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Адский "праздник": что на самом деле случилось с 128 бригадой?

Александр Кочетков
6 ноября 2023, 19:10
В Запорожской области случилась, к сожалению, далеко не первая трагедия, где причиной является "человеческий фактор".
Адский 'праздник': что на самом деле случилось с 128 бригадой?
Война в Украине / коллаж: Главред, фото: 22 ОМБр, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Увидел новость, что министр обороны Р. Умеров поручил провести расследование по факту гибели военнослужащих 128 горно-штурмовой бригады во время празднования Дня Ракетных войск и артиллерии. Президент В. Зеленский поддержал намерение министра.

А я не вижу, чего тут расследовать?

Во-первых, торжественное построение военнослужащих на условном плацу, как и любое скопление военнослужащих, при условии наличия у агрессора дальнобойных средств поражения - это очевидное криминальное глупость, граничащее с пособничеством врагу.

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Во-вторых, это армия, где все происходит по приказу. Кто отдал этот преступный приказ ради стопроцентной показухи, установить несложно.

И этот человек, а также те, кто могли, но не повлияли на это пагубное решение, должны быть срочно наказаны согласно закону и уставу.

Если они уцелели после вражеской ракеты.

А вот что на самом деле интересует, так это статистика наказаний виновников подобных небоевых потерь. Потому что в Запорожской области случилась, к сожалению, далеко не первая трагедия, где причиной является "человеческий фактор". Не уверен, что наказанные вообще есть, потому что по старой советской традиции могли сделать вид, что ничего особенного не случилось.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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война в Украине Александр Кочетков
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