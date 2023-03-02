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Аниме-войны и "ЧВК Редан": удастся ли россиянам расшатать ситуацию через детей

Вадим Денисенко

директор Украинского института будущего, политический эксперт

2 марта 2023, 08:21
Главная (возможно и единственная) опасность - это раскачка темы Полиция (силовики) против молодежи.
ЧВК Редан
Одежда представителей "ЧВК Редан" / @chvk_ryodan

Я сразу скажу, что я не очень верю в созданную русскими ИПСО. Моя версия всего происходящего сводится к нескольким последующим тезисам. Прежде всего никакой подпольной массовой субкультуры нет. Была тупость российских силовиков, которые сами себя перепугали и начали делать жесткие наезды на молодежь. Параллельно, мы должны знать одну вещь: россияне уже несколько месяцев не придумывают новых ИПСО. Они тупо зеркалят: если на территории РФ что-то работает, они пробуют отзеркалить у нас. Сейчас есть попытки все это реанимировать и масштабировать, хотя повторюсь: по моему мнению еще 2-3 дня назад никакой организованной разветвленной группы не существовало. А значит, за 2-3 дня она не может стать супер массовой.

А теперь об угрозах. Главная (возможно и единственная) - это раскачка темы Полиция (силовики) против молодежи. Сейчас, я почти уверен, относительно безболезненно удастся утихомирить ситуацию, хотя эксцессы исполнителей никто не отменял. Но, россияне четко понимают: эта тема может зайти в молодежные массы (не обязательно только аниме-группы). И они будут пробовать это делать. На фоне того, что согласно нашему исследованию именно молодежь 18-35 хуже всего чувствует себя в психоэмоциональном состоянии, это может представлять серьезную опасность по дестабилизации ситуации.

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И тут методами 70-80х годов, когда надо хватать всех, кто носит длинные волосы не обойдешься. Здесь должна быть четкая скоординированная работа различных подразделений различных спецслужб. Но для начала надо понять: это лишь первая случайная волна в этой теме.

Источник

массовая драка подростки
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