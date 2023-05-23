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А "хорошие русские" все ждут, когда начнётся украинское наступление

Игорь Эйдман
23 мая 2023, 19:20
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Ура тем россиянам, которые с оружием в руках воюют против путинского Мордора! Они настоящие.
танк, ВСУ, война
А "хорошие русские" все ждут, когда начнётся украинское наступление, считает Эйдман / фото: 53 ОМБр имени Владимира Мономаха

"Хорошие русские" любят сравнивать Россию с самолётом, захваченным террористами. В этой концепции безоружные пассажиры, то есть россияне, физически не могут дать отпор вооружённым террористам (власти). Они вынуждены терпеть, страдать и даже, под влиянием Стокгольмского синдрома, соучаствовать. Альтернативы якобы нет и быть не может.

События в Белгородской области полностью разрушили эту фальшивую картину. Есть, есть пассажиры, которые пытаются с оружием в руках отбить свой самолёт у террористов. Как у них получится, мы не знаем. Но они хотя бы попробовали! В отличие от нас - трусов.

Сейчас ко мне придут в комменты премудрые либеральные пескари и с важным видом сообщат, что в Русском Добровольческом Корпусе, наступающем в Белгородской области, воюют страшные националисты. Знаю, знаю. Есть там и националисты, но есть анархисты, либералы и люди самых разных политических взглядов.

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Известный анархист Дмитрий Петров погиб, воюя против российских оккупантов, а его соратник Алексей Макаров вступил в РДК. Недавно к Корпусу присоединился не менее известный либеральный активист Ильдар Дадин, первый получивший реальный срок за несанкционированные пикеты. Эту статью УК правозащитники потом так и назвали "дадинской". Я неплохо знаю соорганизатора Гражданского комитета, который фактически является политическим представителем РДК, Анастасию Сергееву. Она тоже точно к националистам никакого отношения не имеет. Так что, не надо продвигать эти кремлёвские месседжи о страшных нацистах, идущих из Украины.

Я сам немолод, ленив и люблю комфорт. Признаюсь, что, к своему стыду, давно не готов на подвиги и самопожертвование. Однако есть молодые пассионарные люди, идущие вперёд с оружием в руках. Они имеют право сказать: мы хотя бы попробовали, а вы? А нам придётся стоять с понурыми, потасканными по европейским кабакам рожами: ой, извините, нам некогда, у нас конференция в Берлине, форум в Вильнюсе, съезд в Брюсселе: шумим, братцы, шумим. А, кстати, когда уже наконец начнётся украинское наступление? А то окно возможностей в России никак не откроется...

Смешно и стыдно. Поэтому ура тем россиянам, которые с оружием в руках воюют против путинского Мордора! Они настоящие.

Источник

война в Украине Игорь Эйдман Белгородская область
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