Антипутинская коалиция: сможет ли мир усмирить кремлевского монстра

Встреча на базе Рамштайн фактически показала создания антипутинской коалиции / Фейсбук Анны Маляр

Эта неделя была знаковой с точки зрения перестройки мирового порядка и изменений в будущем мироздании, хотя пока что это все не формализовано и не выражено ни в одном документе, но, пожалуй, сейчас и не время для концептуализаций.

Традиционные международные организации в глубоком кризисе, и эта неделя дала нам несколько примеров, демонстрирующих глубину этого кризиса. ОБСЕ прекращает свою работу в Украине, а сотрудника этой структуры задержали на оккупированном московитами Донбассе.

Генсек ООН поехал к бункерному деду, там его усадили за стол и заставили выслушивать дементивный бред этого старого психопата. Потом он уехал в Киев, и как раз в момент его пребывания у нас, столицу Украины агрессор обстрелял ракетами. Если это не демонстрация пренебрежения, то что это?

У обеих этих структур давно были проблемы, к ним давно были претензии, но какие-то остатки авторитета, видимо, у них оставались, но теперь их нет, они - официальное пустое место для диктаторского режима бункерного деда. Значит, и для других они уже тоже ничего не значат.

Вообще, для международных организаций, которые сами не имеют армий и других средств ведения войны, или собственных экономических ресурсов, основной инструмент реализации этих или иных целей - авторитет. Если авторитет приближается к 0, то и подобная организация почти мертва.

В Украине сейчас это чувствуют в наибольшей степени, поскольку именно кризис традиционных институтов сделал возможной невиданную по жестокости агрессию против Украины. Неудивительно, что из Украины раздается немалое количество критики, и эта критика - абсолютно справедлива. Как говорил наш президент, выступая недавно перед Совбезом ООН: Остановите Россию, или самораспускайтесь, и это, по-моему, верная формулировка.

Собственно, никто не может сказать, что Украина не имеет право на критику межгосударственных институтов, которые, в основном, просто "поломались". Они и раньше плохо ездили, а теперь вообще - стали и стоят.

Более того, чем больше узнаешь обо всех этих шизофренических планах Кремля, тем больше понимаешь, что они, видимо, планировали использовать международные институты в собственных интересах.

Зачем этот Янукович в обозе "денацификаторов"? Зачем эта идея за пару дней посадить его на "престол"? Видимо, ради того, чтобы потом сказать в той же ООН, что, мол, произошла быстрая смена власти в Украине, вот смотрите - легитимный президент, который теперь просит ввести войска. А докажите, что это не так? И дальше запускать бесконечные разговоры, пока бы сами совершали геноцид. А в ответ на упреки о массовых убийствах всегда можно было бы предложить "пригласить ОБСЕ для наблюдений". Нет, не сомневаюсь, что в планах уничтожения Украины международным институтам не могла не отводиться своя, "особая" роль.

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Тут, собственно, что надо понимать. Сейчас, фактически, ничего не действует, и на передний план выходят такие традиционные факторы как прямые межгосударственные отношения, интересы этих государств. Формально нельзя сказать, что у Украины и Польши есть какой-то сверхпрочный союз, однако в реальности оказалось, что Польша и страны Балтии, несмотря на собственные вызовы и угрозы, готовые к постоянной и разнообразной помощи для Украины, отдавая буквально все, что могут отдать.

Так же Великобритания оказывает Украине всестороннюю поддержку, не имея с нами формального союза. Подобная история и с США.

Кстати, решения, принятые на этой неделе, позволяют говорить в полной мере об оформлении для Украины статуса реального союзника США. Не союзнику они бы такие объемы поддержки вооружением оказывать бы не стали. Это, кстати, означает, что никуда они в последствии от нас не денутся, и будут все больше и больше заинтересованы в отношениях с Украиной - как бы конкретно и в рамках которой договорной базы эти отношения не оформлялись бы.

Существенный шаг вперед на пути нового мирового порядка - встреча на базе Рамштайн. И хотя какой-то "Декларации Объединенных Наций" там никто не подписывал, но все же она сейчас и не нужна. Мы живем во время, когда действия и практические решения значительно ценнее декларации. Фактически, мы имеем дело с единением многих стран цивилизованного мира, разделяющих общие ценности, для противостояния варварству и дикарству. А поскольку единственное, что понимает варварство и дикость, это право силы, то и обсуждался конкретный вопрос - вооружение Украины, чтобы она могла оказать эффективную отпор диким ордам бункерного психопата.

Успешная реализация этого проекта - вопрос сохранения цивилизации и будущего для всего человечества. С другой стороны, успех в подобном общем деле - деле того, что мы можем назвать "антипутинской коалицией", может быть образцом для решения подобных вызовов в будущем. Ведь в мире еще много психопатов, наделенных политической властью, фашистов, мечтающих убивать людей, и большинство из них имеют для этого не такие малые военные ресурсы.

Читайте такжеВ шаге от Третьей Мировой, или означавшей встречу в"Рамштайне"Конечно, говорить о чем-то пока рано, многое будет решаться на полях войны Украины за самосохранение, но уже ясно, что изменения коснутся не только нашего государства, региона, но и всего мира. Процессы, запущенные сейчас, по результатам будут подобными процессов начала 90-х прошлого столетия, а могут быть и более серьезными. В конце концов, тогда так и не добили последнюю империю, и теперь этот гнилой монстр из прошлого снова хочет пожирать живое и устремленное в будущее.

Московщина как некая ядовитая субстанция, как лужа радиоактивных отходов, что долго и не очень заметно расползается вокруг, чтобы поразить все живое в нужный момент. В свое время ее не зарыли под "саркофагом", и сейчас весь мир интенсивно пытается найти ответы на вопросы, что с этим ядом делать. Поэтому стабильный мировой порядок должен содержать ответы и на эти вопросы.