Апокалипсис откладывается: почему Россия не сможет разбить всю энергосистему Украины

Научно доказано, что положить всю энергосистему Украины невозможно. То есть цели РФ достигнуты не будут, хотя перебои и системные аварии будут случаться.

Последствия нынешнего ракетного удара по Украине уже можно считать блэкаутом - Геннадий Рябцев / Коллаж УНИАН, pixabay, facebook.com

Укрэнерго объявило чрезвычайную ситуацию в энергетике после ракетных обстрелов со стороны России. Это означает, что по состоянию на сегодня невозможно поставить электроэнергию 50% потребителей. Ситуация, как и после каждого обстрела сложная, но не критичная - происходит восстановление поставок как можно большему количеству украинцев.

Раньше Укрэнерго не делало подобных заявлений, хотя, честно говоря, работы, которые проводились сразу после предыдущих обстрелов, ничем не отличались от тех работ, которые ведутся сейчас. Такое же аварийное реагирование, которое и положено по протоколам на случай чрезвычайной ситуации. Тем более, что чрезвычайная ситуация в энергетике у нас объявлялась на протяжении трех отопительных сезонов, начиная с 2017 года. Сейчас, если о такой ситуации говорится официально, это может означать, что Укрэнерго может отключать любых потребителей до нормализации ситуации.

Но апокалиптических прогнозов от последствий нынешнего обстрела нет - "прилетело" туда же, куда и ранее "прилетало". Поэтому сейчас стоит ожидать таких же аварийных отключений, что и раньше. Это уже не является чем-либо новым для нас - все это уже было. И, к сожалению, еще будет, потому как в закромах северного соседа находится ракет на еще, по меньшей мере, штук 5 таких массированных пусков. И после каждого из них будут проблемы с электроэнергией. И, естественно, с отоплением и водоснабжением поскольку насосы водоканалов и оборудование теплокоммунэнерго тоже работают от электричества, как и транспорт. Потому будут временные отключения.

Сколько потребуется времени на восстановление, будет зависеть от того, сколько времени уйдет на эти работы - хоть 2 часа, хоть 20 часов, потому что пока невозможно оценить масштабы повреждений.

Научно доказано, что положить всю энергосистему Украины (да и любого другого государства) невозможно. То есть цели РФ достигнуты не будут, хотя перебои и системные аварии будут случаться.

Сейчас на скорость восстановления системы влияют два фактора: насколько хорошо будет прикрыто небо (прогресс в этом заметен) и сколько в распоряжении оператора систем будет оборудования для замены того, что вышло из строя. Если соответствующие ресурсы будут, то того количества ракет у РФ (даже с учетом количества, которое их промышленность продолжает выпускать) недостаточно для того, чтобы завалить всю энергосистему Украины.

Продолжительность системной аварии, или так называемого блэкаута, будет зависеть от того, насколько сильны повреждения того или иного объекта, насколько такой объект важен для функционирования системы и сколько абонентов к нему подключено. По большому счету, этот блэкаут после текущего обстрела уже произошел. Но такие системные аварии возможны при любой ситуации, начиная от стихийных бедствий и вплоть до таких чрезвычайных происшествий, как война.

Геннадий Рябцев, директор специальных проектов научно-технического центра Психея, эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, специально для Главреда