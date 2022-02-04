Афера века: почему украинцы рискуют не получить накопительные пенсии

Минсоцполитики предложило ввести накопительные пенсии на госпредприятиях / УНИАН

Минсоцполитики Украины инициирует введение накопительных пенсий на всех предприятиях с госдолей более 50%.

Стоит отметить, что в Украине это уже давно реализовано, еще начиная с 2004 года, то есть уже более 20 лет, но толку в этом нет никакого. Поэтому неизвестно, что сейчас в этом нашли нового или удивительного.

Соответственно, хотите - пользуйтесь, хотите - нет. Однако нужно учесть, что в случае пользования это будет сделать невозможно по нескольким причинам, начиная с того, что в гривне невозможно ничего хранить и заканчивая тем, что любое предприятие в нынешних условиях вряд ли может гарантировать, что оно просуществует ближайшие 40 лет.

А если такой гарантии нет, то о каких накопительных пенсиях на госпредприятиях может идти речь?! Посмотреть, как работают накопительные пенсионные фонды можно на примере скандала семилетней давности с корпоративным пенсионным фондом Национального банка, который внезапно куда-то исчез. То есть если деньги исчезли из Пенсионного фонда НБУ, то каковы шансы, что у других компаний, которые менее способны оперировать деньгами в принципе, в силу отсутствия соответствующей квалификации специалистов, ситуация будет лучше? Ответ, казалось бы, очевиден.

Мало того, в Украине продолжается приватизация госпредприятий и мне неизвестно ни одного примера, когда новые владельцы приватизированных предприятий начали бы отвечать по социальным обязательствам предыдущих и в том же объеме, что и до приватизации. То есть гарантии того, что деньги из этого фонда не исчезнут либо за них не будет куплена яхта или автомобиль для нового владельца, тоже никто не дает.

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Потому в текущих условиях любые подобные заявления больше похожи на некую мошенническую схему, которую подают под соусом негосударственного корпоративного фонда. Ведь даже если государство возьмет на себя обязательство по сохранению средств, то возникает вопрос - на каком основании и кто будет этим заниматься.

Читайте такжеРучная накопительная система: чем она грозит украинцамА если эти деньги перейдут под управление Пенсионного фонда, то в соседних странах, которые вводили у себя негосударственное пенсионное накопление, есть примеры, когда в период кризиса деньги из фондов переходили в неизвестном направлении - на "текущие нужды государства". И если ПФ возьмет под управление фонды приватизированных госпредприятий, в Украине также существует риск того, что деньги могут пойти на текущие потребности и ими будут закрыты дыры в бюджете самого пенсионного фонда.

Иными словами, идея хорошая, но ее исполнение, как обычно, хромает. И, скорее всего, информационный шум по этому поводу - всего лишь часть кампании, направленной на то, чтобы как можно быстрее запустить второй уровень накопительной пенсионной реформы.

Юрий Гаврилечко, эксперт аналитического центра "Украинская фабрика мысли", специально для Главреда