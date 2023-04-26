'Абстрактный пацифизм' и людоедская идеология: кто кого?

Часть мира до сих пор не желает признавать экзистенциальный для Украины характер войны.

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В мире далеко не все понимают, что происходит в Украине / 24 ОМБр имени короля Даниила

Визит украинского министра Д. Кулебы в Ирак не вызвал особых упоминаний в СМИ, хотя очевидно, что это государство очень важно для Украины. Хотя бы благодаря собственным запасам советского пост-советского оружия. А также оружия украинского производства, которое традиционно покупал Ирак. В то же время, именно по оружию заявлений не было. В публичное информационное пространство вышло лишь заявление о готовности Ирака к "посредничеству" в переговорах Украины и России.

Я понимаю логику иракцев, ведь с обоими государствами они издавна поддерживают отношения (и покупают оружие), но это уже даже не посчитаю какой "посредник". В таком качестве кто только себя не "предлагал". Видимо, этот "посреднический зуд" указывает на очевидное направление для украинских внешних коммуникаций, ведь он отражает фундаментальное непонимание многими мировыми игроками того, что именно происходит в российско-украинской войне.

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Для многих отдаленных географически (и ментально) стран все это - лишь "территориальный спор". Два государства не могут поделить какие-то территории. Рано или поздно они устанут, и как-то между собой все поделят, а если ты успеешь побыть там "посредником", то получишь ряд преференций для себя. Там, очевидно, рассуждают они.

Так, часть мира до сих пор не желает признавать экзистенциальный для Украины характер войны, ведь они просто не могут понять, что в 21 в. может существовать государство, которое просто хочет уничтожить другое государство. Почему? Потому что считает, что имеет на это "историческое право" и еще 100 тысяч других вымышленных "аргументов".

Соответственно, и завершиться все простым "перераспределением" не может. Если вспомнить 2014 год, то там подобная фундаментальная ошибка оценки событий поразила весь мир. Тогда ведущие мировые игроки решили закрыть глаза на агрессию против Украины, ограничившись символическими санкциями. Они, фактически, отдали Крым Путину "в пожизненное пользование", надеясь на то, что тот "поиграется", и завершит на этом свой экспансионизм. В реальности этот экспансионизм лишь разгорелся и вылился в крупнейшую войну в Европе за последние 70 лет.

Сейчас в мире много разнообразных предложений "переговоров", и на все их инициаторы - это "старые агенты КГБ". Часть - просто реально ничего не понимают. Не понимают, что для переговоров (любых) важно, чтобы одна сторона признавала существование другой, а для старых кремлевских шовинистов признать Украину невозможно, потому что это будет означать конец их империалистических надежд, а, значит, и их конец.

За последние десятилетия "абстрактный пацифизм" превратился в нечто самоценное в мировом политическом сознании. Любое "примирение" - это "хорошо". Даже если ты вообще не понимаешь, что происходило до него, какие это имело причины, какие будет иметь последствия. Но подобный "абстрактный пацифизм" часто сталкивается с конкретными проявлениями людоедской идеологии, с которыми он ничего сделать не может. Ибо людоед не хочет мириться с другими. Он нападает на других не потому, что кого-то неправильно понял, не потому, что на кого-то обижен, не потому, что хочет что-то получить. Он просто хочет жрать людей. И это очевидный факт, который просто нужно принять.

Поэтому лучшее "посредничество" сейчас - это посредничество между Украиной и военной помощью.

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