"Американский психопат" и Радио Свобода

Я желаю Радио Свобода пережить президентство Трампа. Желаю этого независимым американским институтам

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Трамп перекрывает финансирование Радио Свобода / фото: Радио Свобода

Несколько лет назад я имел разговор с одним бывшим руководителем нашей разведки:

"Есть неочевидный способ негативного влияния врага на государство. Когда на ключевые должности при активном содействии и ряде мероприятий приводят людей, которые в силу своего психотипа и некомпетентности способны привести к нужным врагу результатам.

Он прост, потому что человек часто или всегда не осознает, к чему приведут его действия и решения. Даже доволен динамикой и считает, что все идет как хочет этот человек. А по его логике - это правильно.

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Хотя эти решения часто или всегда предсказуемы. Как и результат.

В результате государственный механизм в нужный момент может оказаться парализованным или разбалансированным настолько, насколько нужно врагу для достижения целей".

Уникальность государства номер 1 в том, что его руководители своими действиями могут навредить не только себе, но и всему миру.

Потому что когда-то очень давно люди, для которых имел значение не только костюм, а его "носитель", решили, что они могут (а значит - обязаны) создавать, а не уничтожать.

Сейчас, когда костюм имеет первостепенное значение, уже совсем другие люди во главе государства номер 1 решили, что многолетняя история США была ошибкой. Решили, что они важнее США. Решили, что они должны уничтожать, а не создавать.

Чем это все закончится не сложно спрогнозировать любому человеку, который имеет мозг.

То, что во многих странах постсоветского пространства редакция Радио Свобода часто была единственной независимой редакцией, которая мешала России превратить местное правительство в коррумпированный вассалитет, сейчас одна из самых больших угроз для таких стран.

Радио Свобода не имеет бюро во Франции, Германии или Великобритании.

Потому что это стали демократии, где премьер уходит в отставку после того как зашел в комнату с людьми во время карантина независимо от того хороший он премьер или плохой, а бывший президент получает приговор за коррупцию.

Редакции Радио Свобода могли говорить там, где говорить было запрещено. И тенденция последних 50-ти дней, свидетельствует о том, что говорить будет запрещено даже там, откуда это право распространялось.

В феврале 2024 года российские власти объявили деятельность Радио Свобода нежелательной в России.

Сегодня то же самое сделал президент США. Только он принял решение объявить деятельность Радио Свобода нежелательной во всем мире.

Ожидать, что диктатор будет конфликтовать с диктатором из-за того, что тот диктатор - бесполезно.

Радио Свобода - 75 лет.

Я желаю Радио Свобода пережить президентство Трампа. Желаю этого независимым американским институтам. Того же я желаю и славным Соединенным Штатам Америки.

Поддержка коллегам.

Источник

Кто такой Михаил Ткач? Михаил Ткач - журналист-расследователь, корреспондент издания "Украинская правда". Родился в 1988 году в Днепропетровске. Получил образование журналиста в Днепропетровском национальном университете имени А. Гончара. Работал в программе "Деньги" (1+1). В 2016-2021 - журналист программы "Схемы" украинской редакции Радио Свобода. Известен расследованиями, в том числе и в отношении первых лиц государства. Во время полномасштабной войны выпустил ряд расследований в отношении лиц, выехавших из Украины и ведущих роскошный образ жизни.

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