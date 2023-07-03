Пригожин в состоянии, в стиле Боба Денара, захватить власть в Беларуси и поставить там какую-то свою марионетку.

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А в Беларуси неизбежно начнётся война, говорит Эйдман / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Действия Пригожина можно понять, только исходя из бизнес-логики. По официальным данным на содержание ЧВК Вагнер из российского бюджета ежегодно шла сумма, эквивалентная более миллиарду евро. Пригожин будет любыми средствами пытаться вновь получить подобное финансирование из любого источника.

У Лукашенко таких денег нет, поэтому армию Пригожина он нанять не сможет. Африканские и азиатские клиенты компенсировать потерю вряд ли в состоянии. Более того, после мятежа против заказчика у Пригожина на мировом рынке услуг ЧВК сформируется имидж непредсказуемого и опасного партнёра, с которым вряд ли стоит иметь дело.

Так что, потерянные доходы Пригожин может найти только всё в том же российском бюджете. Кровавому повару остаётся, или распустить армию, что он явно не собирается делать, или вновь заставить Кремль платить за войну.Однако в Беларуси войны нет. Значит Пригожину придётся её туда принести.

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Варианты его действий могут быть такими:

1. Поход на Киев.

За попытку открыть северный фронт против Украины, Кремль способен хорошо заплатить. Однако это очень опасный для Пригожина проект. Российские войска ему сейчас в нём серьёзно помочь не смогут, а белорусские - помогать не будут. В такой ситуации он может потерпеть поражение и потерять большую часть своей и так поредевшей армии. Поэтому вряд ли он на это пойдёт.

Да и Лукашенко, вероятно, будет против. Ведь отражая такое нападение, украинцы вместе с белорусскими добровольцами могут зайти в Беларусь и начать освободительный поход, направленный на свержение диктатуры.

2. Новый военный шантаж Кремля, поход на Москву с целью заставить власть платить.

Маловероятно, что Пригожин пойдёт на такой риск. Он должен понимать, что вряд ли второй раз выйдет живым из подобной заварухи. Путин постарается тогда уже точно, наверняка добить своего бесноватого повара.

3. Захват власти в Минске и попытка продать Беларусь Кремлю.

Этот вариант представляется мне наиболее вероятным. Белорусская армия слаба, она не сможет противостоять отборным боевикам Пригожина. Поход на Минск совершить будет гораздо проще, чем на Москву или Киев.

Пригожин в состоянии, в стиле Боба Денара, захватить власть в Беларуси и поставить там какую-то свою марионетку. Также он может обратиться к Путину с просьбой принять "освобожденную Беларусь" в состав России.

В этом случае кровавый повар станет в России мегагероем (Путин провалился в Украине, а он взял Беларусь) и сможет выставлять властям любые условия. А в Беларуси неизбежно начнётся война (белорусы возьмутся за оружие), в которой главной пророссийской силой будет всё та же ЧВК Вагнера. Значит бизнес Пригожина (торговля смертью) опять пойдёт хорошо.

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