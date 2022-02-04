УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Афера века: почему украинцы рискуют не получить накопительные пенсии

Юрий Гаврилечко

Эксперт аналитического центра "Украинская фабрика мысли"

4 февраля 2022, 20:05

В нынешних условиях в Украине никто не дает гарантий, что пенсии в фондах сохранятся до времени выплат.

Пенсии
Минсоцполитики предложило ввести накопительные пенсии на госпредприятиях / УНИАН

Минсоцполитики Украины инициирует введение накопительных пенсий на всех предприятиях с госдолей более 50%.

Стоит отметить, что в Украине это уже давно реализовано, еще начиная с 2004 года, то есть уже более 20 лет, но толку в этом нет никакого. Поэтому неизвестно, что сейчас в этом нашли нового или удивительного.

Соответственно, хотите - пользуйтесь, хотите - нет. Однако нужно учесть, что в случае пользования это будет сделать невозможно по нескольким причинам, начиная с того, что в гривне невозможно ничего хранить и заканчивая тем, что любое предприятие в нынешних условиях вряд ли может гарантировать, что оно просуществует ближайшие 40 лет.

А если такой гарантии нет, то о каких накопительных пенсиях на госпредприятиях может идти речь?! Посмотреть, как работают накопительные пенсионные фонды можно на примере скандала семилетней давности с корпоративным пенсионным фондом Национального банка, который внезапно куда-то исчез. То есть если деньги исчезли из Пенсионного фонда НБУ, то каковы шансы, что у других компаний, которые менее способны оперировать деньгами в принципе, в силу отсутствия соответствующей квалификации специалистов, ситуация будет лучше? Ответ, казалось бы, очевиден.

Мало того, в Украине продолжается приватизация госпредприятий и мне неизвестно ни одного примера, когда новые владельцы приватизированных предприятий начали бы отвечать по социальным обязательствам предыдущих и в том же объеме, что и до приватизации. То есть гарантии того, что деньги из этого фонда не исчезнут либо за них не будет куплена яхта или автомобиль для нового владельца, тоже никто не дает.

Реклама

Потому в текущих условиях любые подобные заявления больше похожи на некую мошенническую схему, которую подают под соусом негосударственного корпоративного фонда. Ведь даже если государство возьмет на себя обязательство по сохранению средств, то возникает вопрос - на каком основании и кто будет этим заниматься.

Читайте такжеРучная накопительная система: чем она грозит украинцамА если эти деньги перейдут под управление Пенсионного фонда, то в соседних странах, которые вводили у себя негосударственное пенсионное накопление, есть примеры, когда в период кризиса деньги из фондов переходили в неизвестном направлении - на "текущие нужды государства". И если ПФ возьмет под управление фонды приватизированных госпредприятий, в Украине также существует риск того, что деньги могут пойти на текущие потребности и ими будут закрыты дыры в бюджете самого пенсионного фонда.

Иными словами, идея хорошая, но ее исполнение, как обычно, хромает. И, скорее всего, информационный шум по этому поводу - всего лишь часть кампании, направленной на то, чтобы как можно быстрее запустить второй уровень накопительной пенсионной реформы.

Юрий Гаврилечко, эксперт аналитического центра "Украинская фабрика мысли", специально для Главреда

viber
пенсия пенсионная реформа Пенсионный фонд Украины новости Украины Юрий Гаврилечко
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 2 февраля 2022: Львам – деньги, Весам – сплетни, Водолеям – вещие сныГороскоп на сегодня, 2 февраля 2022: Львам – деньги, Весам – сплетни, Водолеям – вещие сны Арктические холода и снегопады: народный синоптик дал прогноз на февральАрктические холода и снегопады: народный синоптик дал прогноз на февраль Доллар резко рванет вверх: эксперт озвучил мрачный прогноз девальвации гривныДоллар резко рванет вверх: эксперт озвучил мрачный прогноз девальвации гривны Путин уснул во время выхода украинской сборной на Олимпиаде-2022: видеоПутин уснул во время выхода украинской сборной на Олимпиаде-2022: видео Голос країни-12: для победителя шоу ввели специальный суперпризГолос країни-12: для победителя шоу ввели специальный суперприз
20:55

Агрессия России: в Минобороны рассказали, возможен ли обстрел Киева

20:50

Чем полезны и опасны для тела острые блюда - комментарий гастроэнтеролога

20:46

В Одессе парень ушел из дома и потерял обе ногиВидео

20:37

Как на пороховой бочке: названы самые несовместимые знаки зодиакаВидео

20:31

У Зеленского объявили о первом визите в Украину канцлера ФРГ ШольцаВидео

Реклама
20:12

Компания "Астерс" Дидковского и первая замглавы НБУ Рожкова отмывали сотни миллионов грн - СМИ

20:05

Афера века: почему украинцы рискуют не получить накопительные пенсиимнение

20:00

В Украине значительно снизились цены на свинину: в чем причинаВидео

19:39

Китай поддержал Кремль в "гарантиях нерасширения НАТО": в Альянсе заявили, что это право нацииВидео

19:35

Цель Украины – учитывать все риски: Кулеба заявил о готовности Киева к ударным сценариям России

19:24

В Луцке установлен романтический рекорд: пенсионер 781 раз за год признался в любвиВидео

19:08

Глава МИД впервые отреагировал на скандальное видео с Трухиным

19:08

Как приправы и специи влияют на человеческое либидо - ответ психотерапевта

19:07

Гороскоп на завтра, 5 февраля 2022: Девам – враги, Скорпионам – судьбоносная встреча, Козерогам – выгодаВидео

18:49

Девушки в Запорожье устроили диско-караоке: соседям не понравились песни и они вызвали полицию

18:45

Мир наизнанку. Эквадор: Дмитрий Комаров раскроет секреты племени "охотников за головами"

18:41

Как на Грузию в 2008-м: в Польше не исключают нападения РФ на Украину во время ОлимпиадыВидео

18:37

Под Львовом арматура оторвалась от грузовика и пробила голову женщине

18:31

Украинцы получат еще одну бесплатную медуслугуВидео

18:07

Сказочная удача и исполнение желаний: 3 знакам зодиака нереально повезет на выходныхВидео

Реклама
18:02

"Думайте о том, что едите": Клопотенко "просветил" украинцев в вопросах правильного питания

17:52

Обнаженная Надежда Мейхер едва прикрыла грудь пшеничными колосьями

17:50

"Водка из чашки оказалась в бутылочке": в Одесской области мать накормила младенца смесью с самогономВидео

17:35

Завернул полиэтиленовый пакет и прикопал, а мать молчала: в Донецке отчим убил 3-летнего мальчика

17:00

Приметы на 6 февраля: что нельзя делать в день Ксении и как не попасть в бедуВидео

16:55

"Нападение Украины" и сценарий военного вторжения России: в Британии заявили о новых планах Москвы

16:30

Путин уснул во время выхода украинской сборной на Олимпиаде-2022: видеоВидео

16:29

Мощный удар по РФ: в США согласовали пакет жестких санкций из-за УкраиныВидео

16:20

Налоговая задолженность на предприятиях группы "Метинвест" отсутствует - документыФото

15:50

Самый красивый маникюр на День Валентина 2022, который заставит сердце биться сильнееФото

15:42

"Большая стройка" новой дороги в Одесский порт движется в режиме nonstopВидео

15:39

Финалист Голос.Діти и Лия Меладзе: что зрители увидят во третьем выпуске шоу Голос країни-12Видео

15:35

Топ-визиты серьезно снижают вызовы безопасности и спутывают карты Кремля - КулебаВидео

15:10

Хурма из косточки дома - это реально: как вырастить дерево и получить урожайВидео

14:44

В два раза дороже, чем в начале 2021-го: цены на сахар в Украине вновь "рванули" вверхВидео

14:15

Хирург объяснил, когда человеку могут отказать в проведении пластической операции

14:04

"Вы пугаете людей": охранник ТЦ в Одессе выставил за дверь девушку с ДЦПВидео

14:02

В "Дию" добавили функцию передачи техпаспорта другому человеку

14:01

Топливо по 40 грн: в Украине взлетели цены на бензин и дизельВидео

13:50

Бойня в Днепре: мать нацгвардейца Рябчука выехала в РФВидео

Реклама
13:27

Кто не пойдет в армию в 2022 году: перечень уволенных украинцевВидео

13:26

У Путина назвали главное условие для встречи с ЗеленскимВидео

13:19

Заговорил ребусами и приставал к "девочке": Тищенко попал впросак, выступая в КиевсоветеВидео

12:57

Волкер объяснил, почему Путин медлит с вторжением в УкраинуВидео

12:45

"Восхищен вашей выходкой": журналист Невзоров поддержал Данилко в скандале с песней про БандеруВидео

12:34

Нацгвардеец, устроивший кровавую бойню на Южмаше, отказался от своих показанийВидео

12:29

Зеленский согласился встретиться с Путиным в Турции - ЭрдоганВидео

12:20

Венгрия заблокировала присоединение Украины к киберцентру при НАТО

12:16

"Запугивание не работает": Кулеба объяснил проигрыш стратегии РФВидео

12:16

Буханка за 25,95 грн: в Украине цены на хлеб побили пятилетний рекордВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять