glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Апокалипсис откладывается: почему Россия не сможет разбить всю энергосистему Украины

Геннадий Рябцев

Директор специальных проектов научно-технического центра Психея, эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе

16 декабря 2022, 19:23
Научно доказано, что положить всю энергосистему Украины невозможно. То есть цели РФ достигнуты не будут, хотя перебои и системные аварии будут случаться.
Геннадий Рябцев, ракетный удар, элекстроэнергия
Последствия нынешнего ракетного удара по Украине уже можно считать блэкаутом - Геннадий Рябцев / Коллаж УНИАН, pixabay, facebook.com

Укрэнерго объявило чрезвычайную ситуацию в энергетике после ракетных обстрелов со стороны России. Это означает, что по состоянию на сегодня невозможно поставить электроэнергию 50% потребителей. Ситуация, как и после каждого обстрела сложная, но не критичная - происходит восстановление поставок как можно большему количеству украинцев.

Раньше Укрэнерго не делало подобных заявлений, хотя, честно говоря, работы, которые проводились сразу после предыдущих обстрелов, ничем не отличались от тех работ, которые ведутся сейчас. Такое же аварийное реагирование, которое и положено по протоколам на случай чрезвычайной ситуации. Тем более, что чрезвычайная ситуация в энергетике у нас объявлялась на протяжении трех отопительных сезонов, начиная с 2017 года. Сейчас, если о такой ситуации говорится официально, это может означать, что Укрэнерго может отключать любых потребителей до нормализации ситуации.

Но апокалиптических прогнозов от последствий нынешнего обстрела нет - "прилетело" туда же, куда и ранее "прилетало". Поэтому сейчас стоит ожидать таких же аварийных отключений, что и раньше. Это уже не является чем-либо новым для нас - все это уже было. И, к сожалению, еще будет, потому как в закромах северного соседа находится ракет на еще, по меньшей мере, штук 5 таких массированных пусков. И после каждого из них будут проблемы с электроэнергией. И, естественно, с отоплением и водоснабжением поскольку насосы водоканалов и оборудование теплокоммунэнерго тоже работают от электричества, как и транспорт. Потому будут временные отключения.

Сколько потребуется времени на восстановление, будет зависеть от того, сколько времени уйдет на эти работы - хоть 2 часа, хоть 20 часов, потому что пока невозможно оценить масштабы повреждений.

Научно доказано, что положить всю энергосистему Украины (да и любого другого государства) невозможно. То есть цели РФ достигнуты не будут, хотя перебои и системные аварии будут случаться.

Сейчас на скорость восстановления системы влияют два фактора: насколько хорошо будет прикрыто небо (прогресс в этом заметен) и сколько в распоряжении оператора систем будет оборудования для замены того, что вышло из строя. Если соответствующие ресурсы будут, то того количества ракет у РФ (даже с учетом количества, которое их промышленность продолжает выпускать) недостаточно для того, чтобы завалить всю энергосистему Украины.

Продолжительность системной аварии, или так называемого блэкаута, будет зависеть от того, насколько сильны повреждения того или иного объекта, насколько такой объект важен для функционирования системы и сколько абонентов к нему подключено. По большому счету, этот блэкаут после текущего обстрела уже произошел. Но такие системные аварии возможны при любой ситуации, начиная от стихийных бедствий и вплоть до таких чрезвычайных происшествий, как война.

Геннадий Рябцев, директор специальных проектов научно-технического центра Психея, эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, специально для Главреда

Геннадий Рябцев ракетный удар
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:58

Российская ракета убила молодых супругов в Кривом Роге, их ребенок – под завалами

19:25

"Это маленькая советская армия": Касьянов о возможном вторжении Беларуси в УкраинуВидео

19:23

Апокалипсис откладывается: почему Россия не сможет разбить всю энергосистему Украинымнение

19:21

Виталий Портников. Путин продолжает свирепствоватьВидеоблоги

18:37

"Ракеты добра": кремлевские приспешники поразили цинизмом по поводу массированной атаки на УкраинуВидео

Реклама
18:19

США не видят подготовки наступления РФ на Киев - Белый домВидео

18:13

Россияне ищут приёмы и способы, но получается не оченьмнение

17:34

"РФ может прибегнуть к повторным ударам": в Минобороны объяснили подлую стратегию россиянВидео

16:59

Ракетный обстрел Украины: на восстановление энергосистемы понадобиться больше времени - УкрэнергоВидео

16:45

Во время атаки на Украину несколько вражеских ракет упали на территории РФ: россияне обвинили НЛОВидео

16:24

В Британии поставили "золотой" памятник Путину с головой-"пенисом"Видео

15:59

ЕС вводит 9 пакет жестких санкций против РФ: что о нем известноВидео

15:41

Путину уже не хватает денег: в Госдепе рассказали, как санкции лупят по экономике РФВидео

15:34

Чрезвычайная ситуация: Укрэнерго сообщило о системной аварии в энергосистеме УкраиныВидео

15:30

"Попытаются поставить Киев и ВСУ на колени, перерезав все пути": Касьянов объяснил коварный план РФВидео

15:02

ФИФА отказалась пустить Зеленского выступить с речью о мире в финале ЧМ-2022 по футболу - CNN

14:45

Мы сбили 86% ракет РФ, оккупанты опозорились массированной атакой – Арестович о результатах работы ПВОВидео

14:30

Что делать и как жить киевлянам в случае долгого блэкаута: детальная инструкция от мэрииВидео

14:11

Что означают эти обстрелы наших гражданских объектовмнение

14:06

"Надеюсь, рак": пропагандист Соловьев сильно похудел и осунулся

Реклама
13:44

"Вы там что, совсем уже?": Данилко высмеял русских пропагандистов, анонсирующую его концерты в РФВидео

13:42

Путин выгнал неугодных Хаматову и Раппопорт из попечительского совета благотворительного фонда

13:19

Массированный ракетный удар РФ по Украине: Жданов объяснил логику оккупантовВидео

13:00

Гороскоп на завтра 17 декабря 2022: Козерогам – отдых, Девам – апатия, а Тельцам – стрессы

12:49

Седокова потрусила дряблым обнаженным телом в Париже

12:48

Пентагон ускоряет подписание контрактов на поставку оружия ВСУ - BloombergВидео

12:40

Ракета попала в жилой дом в Кривом Роге: в ОП рассказали о погибших и пострадавшихФото

12:28

Потребуется более трех недель на подготовку: Юрий Касьянов - об угрозе наступления РФ с Беларуси

11:49

Путина публично унизили, а он добивает себя пакетом "самоубийственных решений" – ПионтковскийВидео

11:42

Враги выпустили по Украине 60 ракет: в Воздушных силах озвучили детали обстрелаВидео

11:12

Оккупанты ударили ракетой по больнице в Купянске: в ОВА рассказали о последствиях

10:53

В Киеве из-за ракетной атаки врагов перебои с водой - КличкоВидео

10:10

Военный эксперт рассказал, как будут возвращать умы жителей освобожденных Крыма и ДонбассаВидео

09:52

В Кривом Роге ракета попала в жилой дом: из-под завалов достали ребенка, поиски людей продолжаются

09:19

Семь женских имен, чьи владелицы неразлучны с успехомВидео

09:01

РФ ударила ракетами по Украине: взрывы в Киеве и ряде областей, есть "прилеты"Видео

08:53

Эксперт объяснил, почему нет смысла сбивать иранские дроны-"мопеды" из ЗРК PatriotВидео

08:43

"Максимальна безвкусица": Королёва показала постельное фотоВидео

08:33

Оккупанты запустили по Украине 60 ракет – глава Николаевской ОВАВидео

08:24

"Режим расползается": в РФ спрогнозировали сроки, когда Путин потеряет властьВидео

Реклама
08:24

Фатальный сюрприз для умалишенного фюрерамнение

08:19

Путин использует два инструмента, чтобы достичь цели в Украине – ISWВидео

08:15

Праздник Святого Николая Чудотворца: история и традицииВидео

07:58

Мощный удар ВСУ на юге: ликвидированы и ранены более 200 оккупантовВидео

07:38

России еще в 2014 году "подарили" часть украинских территорий - СвитанВидео

07:27

Армия РФ не сможет взять Киев в случае нового наступления – ISWВидео

07:22

Patriot для ВСУ: в Пентагоне ответили на истерику КремляВидео

06:36

Китай начинает пожирать Россиюмнение

06:34

Выделение Украине 18 млрд евро: лидеры ЕС приняли окончательное решениеВидео

06:10

Гороскоп на сегодня 16 декабря 2022: Рыбам – аферы и манипуляции, а Скорпионам – потери

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграм
Рецепты
Новый год 2023ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Мода и красота
Модные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять