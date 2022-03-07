Армия бомжей и бродяг: почему Россия проиграла войну, а Украина еще ее не выиграла

На концерт Кобзона из Украины уже отправилось более 11 тысяч российских военных

Россия в международной изоляции, а ее экономика находится в преддефолтном состоянии. Но для того, чтобы полностью запустить экономический коллапс в России, необходимо подождать еще две-три недели. Инфляция и безработица запустят плохие для Кремля процессы, а там и сепаратистские силы поднимут голову.

Уже понятно, что эта война на истощение. Россия хочет нас деморализовать убийствами гражданских и разрушением инфраструктуры, потому что у нее нет военных успехов. Наша же армия стоит крепко. Задача Украины – убивать как можно больше врагов и уничтожать технику. И у наших защитников это очень хорошо получается.

Путин уже начал давать "героев" посмертно. Озвучено шашечку финансовых выплат за смерть, ранение и инвалидность на войне с Украиной. Кремль уже признает большие потери своих бродяг в Украине, а это уже более 11 тысяч свободных слушателей концерта Кобзона. Ежедневно – более тысячи потерь русских фашистов, просто катастрофа.

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За последние сутки ВСУ не только сохранили контроль над всеми городами, но и провели успешные контрнаступления под Харьковом, Мариуполем и Николаевом. К сожалению, враги снова взяли Бучу-Бородянку-Ирпень, творят там бесчинство, мародерство и насилуют все живое. Фашист показывает свое истинное лицо. Но нам выгодно растягивать русские колонны и бить их. Поэтому не надо поднимать панику, если мы где-то отступаем. Это военная стратегия Ставки, которая работает.

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Международная помощь поступает, вооружение – тоже. НАТО не будет воевать за Украину, как и закрывать небо. Потому что Запад продолжает бояться больного неадеквата. Но и не надо разгонять зраду и кричать, что нас все бросили. Нам никто не поможет, если мы сами себя не спасем. И здесь наш инстинкт самосохранения работает очень хорошо. Все работают на оборону, на государство, и все одинаково болеют за нашу армию.

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Ближайшие ночи будут тяжелыми ввиду того, что враг будет бомбить наши города и равнять их под ноль. Но это лишь увеличивает наше сопротивление, увеличивает уровень русофобии и ненависти к врагам. За эту декаду боев наше государство не развалилось; военное управление не рассыпалось; президент не сбежал; граждане не потеряли мотивацию и оптимизм. Все бьют фашиста, а мир восхищается мужеством и силой украинцев и украинок.

У врага все горит под ногами. Каждый его шаг, каждое перемещение его колонны известно нашей армии. Граждане все сообщают, как только видят, что московские войска заходят в населенный пункт. Украинцы не хотят "русского мира" и в тылах во врагах разворачивают сопротивление и партизанские действия.

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Мы еще не выиграли эту войну, но каждый день мы приближаем победу. Мы стоим день, а для врага этот день, как целая декада. Гляньте на эту армию бомжей и бродяг! Они никогда нас не завоюют. А города мы построим еще лучше, чем были. Все восстановим, главное – сохранить Киев и государственность.

Анатолий Октисюк, политический эксперт Аналитического центра Democracy House