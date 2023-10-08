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Аннушка уже пролила масло: атака на Израиль - всего лишь подготовительный шаг

Анатолий Амелин
8 октября 2023, 06:35
В целом ситуация накаляется не только в центре Европы (Украина), не только в Азии (Тайвань), но и на Ближнем Востоке. Каждый из этих конфликтов может перерасти в Третью мировую войну.
Аннушка уже пролила масло: атака на Израиль - всего лишь подготовительный шаг
Израиль 100% выстоит и освободит свою территорию, но что будет дальше? / Коллаж: Главред, скриншот

События, произошедшие в Израиле, будут иметь далеко идущие последствия. И не только на Ближнем Востоке, но и для мирового порядка, который начал трансформироваться 10 лет назад по инициативе "Большой Евразии", озвученной впервые северным карликом в 2016 году.

Инициативы, которая должна разрушить мировую гегемонию США в мире, создав самого влиятельного евразийского глобального игрока.

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Помните старую арабскую поговорку:

- Сильные люди создают хорошие времена

- Хорошие времена создают слабых людей

- Слабые люди создают плохие времена

- Плохие времена создают сильных людей

Великий Запад последние 40-60 лет переживал хорошие времена, которые создали много слабых лидеров. И на наших встречах, которые были в Вашингтоне 2 недели назад, все собеседники активно соглашались с этим тезисом. Они стали слабыми.

Великий стареющий Запад отстает от молодого Востока и Юга в амбициях, темпах роста экономики, численности населения. Война в Украине - звено цепочки перестройки глобального мира. Но опишу истинные причины и их последствия несколько позже.

Важно помнить, что наша война - не только освободительная, она цивилизационная. Где старая архаическая цивилизация бросила вызов современному западному миру. Но вопрос сейчас об Израиле.

UIF в своих прогнозах на 2023-2024 прямо говорил о высоких рисках военной эскалации на Ближнем Востоке. И Израиль здесь - как раз форпост современного западного мира на Ближнем Востоке. Где главный оппонент западного мира-Иран.

Атака на Израиль-всего лишь подготовительный шаг в запускаемой цепочке событий. Важно понимать, что такой конфликт уже создает внешнеполитическую боль головы для Байдена накануне его заявки на переизбрание в 2024 году (как и незавершение войны в Украине).

Верю, что Израиль 100% выстоит и освободит свою территорию, но что будет дальше? Главный оппонент Израиля - Иран.

Израиль ведет переговоры с США и Саудовской Аравией о масштабном соглашении, в рамках которого Вашингтон предложит гарантии безопасности Эр-Рияда в обмен на нормализацию саудитами отношений с Израилем, что, в свою очередь, пойдет на уступки палестинцам. Иран, поддерживающий ХАМАС, может увидеть, что его региональное влияние уменьшится в результате такого соглашения.

По некоторым оценкам, уже Иран потратил на поддержку ХАМАС, в том числе подготовку атаки несколько сотен миллионов долларов (мне назвали цифру $700 миллионов). Которые могли быть частью средств из $6 млрд, которые США разблокировали для Ирана всего месяц назад.

В целом ситуация накаляется не только в центре Европы (Украина), не только в Азии (Тайвань), но и на Ближнем Востоке. Каждый из этих конфликтов может перерасти в Третью мировую войну.

Где уже видны оси:

1. США, Украина, Тайвань, Израиль, страны НАТО, Южная Корея, Япония, Австралия и еще около 20 стран.

2. Китай, Россия, Пакистан, Северная Корея, Мьянма, Вьетнам, Сирия, Ливан, Иран.

Хамас, напавший на Израиль, также является союзником Ирана. Хамас - палестинское исламистское движение и политическая партия, правящая в Секторе Газа (с июля 2007 года). Иран официально (!) поддержал нападение ХАМАС на Израиль. США, в свою очередь, заявили о поддержке Израиля.

Цитата Байдена: "Я ясно дал понять премьер-министру Нетаньяху, что мы готовы предложить все соответствующие средства поддержки правительства и народа Израиля". Так что, "Аннушка" уже в который раз "пролила масло":

- Милитаризация экономик станет основным трендом;

- Год выборов в США может стать очень жарким (во всем мире);

- Чтобы обеспечить сохранение стабильности нынешнего политического курса в США, могут быть задействованы беспрецедентные меры (в том числе и в Украине);

- Эскалация Израиля и Ирана может стать примером первого конфликта с применением ядерного оружия (не хотелось бы).

Как говорит моя мама: "надейся на лучшее, но будь всегда готов к худшему!".

Кто такой Анатолий Амелин

Соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future. Работал в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, был членом совета директоров Национального депозитария.

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Израиль ХАМАС Анатолий Амелин
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