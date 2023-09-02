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Аннигиляция российской стратегической авиации

Александр Коваленко
2 сентября 2023, 06:22
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На вооружении ВКС рф, согласно открытой информации, стоят 62 самолёта Ту-22 модификаций М3/М3М/МР.
Авиация РФ
Авиация РФ / Коллаж Главред, фото pixabay, Википедия

Поговаривают, что на днях, на аэродроме "Кресты", что под Псковом, в результате некоего инцидента были, не только уничтожены и повреждены транспортные Ил-76, но и стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-22.

Так это или нет, пока сложно сказать, поскольку фактов подтверждающих это не демонстрировалось в открытом доступе, но в целом, натолкнуло на мысль. А сколько всего у россии стратегов, способных наносить удары по территории Украины крылатыми ракетами, не заходя в наше воздушное пространство?

Для начала отмечу, что к стратегической авиации у россии относятся самолёты Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160. При этом Ту-22М3 отметились ударами ракетами Х-22/32, а Ту-95МС ракетами Х-101/55/555.

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Ту-22.

В целом на вооружении ВКС рф, согласно открытой информации, стоят 62 самолёта Ту-22 модификаций М3/М3М/МР. При этом не все они, как говорится, в строю. Например, Ту-22МР в бесконечном ремонте, часть на модернизации, часть на хранении. Пригодных к полётам всего 27.

При этом 5 декабря 2022 на авиабазе "Дягилево" неизвестным БПЛА был поврежден Ту-22М3, который до сих пор не возвращен в строй. Так же поступала информация о повреждении 7 октября 2022 на аэродроме Шайковка двух Ту-22, однако фактов верифицирующих повреждения не было представлено.

Сравнительно недавно, 19 августа, как минимум один Ту-22М3 успешно сгорел на авиабазе Сольцы в районе Новгорода, по вине, опять-таки, некоего неопознанного дрона. Так же поступала информация о повреждении 17 августа на аэродроме Шайковка как минимум одного Ту-22, однако фактов верифицирующих повреждение пока не представлялось.

Основные места базирования самолётов Ту-22:

Дягилево, Рязанская область, 43-й ЦБП ДА;

Белая, п. Средний, Иркутская область, 1225-й ТБАП ДА;

Оленегорск, Мурманская область, 924-й гв. МРАП;

Шайковка, Калужская область, 52-й ТБАП ДА;

Стоит отдельно отметить, что не все военные аэродромы могут принимать самолёты Ту-22М3, а даже если и принимают, то длительно их размещать не смогут.

Так же, важно заметить, что в россии Ту-22М3 на сегодня не производятся. Есть имитация производства на Казанском авиационном заводе имени Горбунова. Дело в том, что на хранении завода имелось 4 задела (фюзеляжа) Ту-22 собранных во времена СССР и теперь их попросту дособирают, имитируя некое производство.

Запустить сборку Ту-22 замкнутого цикла с нуля, технически и технологически на КАЗе нет возможности и, вряд ли таковая появится в будущем.

Ту-95.

На вооружении ВКС рф стоят 64 самолёта Ту-95 модификаций МС/МСМ. Но не все они являются носителями ракет Х-101, только модификация МСМ. Кроме того, не все являются и боеспособными, по причине необходимости проведения капитального ремонта, а так же нахождения части на хранении. Согласно разным данным, около/либо менее половины Ту-95 пригодны сейчас к полётам.

5 декабря 2022 на авиабазе "Энгельс" неизвестным БПЛА был серьёзно поврежден Ту-95МСМ, который до сих пор не возвращен в строй и вряд ли будет возвращён. Вероятнее всего самолёт будет пущен на запчасти в формате каннибализма.

Основные места базирования самолётов Ту-95:

Энгельс,Саратовская область.

Украинка, Амурская область.

Дягилево, Рязанская область.

Ту-160.

На вооружении ВКС рф стоят 16 самолётов Ту-160 модификаций М/М2.

Основное место базирования – Энгельс, Саратовская область, 22-я ТАБ.

Согласно заявлениям российской пропаганды на КАЗе восстановлено производство Ту-160, однако сборка имеющихся экземпляров проводится в основном с использованием советских заделов, как и в случае с Ту-22М3.

Итоги.

На сегодняшний день менее 50% всей российской стратегической авиации пригодны к полётам. Так же, в россии отсутствует полностью производство Ту-95 и существует лишь в имитационной форме производство Ту-22М3 и Ту-160.

Таким образом, каждый уничтоженный и даже повреждённый самолёт из этой номенклатуры является невозвратной потерей, финансово оценить которую невозможно. Ведь как можно оценить потерю того немногочисленного и редкого, что производить ты не можешь?

В свою очередь, уничтожение этих самолётов является единственно-возможным вариантом уменьшить количество ракетных ударов по территории Украины посредством крылатых ракет авиационного базирования.

Так же на себя обращает внимание износ основных узлов, агрегатов и планеров самолётов. За последние полтора года износ возрос в разы и не весь авиационный парк Ту-22М3 и Ту-95МС пригодных к полётам применяется в ходе ракетных ударов по Украине. А те, что применяются, практически всегда имеют щадящую нагрузку боекомплекта, не превышающую 2-4 ракеты Х-101/555, что лишь подтверждает аварийность самолётов.

С учётом всего вышеизложенного, особенно участившихся в последние дни инцидентов со стратегической авиацией и возросшим за последние полтора года их износом, россия не только, по состоянию на сегодня, понесла критические явные и неявные потери в этом кластере, но и в перспективе, вообще может её лишиться, как полноценной компоненты ядерной триады.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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война в Украине Россия Кирилл Буданов
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