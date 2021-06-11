Агония Голоса: почему кризис этой политической силы является проблемой Зеленского

Офис президента заинтересован не дать Голосу исчезнуть / Голос

В связи с последними новостями о партии Голос возникает вопрос о том, выживет ли вообще эта политическая сила. Несколько дней назад партию покинул Сергей Притула, анонсирован выход из фракции и партии еще десяти парламентариев, также хотят исключить из рядов Голоса Киру Рудык.

Однако давайте будем объективны: во всех украинских партиях сегодня идут кризисные процессы. Похожие проблемы есть и у ОПЗЖ, и у Слуги народа, и у Евросолидарности. Голос не мог стать исключением. То, что мы наблюдаем, является закономерным результатом того, что партии в Украине не способны выполнять свою роль, и все сейчас решается в Офисе президента. Точно так же не способны выполнять свою роль и Кабмин, и СМИ.

Даже правящая группа "слуг народа", которая сегодня везде: в ОПУ, в Верховной Раде – всюду, за два года президентства Зеленского, так и не смогла создать настоящую партию.

Точно так же не удалось создать полноценную партию и Голосу. Как оказалось, сегодня, в принципе, это очень сложно сделать. Это не по силам не только бизнесменам и прочим людям, которые стоят за Голосом, но и правящей группе "слуг".

Так что это общая тенденция – все партийные машины трясет в Украине.

Голос – это не партия, а, скорее, фракция, которая является ядром несуществующей партии.

Второй важный момент – у Голоса так и не появился сильный лидер. А отсутствие лидера – это очень плохо для политической силы.

Кроме того, во многом корень проблем, которые возникают в Голосе, нужно искать в виртуозных политических интригах Евросолидарности Порошенко. Ведь Голос на выборах берет немалый процент, он – своеобразная негативная "золотая акция" для Порошенко.

Читайте такжеАмбиций много, перспектив мало: чего ждать от Притулы после ухода из ГолосаВсе понимают, что Порошенко не может быть лидером национал-демократических сил. Но и Голос, Свобода и Самопомощь оказались неспособными выражать интересы западно- и центральноукраинского электората. А болезнь, в первую очередь, отражается на самом слабом организме, коим оказалась партия Голос.

Что будет дальше с Голосом, сказать сложно, поскольку у него нет ни идеологии, ни лидера, а вдобавок он является объектом политических манипуляций со стороны своих противников, прежде всего, Евросолидарности. Сумеют ли члены этой политсилы консолидироваться, не ясно. Им надо бежать в Офис президента и объяснять Ермаку, что Голос может стать неплохим конкурентом Европейской солидарности Порошенко. Самостоятельно Голос из этого кризиса не выберется, и его будут ждать и такие же проблемы, как были у Свободы, Нашей Украины и Самопомощи. Да, понятно, что ОПУ не придумает за Голос программу, идеологию, не найдет ему яркого харизматичного лидера. Однако без политической поддержки Зеленского падение Голоса будет гораздо быстрее.

В свою очередь, Зеленскому очень важно выдавить с электорального поля Медведчука и Порошенко. И Голос мог бы сыграть свою немаловажную роль в этом процессе. Как – это им решать: любой политтехнолог знает массу способов, как поднять политическую силу и как ее опустить.

Ведь если Голос сейчас исчезнет, Офису президента придется создавать искусственно "Голос-2". Команда президента не может оставить на западноукраинском политическом поле только фигуру бывшего президента-олигарха Порошенко. Если они так поступят, это будет говорить о том, что в команде Зеленского вообще никто не может заниматься политикой.

Так что кризис в Голосе – это проблема не только этой политической силы, но и Офиса президента. Команда президента не знает, что делать с западным электоратом, они боятся даже показываться в тех областях. Заигрывать на расстоянии с западноукраинским электоратом у Зеленского пытаются, но это несерьезно – все мы умеем играть в 95 Квартал.

Впрочем, если Голос окончательно исчезнет, голосов избирателей Евросолидарности это не добавит. В связи с колоссальной критикой и появлением новых сведений о деятельности Порошенко и Медведчука избиратель стал очень осторожен в отношении Европейской солидарности. Так что рейтинг политсилы Порошенко больше расти не будет.

Читайте такжеПочему после новых пленок Бигуса "порохоботы" должны стать прокаженнымиТакже в истории Голоса удивительно то, что были затрачены такие огромные деньги на создание и раскрутку этой политической силы, но партия все равно разваливается и за три года так и не смогла стать настоящей политической силой и найти свое место. Хотя позиция Голоса – очень сладкая и привлекательная. По сути, Голос – это копия Европейской солидарности, но без Порошенко с его шлейфом.

А потеряв Притулу и Вакарчука – наиболее ярких и узнаваемых членов партии, Голос не много потерял. Ведь ни Притула, ни Вакарчук не являлись политиками. Они могли разве что привлечь электорат своим лицом и популярностью в преддверии выборов, но на следующий день после выборов должны были начать работать политики. А таковых в Голосе не обнаружилось.

Виктор Небоженко, политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр", специально для Главреда