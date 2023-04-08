Патрушев недавно размышлял о желании Польши "захватить часть Украины", говорит Олещук/ Kremlin.ru

Наблюдая за визитом президента Зеленского в Польшу, я вспоминал, как несколькими днями ранее один из дедов, которые сейчас возглавляют московитов, по фамилии патрушев, размышлял о желании Польши "захватить часть Украины".

Это не новая тема. С этой идиотической концепцией они носятся с начала вторжения собственных войск на территорию Украины. Очень они о таком мечтали, чтобы другие соседи Украины вместе с ними стали преступниками, приняв участие в уничтожении суверенного государства. Они об этом и до сих пор мечтают, пытаясь "материализовать" мысли в собственных выступлениях.

Они не способны понять, эти сумасшедшие деды, что больше никто так в XXI в. в Европе не мыслит, и попытка что-то завоевать - это индикатор глупости и слабости, а не "величия".

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За время после вторжения Зеленский совершил небольшое количество зарубежных визитов, и все они были знаковые. И в Вашингтон, и в Брюссель, и в Лондон. Теперь на очереди Варшава - стратегический партнер Украины среди государств-членов НАТО. И этот визит знаменует кристаллизацию, оформление этого партнерства. Не случайно был подписан ряд документов по партнерству в оборонной сфере.

Год назад, во время тяжелейших испытаний для новейшей украинской государственности, Польша оказывала помощь для Украины, которая была сверхважной. Но, надо понимать, что это полностью отвечало интересам самой Польши.

Украина благодаря сотрудничеству: 1) получила защищенный тыл, место ремонта техники, логистический центр, базу подготовки армии; 2) безопасное место для беженцев; 3) путь для поддержания экономических отношений с миром.

Но и Польша получила немало от сотрудничества с Украиной. Часть соответствующих результатов будет ощущаться впоследствии. Например, в виде прямого военного присутствия США в Польше, или перезагрузки польской оборонной промышленности. Немалые репутационные выгоды - это тоже важно.

Именно так утверждают свое значение в XXI веке нормальные государства. В то время как архаичные шизофреники все разрушают, теряют и пытаются ухватиться за прошлое, которого уже нет и никогда не будет.

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