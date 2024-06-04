Американская демократия впадает в маразм

В США не запрещается участвовать в выборах при наличии обвинительного приговора.

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Трамп / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, facebook.com/DonaldTrump

Это я не о решении присяжных, что Д. Трамп противозаконно манипулировал финансовыми документами, чтобы скрыть выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс. Это решение наоборот - независимость судебной ветви власти, которую почти не волнует, кто оказался на скамье подсудимых: нищий или миллиардер, претендующий на возвращение в Белый Дом. Кстати, присяжные там выносят решение "Виновен или не виновен", а приговор определяет судья. И приговор будет объявлен в следующем месяце.

Речь о реакции американских избирателей, которые сразу начали яростно донатить Трампа на его предвыборную кампанию. Как так: человек признан виновным в святом для американцев - мухлежке с деньгами. Но Трамп заявляет о политических преследованиях - и ему верят! И доверяют свои деньги - чтобы и дальше мухлевал?

Это становится слишком похожим на электоральную ситуацию в Украине. У нас тоже любят обиженных. У нас тоже, чтобы куда-то избраться, надо страдать от власти, а лучше всего быть политическим заключенным.

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При этом украинское общество из-за океана часто критикуют за незрелость, потому что наш избиратель - ты видишь! - голосует эмоциями, а не умом. И поэтому способен выбрать то зека, то миллиардера, то артиста... Ну так Штаты могут это повторить, причем, совместив все вместе в одном кандидате.

В США не запрещается участвовать в выборах при наличии обвинительного приговора, если дело не связано с попыткой силового захвата власти. По остальным статьям - пожалуйста! Трамп может избраться хоть из тюрьмы, а после победы сам себя помилует.

Я не утверждаю, что избрание Д. Трампа - это плохо для Украины, а второй срок Дж. Байдена - это хорошо. Я о том, что даже такая демократическая система власти, как в Штатах, дает серьезные сбои. Вполне возможно, ее надо модернизировать, добавляя определенные предохранители против дураков и воров, но это сугубо американское дело.

Но что же тогда говорить о нашей украинской системе, которая несовершенна от рождения и еще и постоянно "улучшается" недобропорядочными чиновниками?!

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