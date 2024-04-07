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Альфа-политик Макрон: это нам на пользу или наоборот?

Александр Кочетков
7 апреля 2024, 21:36
Во Франции опасаются поражения от россиян, которое будет сопровождаться огромными потерями.
Альфа-политик Макрон: это нам на пользу или наоборот?
Макрон хочет отправить войска в Украину / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, defense.gouv.fr

Разговоры о вводе войск стран НАТО в Украину - это о чем? Это нам на пользу или наоборот?

Больше всех о введении своих сил рассказывает президент Э. Макрон. Именно это делает подобные намерения призрачными.

Францию и Россию связывает давняя и сложная история отношений. И Франция, как, кстати, и Германия, имеет завышенное уважение и к международному значению РФ, и к ее военной мощи. Последнее, чего желает Макрон - это прямое боестолкновение французских и российских войск.

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Во-первых, это вызовет во Франции огромные протесты, потому что там достаточно искренних симпатиков России, и это не только потомки разных волн эмиграции. Во-вторых, во Франции опасаются поражения от русских, которое будет сопровождаться огромными потерями.

Между прочим, больше всех готова к вводу к нам своих войск Польша. При чем, и для нее речь может идти исключительно о функции военной жандармерии в западных областях Украины, что позволит освободить некоторые украинские части для фронта. И введенные силы должны быть максимально рассредоточены и незаметны.

Но Польша о таком сценарии молчит. В отличие от главы Франции и других западных чиновников, которые уверяют, что Киев останется украинским в любом раскладе. Извините, а Харьков? Днепр? Запорожье? Николаев? Одесса?

Не только прямое боестолкновение с армией РФ, а даже единичные потери официально введенных в Украину военнослужащих стран НАТО от ракетных ударов агрессора - это критическая ситуация для стран блока. Потому что она сразу вызовет активизацию консультаций вокруг известной 5-й статьи Устава НАТО. И тогда выяснится, что там не предусматривается гарантированного и безусловного военного ответа.

То есть, Устав НАТО на самом деле весьма схож с печально известным Будапештским меморандумом, потому что этот меморандум, собственно, от того устава и происходит. Соответственно, такая ситуация, где Путин будет выглядеть суперово, а коллективный Запад жалким, для западных политиков недопустима, потому что их снесет собственное население. Потому что выяснится, что европейские армии - малы и не имеют боевого опыта, реальная обороноспособность Европы завязана на США, а Штаты совсем не спешат спасать Европу. По крайней мере, без очень жестких предварительных условий.

Тогда почему демонстрирует маскулинность и решительность господин Макрон? Несмотря на то, что США и Германия не хотят принимать Украину в НАТО. А потому, что он знает, что все это - на словах. Можно воспользоваться политической турбулентностью в Штатах, а также вялостью Германии, и позиционироваться как новый европейский лидер. Который выступает решительно против Путина, но в принципе готов с ним договариваться.

На самом деле, ничего не меняется: судьба Украины - это наша ответственность. И действительно, агрессор не захватит Киев и другие города Украины. Но потому, что мы их не отдадим. Никакие НАТОвцы за нас по-настоящему воевать не будут.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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