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900 дней войны: что изменилось в голове у Путина?

Вадим Денисенко
11 августа 2024, 20:44
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Табакерка возможна в двух случаях: стрелок одиночка, как это было недавно с Трампом или смертельный испуг кого-то из сверхвлиятельных соратников Путина.
900 дней войны: что изменилось в голове у Путина?
Владимир Путин / Скриншот YouTube

1. Наверное, начать нужно с того, что не очень нравится украинцам. Так вот, полномасштабное вторжение началось прежде всего из-за того, что Путин считал эту войну не только завершением экзистенциального конфликта по уничтожению украинцев, как нации. Была еще вторая, возможно, более весомая причина: маленькая победоносная война должна была вернуть России статус "третьего полюса мира". Это базовая причина этой войны. Без осознания этого нам сложно будет делать определенные прогнозы по дальнейшим действиям Кремля.

2. Теперь собственно, об изменениях, которые произошли в голове у Путина. Марш Пригожина стал поворотной точкой для Путина. Он понял одну важную вещь: элиты боятся его настолько сильно, что он может все. В прямом смысле слова "все". До того, он все же остерегался многих вещей. Я понимаю, что сейчас многие начнут говорить, что и до того он мог все, но это не так. В 2022 году дошло до того, что Путин на определенный момент даже превратился в "коллективного Путина" и вынужден был унизительно для себя выстраивать систему коллективной ответственности). Собственно с этого момента (после марша Пригожина) можно метафорически говорить, что родился новый Путин, который предложил россиянам новую национальную идею. И идея эта звучит так: Путин хочет жить максимально долго и умереть в кресле Президента. Речь уже не идет об учебнике истории или чем-то другом. Главная идея российского государства - долгая и безоблачная жизнь Путина. Вы спросите, а как же третий полюс мира? Эта идея остается, но теперь она откладывается на неопределенное время. Точнее время определяется жизнью Путина. Он прекрасно понимает, что технологически (в смысле новейших технологий, которые определяют нынешнюю эпоху), он не сможет сделать Россию третьим полюсом. И поэтому, вся его стратегия на внешнем фронте сводится к следующему: создание проблем конкурентам (хаотизация процессов), которая должна привести к возвращению диалога с Россией. Проще говоря, он он будет пробовать создавать проблемы в любой точке мира и главное, внутри стран-конкурентов с одной стороны, а с другой - будет требовать садиться с ним за стол переговоров. И теперь самое неприятное для нас: Путин понимает, что расторговать Украиной он уже не может. Для начала диалога он будет продавать Западу миф о влиянии на ось зла. Его нынешняя игра - это продажа воздуха. Точнее: он хочет "гарантировать" Западу безопасность КНДР и Ирана, понятные правила игры в Сахеле и т.д., в обмен на постоянный диалог, частью которого будет снятие санкций. Еще раз подчеркну - санкции, лишь часть этого диалога в понимании Путина.

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3. Теперь о внутренних делах в РФ. Главное видимое изменение - голая вечеринка, которая стала Рубиконом для элит. Массы до конца ее не поняли, но теперь созданы новые правила игры, суть которых сводится к кафкианской формуле: "вы не знаете за что вы будете наказаны, но вы можете быть наказаны за все". Единственно возможное поведение в этой системе координат - покорность и "быть хорошим по отношению к абьюзеру". Это базовая установка власти, которую покорно восприняли элиты. В течение года, если ничего не будет особо меняться, это поймут массы. Они уже чувствуют резкое ухудшение жизни (две трети россиян вообще не имеют сбережений). Но власть движется к тому, что еще большее количество россиян будут жить на грани нищеты. При этом, власть выстраивает не опричнину, как многие считают. Кремль строит такую структуру общества, в которой есть пассивная половина, которая не только боится власть и повинуется ей (в России 400 лет 99% общества боится власть). Эта условная половина является апологетами режима, для которых созданы две мифологические рамки: 1) они против изменений, потому что изменения будут означать, что будет еще хуже (когда-то один мой знакомый это описал ситуацией из 90-х, когда ему не платили месяцами зарплату, а начальник цеха им говорил: "За проходной мы никому не нужны". собственно расширение этой базы людей одна из главных задач Кремля. 2) создание относительно большой прослойки меньшинства, которое должны уважать за их действия на войне. При этом, главный миф этой войны будет не (только) в победах. А в деньгах. Эта прослойка никогда до и никогда после не имела и не будет иметь столько денег сколько сейчас. И прекращение выплат завтра не будет менять почти ничего в их отношении к Путину (если не включится внешняя (другая внутренняя) пропагандистская машина). Во всей этой идиллии есть большая ложка дегтя для Путина. Те, кто строят эту модель (прежде всего Сергей Кириенко), думают не только о Путине. Они думают о его смерти и о транзите власти.

4. До последнего времени ни один олигарх не имел влияния на политические процессы в РФ. В нынешней системе координат, так называемые "Башни Кремля" потеряли свою первоочередную суть. Раньше между башнями происходили цивилизованные и не очень дискуссии, в результате которых Путин получал единоличное право на арбитраж, но и государство получало "проговоренные" экономические, реже политические и геополитические решения. Сейчас роль башен Кремля снизилась до роли олигархата: то есть обслуживающего персонала. А главные решения начинают замыкаться в пределах относительно небольшого круга людей, которые отвечают за безопасность Путина. Иными словами, Россия сегодняшнего образца, во многом перешла в ручное управление по самым принципиальным вопросам и круг тех, кто принимает участие в выработке решений становится уже. Более того, Путин начинает активно создавать системы дискомфорта для своего окружения. Начало было положено в тот момент, когда был уволен Патрушев, который, де-факто был "разврдящим" для силовиков. Патрушев эту роль потерял (а потерял, ибо началось сращивание его группы и группы Ростеха Чемезова). Никакой реальной угрозы для власти Путина это сращивание не несло, но исходя из позиции, что дыма без огня не бывает, Путин понизил Патрушева. Правда, он не нанес удар и по Чемезову, курирующему 80% российского ВПК (тут логика Путина проста - не надо ломать то, что работает). Так вот разбив тандем Патрушев-Чемезов, Путин не остановился. Вот лишь несколько примеров последнего месяца. Например, советник Путина Дюмин получил право контроля над Чемезовым (правда последнего еще должен контролировать и министр обороны Белоусов). Стоит обратить внимание на посадку сенатора Савжльева, который был кошельком того самого Дюмина. Отдельный сюжет - создание должности заместителя руководителя росгвардии (пока нет назначения), но руководитель гвардии Золотов уже в напряжении. И все это происходит на фоне санкционированного Путиным двоевластия в ФСБ. Сейчас сложно ответить, кто главнее: Бортников или его первый зам Королев, в функционал которого входит, в том числе, докладывать о личной жизни элиты. Все это происходит на фоне двух субъективных моментов: в силу старения, Путин все медленнее принимает решения и от решения о создании должности до заполнения вакансии могут идти месяцы. Второй момент также связан со старением, но не только физическим, но и старением системы: Путин, судя по всему, все больше впадает в паранойю. Но, будучи сцикуном по натуре, он строит в своей голове систему власти, как прообраз всего государства - он строит систему обсаженной крепости, где он и является крепостью. При чем он одновременно играет и за тех, кто нападает и за тех кто обороняется.

5. Что касается простого народа, то Путин никогда не считал народ субъектом. Народу предложен один вариант: ухудшение жизни (где компенсатором будут мифы о которых говорилось выше) и страх из-за усиления репрессивного аппарата. Путин искренне верит, что контроль над элитами и есть контроль над народом.

Напоследок стоит задать самим себе вопрос "возможна ли табакерка"? Ответ прост: табакерка возможна в двух случаях (такую экзотическую версию, как отравление по заказу других спецслужб, я считаю почти фантастической, хотя Путин все делает, чтобы вывести из себя всех): стрелок одиночка, как это было недавно с Трампом или смертельный испуг кого-то из сверхвлиятельных соратников Путина. Пока это не просматривается, но и исключить невозможно. Правда, Берия решился только тогда, когда понял, что его могут расстрелять.

Кто такой Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т.Шевченко, специализация "Украинский язык и литература", в 1998 - факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Еспресо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "политики не врут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 и до сих пор - советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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