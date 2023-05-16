6 из 6: россияне убедились в уязвимости Кинжалов

Противник пытался рассредоточить внимание нашей ПВО, отвлечь его на ложные цели, тем самым "расчищая" путь "Кинжалам".

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Александр Коваленко считает, что россияне уже не уверены в неуязвимости Кинжалов / Facebook Александр Коваленко, УНИАН

6 из 6. Этой ночью, по направлению на Киев, российские оккупанты выпустили 6 "гиперзвуковых" ракет Х-47М2 "Кинжал". В результате, 6 целей из 6 были уничтожены.

Когда был уничтожен первый "Кинжал", российская пропаганда сразу же стала эту информацию опровергать. Мол - фейк!

А как же иначе, ведь "Кинжал" это "не имеющая аналогов в мире" ракета, которую невозможно перехватить. А тут, с первого применения ЗРК "Patriot" и уничтожение. Затем, когда были показаны остатки ракеты, россияне пытались парировать тем, что это не их "Кинжал", а бомба БЕТАБ-500ШП.

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Вот только своим фейком про сбитие БЕТАБ-500ШП они лишь подтвердили факт примитивного исполнения "Кинжала", который за основу боевой части, использует старую советскую бомбовую концепцию, а уже поверх неё все закрывается обтекателем.

После того как у российских оккупантов наступила фаза принятия, они заявили, что это просто случайность, мол, "новичкам везёт!" Первый раз использовали, первый раз попали!

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Что же...

6 из 6

Сегодня ночью российские оккупанты в Киеве преследовали определённые, очень важные цели.

Ракеты Х-47М2 "Кинжал" для РОВ настолько ценны, что их просто так не используют, то есть, объекты которые они должны были поразить в Киеве для командования оккупантов, были предельно важны как цель, обязательная к уничтожению. К тому же, "Кинжалам" осуществлялось сопровождение.

Ракеты "Калибр", дроны-камикадзе, С-300... Противник пытался рассредоточить внимание нашей ПВО, отвлечь его на ложные цели, тем самым "расчищая" путь "Кинжалам". Это в свою очередь говорит и о том, что сами же россияне уже не уверены в неуязвимости Х-47М2. Ну и опять убедились в этом.

В завершении не могу не уделить внимание проблеме фото и видеосъёмки ракетных ударов и работы ПВО. Эта проблема продолжает оставаться актуальной и слив такой информации российским площадкам должен не просто выявляться, но и строго наказываться.

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