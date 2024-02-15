Армия преступника Путина и его деревянные солдаты

Сравнение с немецкими солдатами времен Второй мировой войны некорректно.

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Путин / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Минобороны РФ

Армия преступников.

Недавно пришлось поучаствовать в редактировании итогового обращения одной эмигрантской конференции. В тексте помимо украинцев были названы и погибшие во время агрессии россияне. Я предложил добавить такое компромиссное определение: "которых путинский режим сделал преступниками". "Вы с ума сошли! Даже солдаты гитлеровской Германии не были признаны преступниками!" - буквально заорал на меня один из участников обсуждения, пожилой и уважаемый человек, эмигрировавший не так давно под угрозой уголовного преследования.

Я был поражен. Некоторые как бы либеральные россияне до сих пор не могут признать очевидного. Не только Путин - преступник, его деревянные солдаты - тоже. Больше половины из них - контрактники, ставшие убийцами из корыстных соображений, то есть при отягчающих вину обстоятельствах. Остальные - мобилизованные, которые стали преступниками по принуждению, то есть при смягчающих вину обстоятельствах. Но и они тоже преступники. Если вор в законе сказал дворовым пацанам: "пошли на дело, а то хуже будет", и те безропотно пошли на преступление - они стали его соучастниками.

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Сравнение с немецкими солдатами времен Второй мировой войны некорректно. Немцы были призваны в результате всеобщей мобилизации, от которой в принципе было практически невозможно уклониться, а дезертиров быстро ловили и расстреливали. У россиян была реальная возможность откосить. Многие так и сделали, убежали за границу или спрятались на время от военкоматов (всего на несколько месяцев нужно было лечь на дно). Те же, кто пошел убивать украинцев, причем не только контрактники, но и мобики, сделали это в большинстве вполне сознательно: за деньги, по инерции, из-за пофигизма. Они добровольно согласились стать преступниками.

К тому же, помимо этого общего для них всех преступления, очень многие лично виновны в избиениях и убийствах мирных жителей и пленных, грабежах и мародерстве. Этому есть множество хорошо задокументированных свидетельств.

Сказав "а", надо говорить и "б", это не просто преступная война, ее ведет армия преступников: убийц, насильников и мародеров.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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