, национального, несогласного с глобальным парткомом существования будут и дальше ломать.

Пашинян
Пашинян победил на выборах в Армении / Скриншот

В Армении произошло что-то поразительное.

Либеральный проходимец, митинговый говорун, который позорным образом проиграл карабахскую войну - и даже не сделал ничего, чтобы хотя бы проиграть ее же, но достойно, - с разгромным счетом выиграл выборы у героя того же самого Карабаха.

Что это значит?

Армянский народ был, может быть, вторым в мире после еврейского народа в смысле несгибаемости своего национального самостояния. Своей героической и воинственной отдельности.

Народ, который словно бы говорил: да, нас мало. Наша земля бедная. Наша вера сама по себе. Вокруг враги. Но мы держимся, хоть бы и зубами, и нас не сдвинуть.

И вот этот красивый миф рухнул.

Оказалось, что не просто проиграна война злейшему врагу, но и ответственный за это поражение - вознагражден, а не изгнан и оплеван. И, значит, все правильно, все, как говорится, путем.

Я думаю, победил не Пашинян.

Победил не Алиев и не Эрдоган.

Победила глобализация.

Читайте такжеПобеда Пашиняна: внешние силы должны быть довольныАрмяне устали быть армянами. Устали быть этим "маленьким, но гордым", отдельным народом, со своим отдельным, непризнанным Карабахом, с этими горными пастбищами и древними камнями, за которые приходится убивать и умирать.

Они не хотят больше войны, камней и пастбищ. Хотят туда, где инстаграм, Макрон и Ким Кардашьян.

Пашинян - как до этого Саакашвили, Навальный, Зеленский, - поманил Армению самым крошечным, самым призрачным шансом на интеграцию куда-то в евроглобальное неизвестно что, куда-то в постисторию, где беззаботно живет постчеловечество, приятно смуглое, на самокате и с фиолетовыми волосами, - и Армения выбрала этот мираж, а не тяжелую жизнь с "крепкими хозяйственниками", сельским хозяйством и вечной стрельбой.

Сложно оспорить этот выбор, если относиться к нему честно.

Потому что любое предательство - настоящее, а не то, каким оно бывает в комиксах, - крепко обосновано. У него всегда есть чертовски убедительные причины, и отвечать на них готовыми риторическими формулами легко, но бессмысленно.

Ведь сколько ни говори про "родину", "поражение" и "позор" - постчеловечество от этого не делается менее притягательным и, главное, безальтернативным.

Никто не хочет сначала доить козу в пять утра, а потом ложиться с винтовкой в окоп.

Все хотят поспать, а потом полистать телефон.

И я тоже.

Не надо думать, что этот армянский выбор - единственный и последний. Упали армяне, мол, куда-то в темную дыру среди своих гор, а все остальные весело зашагали куда-то дальше.

Всех оставшихся в мире сторонников отдельного, национального, несогласного с глобальным парткомом существования будут и дальше ломать, и ломать будут именно так.

Зачем тебе государство, победа, земля, когда есть телефон, самокат и квартира в мегаполисе в ипотеку?

И хвала тем, кому будет, что на это ответить.

Никол Пашинян новости Армении
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