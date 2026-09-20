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"Адские санкции" останутся на бумаге: Яли назвал настоящую цель принятия закона Грэма

Максим Яли
20 сентября 2026, 08:02
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Политолог-международник считает, что президент США приберёг санкционный инструмент не для Москвы, а для переговорной позиции накануне визита Си Цзиньпина в Вашингтон.
Трамп
Дональд Трамп / Фото: Офис президента Украины

Конгресс США завершил почти полуторагодичную эпопею с законопроектом Линдси Грэма: 16 сентября его утвердила Палата представителей, а 19 сентября документ подписал Дональд Трамп. Но применение "адских санкций" остаётся на усмотрение самого президента - и именно здесь политолог-международник Максим Яли видит главный изъян. Он объясняет, почему закон рискует стать разменной монетой в торге с Пекином и Москвой. Публикуем мнение автора на языке оригинала.

Очень сомневаюсь, что Трамп введёт "адские санкции" против руководства рф и/или пошлины против главных покупателей российской нефти - Китая, Индии, Турции, ЕС...

Особенно накануне встречи с Си.

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Единственная причина, почему этот закон приняли спустя более 1,5 года с момента его первого представления в Сенате, - дать Трампу дополнительный рычаг давления в переговорах с Си и путиным.

Но против путлера Трамп использует лишь политику "пряника", а не "кнута".

Давить он привык на слабых. А таковыми он считает в этой войне Украину, а не рф.

И зарабатывать деньги он хочет с рф, а не с Украиной.

Ведь с нами, по его же словам, он уже подписал "сделку" про ресурсы, согласно которой американцы могут прийти в любой момент и взять всё, что захотят.

Пусть это и далеко от правды, но отношение к Украине и Зеленскому демонстрирует наглядно.

Так что не тешу себя иллюзиями по поводу принятого вчера в Палате представителей закона.

И вам не советую.

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О персоне: Максим Яли

Максим Яли - политолог, кандидат политических наук. обозреватель, журналист, переводчик, дипломат, эксперт-международник. Родился 14 января 1980 года в городе Мариуполь. Окончил факультет иностранных языков в МГУ г. Мариуполя, а также Дипломатическую академию при МИД Украины. Является старшим научным сотрудником в Институте всемирной истории при Академии наук Украины.

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