Американские горки для России, или Как Кремль пытается избежать дефолта

Россия хочет избежать дефолта / Reuters

Россия очень хочет избежать дефолта. Формальное признание, хотя и не будет иметь существенных краткосрочных экономических и финансовых последствий (все и так плохо), но точно добавит негативного пропагандистского эффекта, в том числе и в долгосрочной перспективе.

Последний раз Россия объявляла дефолт по внешним обязательствам 8 февраля 1918 года, под руководством маньяка Ленина. Был еще дефолт 1998-го, но по внутренним обязательствам, хотя последствия были довольно тяжелые.

Вчера министр финансов России Силуанов сделал заявление, что Россия "обязательно подаст в суд, потому что осуществила все необходимые шаги, чтобы инвесторы получили платежи".

Объективно, Россия и в самом деле сделала все необходимое, чтобы оплатить в долларах, но получив отказ банка-корреспондента, перевела всю сумму в рублях на счет Национального расчетного депозитария для дальнейшего расчета с инвесторами. Формально, выплата не состоялась.

Учитывая ситуацию и наложенные санкции, далеко не факт, что у России есть реальные юридические возможности доказать свою правоту в суде и избежать дефолта.

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