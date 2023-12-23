Армения очень быстро восстанавливает свой военный потенциал: в чем причина

Ереван стал искать новых партнёров в вопросах военно-технического сотрудничества (ВТС) и одной из первых откликнувшихся стран стала Индия.

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Армения начала активно вооружаться / Колаж Главреда: Фото: panorama, Міноборони Вірменії, скріншот відео

Одной из стран, которая сейчас очень быстро восстанавливает свой военный потенциал, является, как ни странно, Армения. И, что очень интересно, страны которые ей в этом помогают, можно назвать "туркофобской" коалицией...

Начиная с 2021 года, Армения стала расширять ареал военно-технического сотрудничества с другими странами, для восстановления своей милитарной компоненты, понесшей тяжёлые потери по результатам 44-х дневной войны в Карабахе. Расширение это стало следствием того, что Россия, готовившаяся на тот момент к полномасштабной войне с Украиной, не могла, да и особо не изъявляла желания, предоставить необходимую номенклатуру вооружений для компенсации понесённых потерь. И это нежелание было обусловлено не только подготовкой Москвы к большой войне, но и откровенной неприязнью к правительству Никола Пашиняна.

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Оказавшись в настолько сложной ситуации, Ереван стал искать новых партнёров в вопросах военно-технического сотрудничества (ВТС) и одной из первых откликнувшихся стран стала Индия.

Буквально сразу после 44-х дневной войны, в январе 2021 года, Армения приобрела индийские наземные радиолокационные станции обнаружения артиллерийских позиций Swathi Weapon Locating Radar (WLR).

РЛС Swathi WLR имеет ФАР, и работает в С-диапазоне. Данная станция позволяет быстро и точно, в автоматическом режиме определять локацию ведения огня артиллерией противника. По дальности, минометные выстрелы калибра от 81-мм фиксирует на расстоянии до 20 км, артиллерийский выстрел от 105-мм — до 30 км, пуски РСЗО калибром от 120-мм — до 40 км.

В дальнейшем Индия стала одним из основных законтрактованных поставщиков вооружений Армении. Речь идёт, например, о контрактах на поставку 214-мм реактивных систем залпового огня Pinaka, противотанковых ракетных комплексов "Naq", 155-мм буксируемых гаубиц ATAGS (Advanced Towed Artillery Gun System), закупка комплексов для борьбы с БПЛА и т.д.

Только за прошедший год военно-технические контракты Армении с Индией превысили сумму в 650 млн долларов.

На такое взаимодействие весьма ревностно отреагировала Россия, которая отказалась предоставлять свою территорию для отправки индийского орудия в Армению, но тут, вполне ожидаемо поддержал такое сотрудничество Иран и на сегодня, погранично-пропускной пункт Нурдуз стал основным транзитным центром для таких поставок.

В данном контексте, следует отметить, что между Ереваном и Тегераном так же поддерживают довольно тесные отношения, но Армения не спешит закупать оружие у Исламской Республики, как это делает Россия, а пользуется в основном её логистикой. Это обусловлено тем, что Армения в настоящее время усилила дрейф на Запад, выходя из орбиты влияния России, а настолько глубокое сотрудничество в военной сфере с обложенным десятилетиями санкциями Ираном явно не понравилось бы ни Вашингтону, ни армянскому лобби в Брюсселе.

А потому, на данном этапе, Армения пользуется в первую очередь иранской логистикой, что, с другой стороны, у Минфина США уже должно вызывать не двусмысленные вопросы, но, пока – нет. Не вызывает.

Но, возвращаясь к индийскому вопросу, стоит упомянуть и о том, что не так давно индийский генерал-майор в отставке Ашок Кумар, непосредственный участник Каргильской войны 1999 года между Индией и Пакистаном, отметил, что Индия могла бы создать в Армении "Учебную группу индийской армии" (IATT), что полностью отвечало бы интересам, как Еревана, так и Нью-Дели.

Заявление это не относится к официальной риторике, опять-таки – генерал-майор в отставке, но есть нюанс. Обычно офицеры такого уровня в отставке, являются ретрансляторами неофициальной позиции командования или руководства страны, что не редкость и даже не секрет.

В заявлениях данного экс-генерал-майора явно просматривается намёк на поддерживаемое Индией сепаратистское движение в Восточном Пакистане, где при прямом содействии индийской стороны в 1971 году развязалась война, проигранная Пакистаном, не имевшего прямого сухопутного коридора с провинцией. Результатом этой войны стало создание Бангладеша, целиком и полностью контролируемого Нью-Дели.

То есть, Нью-Дели видит перспективу в поддержке Армении в вопросах восстановления контроля над Карабахом, по "Бангладешскому" сценарию? Слишком амбициозно, но в формате создания в регионе системы противовесов, в частности, Пакистану, с централизацией угроз на Южном Кавказе для Азербайджана, вполне реалистичный сценарий.

Кроме того, следует упомянуть ещё несколько партнёрских отношений Армении, с другими странами. Например, с Францией, с которой контакты у Еревана всегда были на очень высоком уровне и, по сути, Париж является главным лоббистом армянских интересов в Европе. В течение 2023 года и вовсе между Арменией и Францией был заключен целый ряд контрактов, призванных исправить бедственное положение армянской армии с милитарной компонентой.

А буквально на днях Министр обороны Греции Никос Дендиас встретился в Афинах с министром обороны Армении Суреном Папикяном. В рамках этой встречи было подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

Собственно, какие можно сделать выводы?

А вывод довольно-таки простой – через Армению выстраивается туркофобская ось.

Франция – страна находящаяся, мягко говоря, не в лучших отношениях с Турцией. Греция и вовсе являющаяся историческим антагонистом Турции. Индия, поддерживает сдержанно-позитивные отношения с Турцией, но, тем не менее, становится основным поставщиком оружия Армении, проявляющей явные недружественные вибрации в сторону исторического союзника Анкары – Баку. При этом, Нью-Дели пытается через такую поддержку расширить своё влияние, опираясь на опыт противостояния с Пакистаном, являющегося союзником Азербайджана.

Отдельная история – это Иран, который не передаёт Армении вооружение, но логистика, которого открыта для поставок индийского вооружения армянской армии, усиление которой в иранских же интересах.

Армения очень быстро нашла замену поставкам российского оружия. Конечно, совершенно иного порядка вопрос унификации этого вооружения, но это вторично. Первично то, что основой военно-технического сотрудничества Армении нового формата становится туркофобский фундамент, что явно не указывает на воцарение в перспективе на Южном Кавказе определённости и стабильности.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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