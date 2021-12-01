Анкара вместо Минска: почему Украина рискует, соглашаясь на посредничество Эрдогана

Эрдоган и Путин могут вместе давить на Украину / Reuters

Президент Реджеп Эрдоган заявил о намерении Турции стать посредником между Россией и Украиной в переговорах по урегулированию конфликта.

Стоит отметить, что на данный момент Минск как площадка для переговоров между Украиной и Россией полностью себя исчерпал в силу обострения отношений между Украиной и Беларусью и в контексте явно антиукраинских недружественных действий Лукашенко. Более того, на данный момент формула Минских переговоров в Трехсторонней контактной группе также иссякла и требует "нового дыхания".

Конечно, просто перенос переговорного процесса из Минска в Анкару или Стамбул ничего не даст - здесь нужен новый формат. Если же Эрдоган считает, что Турция может играть проактивную роль в переговорном процессе - это одна история и тогда хотелось бы ознакомиться с их предложениями в этом направлении. Потому что Лукашенко в Беларуси этой проактивной роли не исполнял - он лишь предоставлял помещение для переговоров. А все его попытки быть настоящим модератором процесса (Минск начале пытался присутствовать в переговорах) не нашли поддержки ни в Киеве, ни в ОБСЕ, ни в РФ.

Тем не менее, опосредованно на процессе переговоров Беларусь таки заработала, потому что она использовала все проблемные моменты украинско-российских отношений для создания новых возможностей для белорусского импорта и экспорта в Украину. То есть все пробелы и личные контакты они использовали для того, чтобы реализовать свой интерес, но сейчас и эта возможность также исчерпывается.

Очевидно, что этот дефицит диалога, отсутствие прогресса в вопросе урегулирования вопрос ситуации на Донбассе и в Крыму дает возможность другим мощным региональным игрокам взять на себя роль медиатора и предоставить площадку для переговорного процесса. Но это должна быть не только территория для физической встречи - должно быть определенное сопровождение: гуманитарные инициативы, экспертное сотрудничество, площадки для дипломатии "второго плана", предложения по участию в восстановлении территории и их разминировании и тому подобное. Если Турция сможет предложить занять это пространство собой и предоставить какие-то политически весомые ресурсные предложения в части деоккупации Крыма и Донбасса, то очевидно, что Киев должен быть в этом заинтересован.

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Но несмотря на то, что Турция пошла в НАТО, она не является однозначным союзником Украины. Вынося такое предложение, она, в первую очередь, исповедует собственные национальные интересы, которые отличают ее и от интересов Киева, и от интересов Москвы - это продвижения их интересов на Кавказе, в Черном море, Центральной Азии и Ближнем Востоке. То есть там, где Украина не игрок. Поэтому когда мы впускаем Турцию в качестве модератора, мы также должны иметь это в виду, чтобы потом нам не было слишком больно. Ведь потом Турция вполне может договориться с тем же Путиным и совместно давить на Киев по тем или иным вопросам.

Читайте такжеКулеба заявил о готовности видеть Эрдогана посредником между Киевом и Москвой, но есть условиеПотому что пока Украина не сформировала своего четкого понимания того, что делать с минским процессом, в этом есть много рисков. Прежде всего, Турция и Россия могут договориться в части газопроводов или урегулированию ситуации на Южном Кавказе, в частности, вокруг Карабаха ради соглашения или стратегического видения сотрудничества. Прямо это, конечно, никоим образом не влияет на ситуацию с переговорным процессом и урегулирование ситуации на Донбассе, но косвенно однозначно повлияет, особенно если Турция будет принимать непосредственное участие в переговорном процессе и будет давить на Украину к согласию в том, как это выгодно РФ.

В то же время, маловероятным выглядит изменение позиции Турции по Крыму в ближайшей перспективе. В частности потому, что Турция подчеркивает признание территориальной целостности Украины и настаивает на соблюдении прав и свобод крымскотатарского народа в оккупированном Крыму, предоставляет политические и медийные площадки крымскотатарскому движения, а также финансовую поддержку, но не совершает шагов, связанных с вызовами безопасности российской оккупации в Крыму - не принимает участия в маневрах НАТО, связанных с моделированием возможных столкновений с Россией, не перекрывает проходов до Босфора и Дарданеллы, и не осуществляет блокировку экономической экспансии РФ в Черном море. А учитывая нынешние геополитические расклады сил в регионе, вряд ли она это будет делать и в дальнейшем.

Виталий Кулик, директор Центра исследования гражданского общества, специально для Главреда