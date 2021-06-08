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Амбиций много, перспектив мало: чего ждать от Притулы после ухода из Голоса

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

8 июня 2021, 07:08

Сергей Притула – человек амбициозный и знает себе цену, а потому вряд ли пойдет статистом в другой политический проект.

Притула
Сергей Притула покинул партию Голос / УНИАН

В ситуации полупаралича, в котором находится "Голос", расколовшийся на две части, у Притулы внутри партии образовалась взаимно блокированная позиция – примкнув к одному ее крылу, он сразу же утратил возможность находить общий язык с другим. В силу того, что он – фигура популярная, но отнюдь не харизматичный лидер, он не сумел своей персоной "сшить" эти две части. Голос же, в свою очередь, как был заднескамеечниками и скандалистами в Раде, так и остается.

Притула либо сам понял, либо кто-то ему подсказал, что в партии ему больше нечего делать. С точки зрения сохранения политической перспективы уход Притулы из Голоса – правильный. Ведь если бы он задержался в Голосе на дольше, это не принесло бы ему никаких плюсов, так как дальнейших перспектив у этого проекта не просматривается – он по-прежнему находится на дне рейтингов.

После ухода Притулы из Голоса есть все основания полагать, что его готовят для дальнейшей политической карьеры. Тем более, что рядом с ним находятся не самые последние люди в украинской политике. К примеру, его свояк Виталий Хомутынник – человек, которого откровенно тяготила публичная политика и который теперь вполне может поддержать Притулу.

Притула – человек амбициозный и знает себе цену, а потому вряд ли пойдет куда-то статистом. Его новый проект, скорее всего, будет ближе к правому флангу и несколько отдален от европейских ценностей. Его конкурентом, к примеру, может стать тот же Сергей Стерненко, ведь по хорошей украинской политической традиции, парень уже "посидел на дорожку", а теперь его костюмчик подчищают и явно готовят к политической карьере заокеанские друзья.

Читайте также"Перспективы есть": как уход Притулы из Голоса отразится на Зеленском и Порошенко – экспертОднако при этом Притулу пока рано сравнивать с мастодонтами украинской политики вроде Порошенко или Тимошенко. Понятно, что он, также как и Зеленский, попытается отстраиваться от старых политиков, аппелируя к тому, что он новый. Но говорить об этом отнюдь не означает иметь такое качество.

Пока у Притулы возможен только спойлерский функционал – откусить по-крупному, как это было с Зеленским, у него перспектив мало, однако переманить на себя голоса конкурентов – вполне возможно. Например, он может попытаться отобрать голоса у Кличко или Порошенко. Потому Кличко, Порошенко и Притула – это, в принципе, представители одного электорального поля. И чем больше там будет конкуренция, тем лучше для действующего президента.

Возможно, у кого-то даже есть планы по выдвижению кандидатуры Притулы в президенты, но на данном этапе об этом говорить рано. Хотя, конечно, каких-то 7 лет назад и словосочетание "президент Зеленский" больше походило на анекдот.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

Сергей Притула Андрей Золотарев новости Украины партия Голос
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