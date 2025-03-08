Акулий тест и Дональд Трамп

Это я даже отбрасываю то, что Трамп - фашист. Это достаточное основание для ненависти само по себе.

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Зеленский и Трамп / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В очередной раз определенное количество украинцев представило себя Алексеем Арестовичем, который в свое время указывал нам, что чувствовать и говорить в отношении россиянина, которого сожрала египетская акула. Теперь некоторые люди адресуют свои императивные указания украинцам, которые ежедневно под прицелом российских ракет, о том, что мы должны думать и говорить о Дональде Трампе и его команде имбецилов.

Причем обращаются не к дипломатам или политикам, а именно к тем украинцам - на фронте и в тылу - которые непосредственно ощутили на себе последствия решений и слов Трампа. Потому что когда он и его гамадрилы блокировали помощь в течение семи месяцев, это стоило нам тысяч жизней.

Когда они сейчас, пытаясь сформировать выгодную для себя позицию, подставляют под угрозу наших военных и гражданских. Когда те же люди угрожают Канаде, Дании и другим странам, которые остаются безупречными в своей поддержке Украины.

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"Не пишите о нем плохо, а то он обидится". "Не называйте Путина хуйлом, а то он нападет". Уважаемые представители полиции аморали: Путин уже напал в тот момент, когда его впервые назвали хуйлом, а Трамп уже блокировал нам помощь, когда получил заслуженный хейт. И, как видим, сделал это снова, потому что может. Потому что любит диктаторов и сочувствует им. А не вам.

Негативная реакция на раздражитель, который является потенциальной или актуальной реальной угрозой - ненависть, откровенный хейт - вполне нормальная, когда человек или группа людей оказываются в постоянной угрозе для жизни. Это механизм самозащиты, который помогает держать дистанцию от тех, кто способен нанести вред или уже это сделал. Трамп это сделал. Это нормальная эмоциональная "броня". Во время войны, когда каждый день может стать последним, такие ощущения становятся еще более острыми и оправданными.

Для украинцев, которые потеряли близких или сами рискуют жизнью ежеминутно, блокирование военной помощи - это не просто политический трюк. Это - непосредственная опасность для их существования. Поэтому негативные эмоции в ответ на такие действия - нормальная реакция на угрозу. Это, по сути, "психологическая разрядка", которая позволяет выразить боль, страх и растерянность.

Это я даже отбрасываю то, что Трамп - фашист. Это достаточное основание для ненависти само по себе.

А вот инструкции вроде "не называйте человека плохими словами, а то..." превращаются в попытку контролировать или обесценивать опыт тех, кто находится в опасности.

Говорить жертве давления и насилия "Ты сама виновата, потому что не так смотришь, не то говоришь и вообще провоцируешь" - это высшая форма скотства. Такие поучения игнорируют обстоятельства, в которых оказались люди, и их состояние, и только добавляют им чувство вины или стыда.

Поэтому каждому украинцу, который возмущен или даже ненавидит Трампа за его действия и угрозы, не нужно оправдываться. Это естественная реакция на политика, который откровенно ставит под угрозу нашу жизнь и безопасность.

А любые попытки указать людям, что они должны или не должны чувствовать к такому политику, - это довольно специфическая попытка объяснить тем, кто горит в пламени войны, как им правильно спасаться от огня.

Да, можно выдавать это пренебрежение справедливыми чувствами людей за "взрослую циничную позицию", но отсутствие эмпатии никогда не было признаком взрослости.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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