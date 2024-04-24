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Армении придется балансировать между Россией и Западом

Максим Розумный
24 апреля 2024, 16:05
Если РФ вывела бы свои войска с основной территории Армении, это можно было бы считать серьезным знаком. Это реально, но процесс может растянуться на многие годы.
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Ситуация в Карабахе объективно сложилась таким образом, что пребывание российских войск там неуместно - эксперт / Коллаж Главреда: Фото: panorama, Минобороны Армении, скриншот видео

Россия вывела военный контингент из Нагорного Карабаха. Причина этого очевидна, ведь их контингент был введен в условиях, когда вокруг Нагорного Карабаха сохранялось противостояние. То есть до того момента, когда Азербайджан еще не восстановил контроль над этой территорией. После того, как это произошло и Армения уже признала факт восстановления территориальной целостности Азербайджана, это разграничение потеряло смысл.

Функция этого контингента заключалась в охране доступа с основной территории Армении ко всему анклаву через территории, контролируемые азербайджанскими войсками, и защите от возможных атак армянского населения Нагорного Карабаха. Армянское население оттуда практически полностью выехало, то есть ситуация объективно сложилась таким образом, что пребывание российских войск там неуместно. Да и напряжение и недоверие, которое появилось в отношениях между Арменией и Российской Федерацией, является дополнительным фактором, который создает политический фон этого процесса.

Пребывание контингента российских военных на территории Азербайджана создавало постоянную угрозу реванша и того, что Россия может вмешаться на стороне Армении. Такая вероятность была очень низкой, но пока Россия сохраняла своих военных, она должна быть учтена. Так же, как, например, российские военные в Приднестровье являются фактором постоянной угрозы для Молдовы. Но в Карабахе ситуация была совсем другой - и рынки не те, а за Азербайджаном стоит Турция, с которой должна считаться Россия, поэтому ей не на кого было опираться.

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Однако вряд ли Россия что-то теряет от этого выхода, ведь ситуация российско-армянского партнерства дошла до своего логического промежуточного финиша, в котором Россия оказалась неспособной защитить интересы Армении и выполнить свои обязательства в рамках ОДКБ. Конечно, это плохо влияет на имидж России на постсоветском пространстве, но это один из аспектов вторжения в Украину.

Война России против Украины нанесла значительно больший удар, потому что большинство стран постсоветского пространства увидели, что Россия - это настоящий агрессор с империалистическими наклонностями, которая склонна к реваншу, чтобы захватить силой бывшие советские республики. И на этом фоне инцидент с выводом войск из Карабаха - очень мелкое событие.

Если Россия вывела бы свои войска с основной территории Армении, где у нее военная база, тогда это можно было бы считать серьезным знаком. И это вполне реально, однако процесс вывода может растянуться на многие годы. Для полноценной переориентации Армении на запад и установления стратегического партнерства с Соединенными Штатами, НАТО или с Европейским Союзом ситуация для этой страны является очень неблагоприятной.

Даже Грузия находится в лучшем положении, поскольку имеет выход к Черному морю и определенные геополитические преимущества перед Арменией. Но она так же является небольшой страной, сравнительно бедной на ресурсы и без серьезных производств. То есть Грузия, как и Армения - это страна, которая потенциально находится в большой зависимости от своих внешнеполитических партнеров. То же самое можно сказать даже об Азербайджане, который более богат природными ресурсами, является экспортером нефти и тому подобное. Армения в этом контексте находится в очень сложном положении, поскольку она окружена Турцией, Ираном, Азербайджаном и Грузией.

И в ситуации, когда партнерство Грузии с Россией укрепляется, особого выбора для армянского правительства и политической элиты как такового нет - им придется поддерживать какие-то партнерские отношения с РФ. Разорвать их, тем более демонстративно, требовать вывода войск, особенно когда рядом Азербайджан, который, возможно, будет пробивать себе путь в Нахичевани для прямого сообщения с Турцией, для Армении маловероятно.

Армения будет балансировать, торговаться с Россией за гарантии безопасности (хотя бы в нынешнем их виде). И это будет продолжаться, пока не ослабнут (или исчезнут) возможности России контролировать ситуацию на южном Кавказе.

А уменьшение влияния России на Кавказе, Молдове и других регионах возможно только в условиях внутреннего кризиса в РФ. То есть примерно того сценария, который произошел с Советским Союзом - потери экономического потенциала, способности контролировать политические процессы, возможности обеспечивать свои силовые структуры (армию, ФСБ и т. п.) надлежащими зарплатами. В этих условиях РФ погрузится во внутриполитический кризис, во время которого возобновятся все ее многочисленные внутренние противоречия и противостояния, в результате чего Кремль не сможет контролировать периферию.

Максим Розумный, доктор политических наук, политический эксперт, специально для Главреда

Кто такой Максим Разумный

Максим Розумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

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